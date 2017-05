Oct 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7020.40 NSE 28340.70 ============= TOTAL 35361.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 19-Nov-15 157.9110 12.0000 10.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 24-Nov-15 157.6640 12.0000 1.50 INE804I07XB7 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Dec-15 10.0000 2.50 INE013A07RB4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Jan-16 153.9769 0.0000 77.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.2755 8.2500 200.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2661 8.7700 1000.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 136.0950 9.5000 6.20 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 135.7910 9.5000 9.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 - 0.50 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 135.5550 9.5000 6.70 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.4160 8.3500 150.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.2061 8.1800 1000.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.9585 8.3400 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.7324 7.9800 150.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 102.0553 8.3400 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.2975 8.3400 150.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9800 0.50 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.2354 8.5600 1000.00 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 8.50% 15-Sep-17 99.9800 8.5000 500.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 101.5160 8.3900 240.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 104.7900 - 4.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.2231 9.1500 25.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 77.5944 8.2500 6.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 101.0000 - 1.50 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 1.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.0000 - 1.50 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.0000 - 0.90 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 101.0000 - 0.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 101.0000 - 1.10 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 96.1721 10.5800 0.60 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3280 8.3500 259.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD 10.00% 17-Jun-20 100.7824 9.7500 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 66.4483 8.2500 15.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.5977 8.1300 50.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.0698 7.0000 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.4240 8.9700 350.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 103.6600 8.7300 3.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.9181 7.9900 100.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2000 9.2000 6.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 99.7500 11.6700 0.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0200 8.1100 550.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.2400 9.1400 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.5866 - 1.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.6200 9.1200 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 112.9342 7.1200 52.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 112.2400 7.2900 20.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.2840 7.0300 10.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 102.4500 7.0300 237.80 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2800 10.5000 7.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.7000 9.9100 2.00 NSE === INE916DA7ER0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.61% 02-Nov-15 100.0185 8.0971 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0466 7.2500 250.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 122.0232 7.8000 750.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 122.0749 7.8000 250.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 122.0749 7.8000 250.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2661 8.6000 1000.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 94.6838 8.7800 10.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3703 7.6330 10.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2485 8.3000 10.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8782 7.8000 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8782 7.8000 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.4160 8.3300 150.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 134.0000 0.0000 2.20 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.5186 8.2100 350.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.5186 8.1988 200.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 91.2061 8.2000 1000.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.9585 8.3300 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.7324 7.9700 150.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.0553 8.3300 100.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 102.3799 7.6864 5.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.2813 8.3393 6.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5772 7.8908 20.00 INE872A07ST3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 28-May-17 101.1220 11.1500 20.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.0726 8.2181 15.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.2975 8.3300 150.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.2354 8.5500 1000.00 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 99.9800 8.5200 400.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 107.5322 8.7259 2.50 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 100.0306 7.3500 2000.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 100.0274 7.3500 2000.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0623 7.3061 650.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.7732 7.8807 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.7732 7.8800 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.6414 8.3000 100.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.0000 9.2541 50.00 INE445L08276 NABHA POWER LIMITED 8.35% 21-Aug-18 100.0000 8.3529 450.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5179 8.0480 450.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5379 8.0400 350.00 INE333L07011 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 11-Sep-18 101.0270 10.9000 500.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.0000 8.3400 2300.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.0000 8.3400 850.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.0643 7.8500 59.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.0643 7.8536 59.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.4700 8.3500 20.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9300 8.4200 199.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 0.80 INE333L07029 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 11-Sep-19 101.2094 10.9200 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 100.0000 8.3400 3300.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3280 8.3400 259.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.1136 8.5500 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.1136 8.5500 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.4800 8.1450 50.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.7842 8.1800 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.7500 8.1500 14.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD - 17-Jun-20 100.7824 9.3333 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9136 8.1000 20.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.9892 8.1700 300.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7673 8.4500 20.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7442 8.1500 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7462 8.1587 100.00 INE333L07037 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 11-Sep-20 101.4000 10.9300 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.9300 8.1332 19.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 66.0814 8.1500 81.10 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7000 10.0500 10.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.1900 8.1800 7.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.4500 8.2200 2.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 107.0000 8.9500 4.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.5977 8.1300 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.4087 8.0800 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.4087 8.0800 200.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.6133 7.0900 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.6000 8.7100 9.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 99.7500 8.0900 2.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.4367 7.0300 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 102.6208 8.0750 100.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 109.3460 6.7500 1.90 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 107.8064 9.4800 150.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.8261 9.4800 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.5762 8.9550 350.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.4000 8.7154 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.1200 8.1700 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0200 9.6200 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8543 8.1800 100.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 104.0900 9.2500 39.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0021 8.1400 20.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4395 8.1500 20.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.6981 8.1200 20.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 102.1000 8.9500 14.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.9979 7.0450 100.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.9979 7.0450 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.7704 8.2650 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.7704 8.2650 100.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.9800 8.8400 1.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.2263 8.2800 450.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.2000 8.3000 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0200 8.0959 550.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2700 9.2505 42.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0000 9.2500 25.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 103.0510 8.0750 15.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.2400 9.3400 50.00 INE031A09FD3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.83% 11-Nov-26 105.0000 7.1500 1.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.3469 7.0500 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2000 9.1600 22.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 108.0306 8.1230 200.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 108.0306 8.1250 200.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.6500 9.3200 150.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.5694 8.9800 64.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.4289 8.0750 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.2293 8.1300 100.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 102.3975 7.0500 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2203 7.0600 162.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 102.5500 8.1500 10.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.5885 8.0750 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.3778 8.1300 100.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.7440 8.0750 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.5229 8.1300 100.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% PERPETUAL 99.5500 12.1700 4.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.4861 7.0081 5.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 101.9975 7.1101 30.60 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.5650 7.1000 30.60 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.6500 10.4468 9.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.6700 11.6000 3.00 