Oct 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10266.90 NSE 45065.80 ============= TOTAL 55332.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.4195 7.5600 250.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 133.6923 10.7500 6.20 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 133.3561 10.7500 6.70 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 132.2557 10.5000 9.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.5459 8.2800 250.00 INE136E07MF7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 30-Mar-17 161.6156 - 2.40 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Apr-17 131.3577 0.0000 14.30 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9100 0.50 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 102.1935 7.9600 400.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 102.3969 9.0300 500.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 4.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION 9.20% 22-May-18 100.1400 9.0900 1000.00 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 81.1750 8.0100 0.20 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.4956 8.0700 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1794 10.3600 50.00 INE092T08AK3 IDFC LIMITED 8.65% 27-Sep-18 101.1375 8.1900 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.3405 8.1100 90.00 INE756I07290 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.35% 08-Oct-18 104.4792 8.5800 50.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.7690 8.4100 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8656 7.8600 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5596 8.0600 200.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-19 101.5900 8.1300 200.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.5000 - 16.60 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Aug-19 101.0000 0.0000 1000.00 INE774D07KB0 MAHINDRA 0.00% 20-Aug-19 113.5770 0.0000 350.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 101.5050 8.2300 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.1301 8.2200 500.00 INE261F09FS3 NABARD 0.00% 01-Jan-21 66.9058 0.0000 76.40 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.0000 11.4200 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.2000 6.9800 150.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.6483 8.2500 250.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.3900 6.9800 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.9332 8.0500 290.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.8900 8.6400 40.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.6337 8.0300 1600.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 101.3300 9.4000 50.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 107.8400 9.1000 208.80 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.2303 8.1000 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 101.6034 8.1300 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 102.5500 9.5400 57.50 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.2500 0.0000 0.50 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.5800 9.1000 310.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 108.2800 7.0500 20.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.3600 7.0500 1.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 103.0600 9.5500 70.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.8189 7.1500 12.80 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 101.1322 8.0000 150.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 10.9500 102.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 9.9100 26.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7500 9.8000 1.00 NSE === INE804I07XX1 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-15 101.7354 10.0000 250.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 173.0980 0.0000 7.00 INE923L07019 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-15 100.0901 8.3233 144.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 100.4195 7.4000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2060 7.7110 50.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7564 8.2000 250.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7564 8.2000 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 152.0689 8.1500 390.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 152.0689 8.1500 390.00 INE923L07027 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-16 100.3003 8.5873 101.00 INE866I07701 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 06-Sep-16 111.7699 9.9552 24.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.9611 8.2500 100.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.9611 8.2500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5263 8.2300 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5263 8.2300 250.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.2608 9.0472 30.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.2807 8.2500 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.2807 8.2500 100.00 INE923L07035 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-16 100.4343 8.6686 100.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.3559 8.3000 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.3559 8.3000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.6276 7.7500 150.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.6276 7.7500 150.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.2756 7.8500 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.2756 7.8500 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.1935 7.9500 400.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 102.3969 9.4000 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7847 8.0600 35.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 2.20 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.3524 8.2956 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.3524 8.3000 100.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LTD 9.20% 22-May-18 100.1400 9.0876 1000.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 100.0000 9.4545 500.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0000 8.2962 1250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0000 8.2962 1250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4956 8.0600 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.3208 8.3000 150.00 INE092T08AK3 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Sep-18 101.1375 8.2500 400.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.7718 8.2800 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3360 8.1000 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3360 8.1000 50.00 INE756I07290 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.35% 08-Oct-18 104.4792 8.5700 50.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.0000 7.7800 1000.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.7690 8.4000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7101 7.9500 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7101 7.9500 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5624 8.0217 40.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8656 7.8500 500.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 4.80 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5951 8.0500 300.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.5900 8.1200 200.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 7.50 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 13.80 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 8.10 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 6.60 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 5.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 9.20 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 14.40 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 02-Aug-19 101.0000 9.5760 1000.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.3000 9.9000 42.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 20-Aug-19 113.5770 8.8000 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5921 8.3000 650.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5921 8.3000 650.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 - 10.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9719 9.5800 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9071 8.1500 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9071 8.1500 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.0098 8.5800 300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.0098 8.5800 300.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 96.5000 10.3000 1.30 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4701 8.2000 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4701 8.2000 500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.3729 8.1750 800.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.3365 8.1850 500.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 103.7800 8.2500 2.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.9557 8.6500 200.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.5316 8.2100 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.5316 8.2100 250.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 100.3973 8.3500 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6500 8.2300 5.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 101.5050 8.2200 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.1302 8.2100 950.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.1301 8.2100 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8940 8.1500 1600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8940 8.1500 1200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.1612 8.3500 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.1612 8.3500 500.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.5800 8.4200 3.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.4958 8.2100 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7700 8.1700 1000.00 INE667F07FS5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.70% 09-Oct-20 100.0000 8.7000 50.00 INE033L07DX3 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.70% 14-Oct-20 100.0000 8.7000 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3000 10.0200 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3300 8.7000 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4062 9.2200 7.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 110.3000 10.3400 100.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.8742 8.1238 50.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 101.6408 8.1237 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.4256 8.0900 1950.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.4256 8.0900 1350.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.2354 6.9400 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.4532 8.1600 250.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.7500 9.2400 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.4171 8.0800 150.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.3785 7.1300 300.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.8150 7.0500 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.5173 8.2744 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.6227 8.2550 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.5384 8.3000 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.5384 8.3000 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.2200 9.0400 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.9332 8.0400 290.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 106.4845 8.2026 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2000 8.7600 847.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.4425 8.2500 600.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.4425 8.2500 300.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.6700 8.4000 27.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 105.0400 8.7100 20.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.6337 8.1850 4500.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.9600 8.3200 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6121 8.1200 50.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.3859 8.3200 50.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.3859 8.3200 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1000 8.0848 600.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.9198 8.1116 500.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.1252 9.4400 50.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 107.8500 9.2950 208.80 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1653 8.1150 600.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5000 8.1400 114.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.8200 9.3500 50.00 INE482A07043 CEAT LIMITED - 31-Jul-25 99.9252 9.9450 730.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.6077 9.4000 62.50 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.5445 8.3000 200.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.5445 8.2994 100.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.3200 6.9500 27.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.2000 8.3000 22.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.0900 9.3300 250.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5500 8.4900 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1000 8.0848 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1000 8.0848 250.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0000 8.3316 14.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.5800 9.2950 300.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.3600 7.0500 1.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.7500 8.7700 35.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.3323 9.0128 20.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.3323 9.0128 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.5035 8.2000 21.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 106.3003 8.1200 300.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 106.3003 8.1202 150.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 103.1000 8.9400 40.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 102.5917 9.0126 452.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 102.5917 9.0126 226.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 100.5900 8.7836 1000.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 109.0880 8.0600 5.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.1490 10.7000 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.7400 20.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8700 10.6800 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.1632 10.7000 10.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.4700 11.0000 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0200 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5600 9.6000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com