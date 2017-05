Oct 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11716.90 NSE 33456.00 ============= TOTAL 45172.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 126.7104 13.0000 14.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.8254 8.3200 150.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.2451 8.6100 750.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 102.2009 7.9600 250.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.2999 8.3400 200.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 100.0546 8.7100 3150.00 INE101I08024 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 10.45% 11-Feb-18 101.2833 9.8200 1000.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE202B08413 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 02-May-18 103.7000 9.4000 2.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 100.4484 8.6600 400.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 - 1.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 107.4000 4.5700 0.60 INE774D07JP2 MAHINDRA 10.25% 08-Oct-18 104.0210 8.6600 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.3574 10.8800 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.3987 8.2300 250.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD 10.00% 17-Jun-20 100.7386 9.7700 500.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 104.1700 8.1300 5.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8902 8.1300 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8119 8.1900 100.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.9000 8.6400 55.00 INE261F09FS3 NABARD 0.00% 01-Jan-21 13361.7700 8.0000 76.40 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4543 8.1800 100.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.7253 7.0700 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.5145 8.2800 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.3979 8.7300 100.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0000 8.7500 80.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.9728 8.7300 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.6200 0.0000 2.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.2222 8.0500 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5027 8.0500 1650.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.3165 8.5000 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.7794 8.0700 100.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 108.5300 8.9900 104.40 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.2626 8.0900 1050.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 102.5000 9.5800 7.50 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 29-Aug-25 101.2500 8.3000 1.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5000 8.4400 2.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.6098 8.0100 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 106.0000 8.7900 50.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 101.2393 7.9600 50.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.5300 9.1000 140.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.1200 7.0800 8.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.3150 7.9600 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4918 7.9500 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.4513 7.9600 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.5045 7.9600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.4400 37.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.1800 0.0000 23.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.1400 0.0000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.1500 10.3900 1.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 100.0000 11.9500 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 1.00 NSE === INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.1509 8.9242 250.00 INE013A07RQ2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 19-Jan-16 157.0000 0.0000 1.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL 10.05% 18-Mar-16 100.8236 8.2000 185.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2117 7.6801 500.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.8079 7.7800 2.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.8254 8.3000 150.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.1700 8.8000 3.00 INE482N07020 SHREE VENKATESH MULTI SERVICES 18.00% 27-Mar-17 100.0000 - 31.50 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.6481 10.4900 150.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.2451 8.6000 750.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 100.1553 8.6000 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.1972 7.9500 500.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.2999 8.3300 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.1972 7.9500 150.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.2999 8.3300 50.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.5532 8.7500 100.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.5532 8.7500 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0546 7.3500 3150.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Dec-17 112.5000 0.0000 2.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.6165 8.0800 69.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.5912 7.9200 200.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.6565 7.8900 107.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 100.4484 8.6500 400.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.7739 7.9200 90.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.4658 8.1000 150.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.4658 8.1000 150.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 15-Jun-18 111.0000 0.0000 0.50 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.5358 8.3300 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.5358 8.3300 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5762 8.2800 110.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5762 8.2800 90.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4466 8.0874 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4466 8.0800 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.1581 8.3660 200.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.2479 8.3300 150.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.0000 8.6400 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6969 8.3100 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6969 8.3100 100.00 INE774D07JP2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.25% 08-Oct-18 104.0210 8.6500 50.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.0000 7.7900 2250.00 INE101I08024 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 10.45% 02-Nov-18 101.2833 9.1000 1000.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1289 7.9500 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1289 7.7948 150.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 600.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 15.50 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.7124 8.4130 40.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4000 11.6800 2.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6435 8.4000 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.2940 8.3500 65.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9057 8.6100 350.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9406 8.6000 350.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 97.1700 10.1500 1.80 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.7089 8.4000 600.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.9859 8.2300 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3987 8.2200 250.00 INE053F09GJ1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-20 101.0000 8.0850 1.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD - 17-Jun-20 100.7386 9.3500 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.3000 8.4145 30.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.8029 8.2200 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.8029 8.2200 98.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 13-Aug-20 100.4811 11.0639 15.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.9671 8.4000 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.5484 8.3400 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.5363 8.2050 2702.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.5363 8.2137 2200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8902 8.1450 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8119 8.1800 100.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.8900 8.6100 64.00 INE261F09FS3 NABARD 0.00% 01-Jan-21 66.8411 8.0200 76.40 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.5100 11.0500 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.5300 9.9700 100.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.6480 10.1400 4.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 101.1088 8.1219 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.9000 8.2421 44.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.4800 9.2000 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4543 8.1750 700.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4543 8.1750 200.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 101.3452 8.1078 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3130 8.1000 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3130 8.1000 150.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.3781 7.1300 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 102.0263 8.1400 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 102.0263 8.1400 45.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.4873 8.2800 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.5145 8.2750 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2573 8.2000 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2573 8.2000 400.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.3979 8.7250 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.9728 8.7200 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0031 8.7200 145.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.4348 9.6000 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3162 8.0996 350.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3162 8.1000 350.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.1000 8.8710 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 107.0400 8.4000 30.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.2222 8.2000 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5027 8.2100 1650.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.5061 8.4600 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.7794 8.0600 100.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.3857 8.3200 450.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.3857 8.3200 450.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 100.3647 8.0350 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.4500 9.0500 22.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.2626 8.1000 333.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5000 8.1400 6.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 98.1000 9.6100 20.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 101.8000 9.1900 7.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 103.0290 8.1600 3.80 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.4617 9.0000 1.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 101.4656 8.3400 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.5000 9.5700 8.50 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.3015 6.9500 27.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.1000 8.3200 1.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.6098 8.0000 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0500 8.0924 700.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0500 8.0924 350.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0000 8.3392 15.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1700 9.2700 40.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.9858 8.0000 54.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 102.3600 8.9794 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.2393 8.1150 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.1200 7.0800 8.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.3158 8.1150 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.2061 8.1987 254.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4918 8.1000 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.6623 8.1800 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.6623 8.1800 50.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 104.1200 9.4000 17.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.6169 8.1000 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.4513 8.1150 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.5045 8.1150 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 102.0844 7.0500 10.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 102.9577 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.1100 9.2700 233.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.2000 10.7000 89.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5680 11.0000 74.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange