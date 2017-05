Oct 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8744.10 NSE 37592.90 ============= TOTAL 46337.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 102.0993 7.0500 25.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 106.1900 7.0300 0.80 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5400 9.6000 38.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1500 7.0300 29.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.1300 0.0000 16.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0466 7.4700 2150.00 INE918K07151 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Nov-15 10.5000 104.50 INE013A07QU6 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 07-Dec-15 157.5180 12.0000 2.50 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2674 8.7700 500.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.2908 8.7600 150.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 19.0000 0.30 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.1587 8.1800 250.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.4775 8.2800 50.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 17-Apr-17 100.3271 7.8200 400.00 INE756I07662 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.76% 11-Sep-17 100.4998 8.4400 100.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 99.0141 9.3600 50.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 19.2000 1.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 104.7500 18.0000 164.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 109.4000 8.3900 0.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.4337 8.0200 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.4871 8.0800 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9500 8.2500 600.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5452 8.3200 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.5413 8.1900 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 100.7462 8.1600 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.7963 8.1600 24.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.0637 10.3900 1100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 103.4414 8.1800 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.1000 8.0500 5.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.5869 8.7000 200.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 120.9800 9.6500 30.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 107.9312 7.0200 60.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 107.4300 7.9600 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6400 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.9281 8.1200 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.3284 8.1700 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.8533 8.0100 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 101.7006 8.1100 250.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 101.6500 9.0300 7.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 99.5000 11.6100 3.50 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 100.7700 7.0500 1.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4900 52.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-25 99.4500 0.0000 4.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 107.1700 9.2600 100.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.2400 9.1400 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1900 2.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 104.6788 6.7800 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.7612 7.0500 21.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 111.6929 7.0700 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 111.2246 7.1300 50.00 NSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 102.1000 7.0500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.1100 10.2000 33.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0200 1.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0466 7.2500 2150.00 INE975F07DF4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 9.50% 13-Nov-15 100.0251 8.2000 10.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED - 27-Nov-15 173.3260 0.0000 3.00 INE896L07058 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 29-Nov-15 100.2275 8.5300 150.00 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED - 01-Dec-15 151.7300 0.0000 1.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.2891 7.7500 35.00 INE742F07205 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Dec-15 100.3194 7.7900 150.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 104.7527 9.8285 480.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1965 7.6900 550.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2674 8.6000 500.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.2772 8.6000 500.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.2908 8.6000 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.2295 7.6900 50.00 INE136E07MY8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 05-Aug-16 166.2200 15.50 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9830 7.7000 21.00 INE121H07AF7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 18-Sep-16 100.7606 8.6000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5437 8.2000 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6609 7.8300 10.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6496 7.8900 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6496 7.8900 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 91.1748 8.1998 750.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 91.1748 8.1996 300.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.4775 8.2700 50.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3271 7.8800 750.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3271 7.8800 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3940 7.8300 95.00 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR 8.50% 15-Sep-17 100.0000 8.5100 300.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.8533 8.3724 150.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.7968 8.3875 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.7968 8.3875 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 9.20% 08-Oct-17 101.6142 8.2709 5.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 100.0274 7.3500 5000.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 100.0274 7.3500 5000.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 99.0141 9.3500 500.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.3566 8.2200 5.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.6314 8.3000 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.7238 8.0000 100.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.9550 7.8400 1.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.3621 8.7000 250.00 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 100.8895 8.9400 100.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 100.0100 9.2252 250.00 INE261F08543 NABARD 7.60% 19-Oct-18 100.0000 7.6000 2500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5654 8.0000 10.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4200 0.30 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 104.3544 8.1000 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 104.3544 8.1000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.4337 8.0100 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4871 8.0800 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED SR 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2700 1.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9500 8.4102 600.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0000 8.9000 100.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.6117 8.0800 100.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.9244 8.1400 50.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 2.40 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2200 0.60 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.9100 0.40 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4100 0.70 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 3.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3400 8.3739 509.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.4985 8.3200 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.4249 8.3561 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.4249 8.3561 100.00 INE756I07662 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.4998 8.4320 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0600 8.1000 4.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.0644 8.1300 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.0644 8.1300 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.9200 8.3200 330.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.8140 8.3701 34.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5413 8.1800 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.4565 8.1500 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.4565 8.1500 250.00 INE053F09GJ1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-20 100.9275 8.1000 19.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.8475 8.3500 50.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 13-Aug-20 100.6997 10.9940 2.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.6987 8.3000 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.6987 8.3000 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7462 8.1500 513.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7462 8.1500 250.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 100.4200 10.8200 400.00 INE691I07CC0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.62% 16-Oct-20 100.0000 8.6200 200.00 INE857Q07083 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.75% 19-Oct-20 100.0000 8.7397 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.5400 9.9600 4.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA - 05-Jun-21 100.6712 8.7045 210.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 103.9697 9.2000 25.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-21 101.1216 8.6946 650.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 111.8700 10.0000 19.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.2251 8.1650 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.7963 8.1500 24.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 102.8000 9.8000 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.0804 8.1400 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.4414 8.1800 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.6000 8.1400 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 99.4500 8.1400 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.5869 8.6900 200.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 121.3680 9.6000 30.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.3241 6.9600 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 102.6208 8.0750 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1788 8.6900 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1788 8.6900 200.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 107.4300 8.1071 50.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.2585 8.3300 150.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.3694 8.1950 75.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.7373 8.2700 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.7373 8.2700 50.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 106.1628 9.2000 250.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 102.8389 8.0750 100.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 102.8389 8.0750 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7600 2.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED SR-OBB OPT II 8.49% 11-Dec-24 100.9700 8.3276 31.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.1170 9.5600 120.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8543 8.1800 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8543 8.1800 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.9281 8.1100 300.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.4517 8.2400 155.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.3284 8.1599 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.8533 8.0000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1966 8.1100 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1966 8.1100 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.7006 8.1100 500.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.7006 8.1100 250.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.1200 9.8100 40.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 101.5800 9.2200 1.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.7802 8.2800 650.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 101.6500 9.0186 7.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.5200 9.4200 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.7722 8.2650 200.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.7390 8.2700 150.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.9800 8.8400 1.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 101.7900 9.1500 8.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.2926 8.2700 600.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.2263 8.2800 500.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.3000 8.2882 16.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4200 8.5000 10.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.0900 7.0492 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0500 8.0917 300.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.5000 9.2100 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.7800 8.8200 16.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 103.0510 8.0750 85.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 103.0510 8.0750 85.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.1500 8.7000 40.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 107.1700 9.4700 100.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.2400 9.3400 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.4289 8.0750 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.7678 8.1900 100.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 102.8100 8.9575 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.4600 7.0425 5.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2121 7.0600 100.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.5885 8.0750 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.8943 8.1900 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.6322 8.0200 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.7440 8.0750 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.0190 8.1900 100.00 INE872A07ST3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE - 