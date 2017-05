Oct 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7066.10 NSE 43977.60 ============= TOTAL 51043.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1471 7.9400 250.00 INE804I07XB7 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Dec-15 - 10.5000 2.50 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.7033 7.8300 21.00 INE756I07100 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.90% 19-Apr-17 101.8014 8.5000 50.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 102.1596 11.2600 2.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.7603 8.0400 10.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.3300 3.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 100.4821 8.0000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6204 8.2700 1000.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED 8.32% 31-Jul-18 100.1592 8.2300 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.3253 8.0300 200.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0706 10.4100 2.60 INE092T08AK3 IDFC LIMITED 8.65% 27-Sep-18 101.2797 8.1400 150.00 INE138A07314 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 06-Nov-18 100.3300 12.9100 6.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 101.3840 7.9600 10.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5928 8.0500 100.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.3500 0.0000 2.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9718 9.1000 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9290 8.1200 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 100.6305 8.1900 100.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 103.8608 9.2300 100.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 102.6835 9.2300 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 105.6200 0.0000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 07-Dec-21 100.0000 12.4900 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 100.0000 12.8700 3.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.1534 9.7700 100.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.21% 21-Nov-22 100.5966 7.0900 150.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 98.0521 10.2700 650.00 INE090A08SN3 ICICI BANK 9.15% 31-Dec-22 104.6483 8.2500 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.4787 8.7200 100.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 107.6637 9.5100 150.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.7218 9.5000 100.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 107.9300 7.0900 3.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0595 8.7200 200.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 107.8500 9.0900 104.40 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.2618 8.0900 250.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.0000 9.4000 9.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1200 8.0900 100.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.4400 7.0400 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 105.8208 8.1700 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.1385 7.1000 42.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5569 7.0700 100.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 111.4233 7.1000 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.2345 7.0600 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.8040 7.1600 4.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 110.3120 7.5100 6.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.3976 8.0500 600.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 115.0240 7.1600 1.60 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.60% 23-Jan-99 100.0000 12.5800 4.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.60% 31-Dec-99 100.0000 12.5800 8.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.5000 0.0000 4.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 100.0000 11.9500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7200 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0900 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 110.0000 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5200 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.7000 10.3300 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.0000 0.0000 1.00 NSE === INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0465 7.5002 50.00 INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1471 7.7000 1550.00 INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1471 7.7000 850.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED -- 31-Dec-15 171.9860 0.0000 2.50 INE804I07IC6 ECL FINANCE LIMITED SR-L5I204 -- 11-Feb-16 176.2400 0.0000 2.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2155 7.6600 2500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2155 7.6600 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9585 7.6800 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9585 7.7053 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.1113 7.6600 2000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.1113 7.6600 2000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 101.3497 8.2530 13.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 101.0241 8.1607 800.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 101.0241 8.1600 800.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.1620 8.1607 450.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 101.1620 8.1600 450.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED -- 04-Nov-16 125.4360 0.0000 0.50 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 101.2777 8.2400 250.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 101.2777 8.2400 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 101.3030 8.2300 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 101.3030 8.2300 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.00% 08-Feb-17 99.7951 8.3000 50.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 98.8803 8.8499 446.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.5816 9.2500 2000.00 INE756I07118 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 12-Jun-17 102.3484 8.4400 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 100.5464 8.2900 200.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 100.3733 8.2900 300.00 INE201P07052 G R INFRAPROJECTS LIMITED SR-4 11.40% 18-May-18 100.2629 11.2600 59.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.0076 9.1671 14.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.7350 7.8500 10.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 11-Jun-18 100.3081 8.2900 50.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 11-Jun-18 100.3081 8.2900 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.6023 8.3000 50.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 100.9903 9.1200 48.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 100.0000 9.4534 100.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.4821 8.0279 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6204 8.2600 1000.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.1592 8.2300 750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6567 8.2400 10.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.3253 8.0200 200.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.3099 8.0300 40.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5456 8.0400 700.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5456 8.0400 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5456 8.0400 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.2564 8.3300 10.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.8127 7.8600 4.00 INE092T08AK3 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Sep-18 101.1375 8.2500 700.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Sep-18 100.8183 8.2600 700.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Sep-18 100.8183 8.2595 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Sep-18 100.7060 8.3100 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3469 8.1000 40.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 137.4530 8.8500 206.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.4306 7.9000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.2297 8.2900 350.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.2297 8.2900 350.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 101.3840 7.9500 50.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4200 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5928 8.0500 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 103.4742 8.3500 20.00 INE491F07043 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-19 98.0000 10.4700 1.60 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2700 4.60 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 120.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2200 2.70 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 2.30 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.9200 1.