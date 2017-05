Oct 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6029.20 NSE 22465.40 ============= TOTAL 28494.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.6900 25.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4257 9.9800 16.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5800 11.1000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.8800 10.0200 1.00 INE975F07DM0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 0.00% 17-Nov-15 99.3919 8.1600 430.00 INE013A07G29 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 18-Nov-15 99.3305 8.7000 610.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 100.2429 7.7800 150.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 19.0000 1.80 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 152.5415 16.0000 4.50 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 103.7200 19.0000 9.80 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.0000 8.0600 10.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 19.2000 2.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED 8.32% 31-Jul-18 100.0602 8.2700 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.5048 8.0600 150.00 INE092T08AK3 IDFC LIMITED 8.65% 27-Sep-18 101.2797 8.1400 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8565 7.8600 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.3163 8.0500 20.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.4310 8.1000 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.3000 8.2900 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5994 8.1400 50.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9623 9.1000 100.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.4415 8.1600 250.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.7844 9.7500 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 101.2215 8.2600 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 100.6688 8.1800 550.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.3715 7.0500 2.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 07-Dec-21 107.1500 11.1500 1.00 INE114A07828 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 25-May-22 104.9861 8.2700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3646 8.1900 200.00 INE090A08T09 ICICI LIMITED 9.25% 04-Sep-24 107.5792 8.0200 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 106.4000 8.2100 200.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.8306 8.3600 70.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.6591 8.0400 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 102.2936 8.0400 100.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.2600 9.3600 1.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4900 18.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.9000 8.4200 4.20 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.5000 9.2700 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.0122 7.3000 4.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.3979 7.0500 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 104.6713 8.1800 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3000 7.2000 30.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 112.2084 7.0200 3.40 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.1132 7.0100 10.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% #VALUE! 103.1500 10.5200 1.00 NSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4595 7.1200 450.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 100.0000 10.2000 791.10 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4400 9.0600 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7208 7.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5800 9.6000 1.00 INE916DA7ER0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.61% 02-Nov-15 100.0216 8.1000 500.00 INE975F07DM0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 17-Nov-15 99.3919 7.7000 430.00 INE013A07G29 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 18-Nov-15 99.3305 8.2000 610.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2215 7.6704 49.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.2429 7.6700 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9241 8.1300 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9241 8.1300 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 143.5536 8.2500 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 143.5536 8.2500 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.4819 8.2700 50.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 103.7200 19.0000 9.80 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.1670 8.0000 10.00 INE756I07191 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.39% 10-Jan-18 101.6124 8.5187 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5664 10.1211 25.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 10-Apr-18 102.9541 10.1005 20.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9712 7.8500 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9712 7.8500 50.00 INE532F07BF7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 20-Jun-18 102.9700 10.1014 130.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.3621 8.7000 750.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.3621 8.7000 500.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.1400 9.1928 100.00 INE532F07BG5 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMIT - 13-Jul-18 102.9752 10.1016 1.00 INE658R07083 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION - 16-Jul-18 102.2375 10.6638 10.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0602 8.2700 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5037 8.0550 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5037 8.0550 100.00 INE092T08AK3 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Sep-18 101.2797 8.2000 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8565 7.8500 500.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4200 1.40 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4310 8.1000 100.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2700 4.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 47.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.6700 7.9771 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.6700 7.9771 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5994 8.1400 50.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2200 2.30 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 1.90 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 1.90 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.9200 1.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 2.70 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 4.20 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.2869 8.1700 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.4667 8.3350 1000.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.4049 8.3631 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.4049 8.3631 100.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 17.7500 40.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9623 9.5800 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.7816 8.3600 250.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.8500 8.3600 20.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.4415 8.1550 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.2215 8.4300 550.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE - 17-Jun-20 100.7844 9.3000 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.2262 8.2671 150.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 13-Aug-20 100.6362 11.0140 13.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.6688 8.1700 663.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.6688 8.1700 300.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0000 8.3900 50.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 106.1149 8.1996 50.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 106.1149 8.2000 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.6391 7.3000 227.50 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 105.2500 8.2364 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.8800 10.0200 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA - 05-Jun-21 100.6179 9.0533 210.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 105.0800 8.2000 52.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-21 101.0587 9.1089 950.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.2756 6.9300 70.00 INE114A07828 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-22 104.9861 8.2650 50.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.9256 7.0300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3637 8.1800 650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3637 8.1800 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.9813 8.0800 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 107.3800 8.1153 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 107.3800 8.1153 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.3466 8.2844 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.3466 8.2850 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3248 8.0696 480.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3248 8.0969 480.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 107.5792 8.1900 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2400 8.7500 258.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.5680 8.2299 300.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.5680 8.2300 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.8622 8.2050 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4826 9.8000 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.9770 8.2000 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.9770 8.2000 50.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 104.3400 9.2100 6.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.8300 8.3600 10.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.8300 8.3600 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6750 8.1100 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.9728 8.0300 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6750 8.1100 100.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.4517 8.2400 995.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.4517 8.2400 845.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.6591 8.0300 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0670 8.1300 99.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0670 8.1300 49.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.7007 8.1079 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.7007 8.1100 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 102.2936 8.0300 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.0000 9.8400 2.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.3000 9.0248 1.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.0800 9.4800 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.7408 8.2700 100.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.7900 8.8600 1.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5100 8.4900 124.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.07% 01-Oct-25 100.0500 7.0550 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1000 8.0844 650.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.7223 8.0600 66.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 103.0509 8.0750 50.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 103.0509 8.0750 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 103.1116 8.0950 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 103.1116 8.0950 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9578 8.0500 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 103.2471 8.0750 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 103.2471 8.0750 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 103.4047 8.0852 100.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.4287 8.0750 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.4287 8.0750 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.4560 8.1000 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.4560 8.1000 48.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.3600 7.0546 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.6713 8.1700 150.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 102.6912 8.9786 42.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.5882 8.0750 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.5882 8.0750 50.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 102.7457 8.9787 44.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 113.2980 7.0400 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.7437 8.0750 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.7437 8.0750 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 