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 2.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 2.70 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV -- 20-Aug-19 113.6557 8.8000 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 103.3600 8.3711 8.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8360 8.0900 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8360 8.0900 50.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9718 9.5800 1000.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.5403 8.2100 400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.5403 8.2100 400.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.6232 8.1600 900.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.6232 8.1600 900.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.7665 8.6500 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4901 8.1944 900.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4901 8.1944 800.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.3516 8.1800 650.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.6416 8.1800 110.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.5311 8.2100 100.00 INE866I08212 INDIA INFOLINE FIN 10.75% 30-Apr-20 98.9995 11.0000 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6929 8.2100 101.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.3000 8.4140 170.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9151 8.1000 20.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.8767 8.2000 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.8767 8.2000 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9290 8.1400 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7690 8.4500 520.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.1812 8.3441 500.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.6500 3.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.6800 8.1800 212.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 100.8009 11.0000 75.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.9053 8.1400 1007.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.9053 8.1431 500.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.7124 8.6600 130.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2800 9.0500 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 9.9200 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.8800 10.2481 1.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 103.8608 9.2250 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 105.0900 8.2000 62.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3600 9.2300 12.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.0703 9.1159 400.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 19-Sep-21 102.6835 9.2250 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.4800 8.2200 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6205 8.1367 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6205 8.1400 100.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 8.73% 14-Jun-22 101.0205 8.5000 20.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.1534 10.4500 100.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.21% 21-Nov-22 100.6322 7.0850 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.6019 7.0892 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.4787 8.7100 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.4787 8.7100 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0595 8.7100 300.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0625 8.7100 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0625 8.7100 100.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.5548 9.5800 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.2300 9.0150 100.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.2300 8.2200 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0000 9.7600 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.0800 8.1800 4.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 106.8940 8.2378 60.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4000 9.0600 25.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 107.2260 7.9950 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 107.1934 8.0000 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 106.3795 8.2100 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CO. 9.60% 01-Oct-24 105.2500 8.7500 662.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7600 3.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED SR-OBB OPT II 8.49% 11-Dec-24 100.9600 8.3289 300.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.9600 8.3289 300.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.4700 9.2700 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.7902 8.1900 100.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 104.3000 9.2200 26.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7900 8.3664 5.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.5100 9.0800 5.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.9398 8.1069 550.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.9398 8.1084 550.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.5946 8.0400 115.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.5946 8.0400 115.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 107.8500 9.2956 104.40 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.5000 9.0400 30.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0024 8.1400 270.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4397 8.1500 20.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 103.8500 8.0900 2.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 102.0000 8.3688 2.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.6990 8.1500 20.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.0000 9.8400 6.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.8300 9.3450 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.3000 9.0248 3.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.2200 9.4600 220.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.6078 8.2900 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.5000 8.9100 10.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.2500 8.3000 20.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2000 9.2043 25.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 -- 15-Sep-25 100.1000 9.3200 250.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4800 8.4400 78.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.0000 9.4000 39.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.0500 7.0553 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1200 8.0814 1130.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0900 8.0859 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 100.1600 9.2700 50.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4900 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7246 8.0600 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 103.0782 8.1000 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3406 8.1000 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3406 8.1000 40.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 102.5600 8.9601 5.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.4400 7.0400 1.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4170 8.1000 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4170 8.1000 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 104.2000 9.6150 11.20 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.36% 22-Jan-28 102.3158 7.0600 202.50 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4913 8.1000 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4913 8.1000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.8208 8.1600 50.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 103.2500 9.5238 10.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 100.4516 9.1700 59.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5569 7.0600 100.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 103.1500 8.9300 40.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.2345 7.0600 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5620 8.1000 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5620 8.1000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.7843 8.0400 390.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.7843 8.0400 390.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.3976 8.0400 600.00 INE915D07PL7 CITIFIN SNP500 RT16S-14/01/520 -- -- 109.2400 -7.9010 100.50 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. -- PERPTUAL 106.0000 9.5000 2.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6253 8.1000 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6253 8.1000 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.9200 8.1300 4.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 102.0391 7.0600 20.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.6500 10.7800 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8800 9.5500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.7000 10.9800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com