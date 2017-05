Oct 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9866.30 NSE 23487.80 ============= TOTAL 33354.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07597 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 06-Nov-15 179.0310 12.0000 5.50 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0199 7.6600 1350.00 INE804I07XE1 ECL FINANCE LTD 0.00% 18-Nov-15 12.5000 20.50 INE796L07605 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 06-Dec-15 158.3620 12.0000 3.00 INE804I07XB7 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Dec-15 10.0000 2.50 INE796L07AA9 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 28-Dec-15 111.8260 11.0000 5.00 INE923L07019 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-15 100.0769 8.3300 145.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 129.8273 8.1400 500.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.2703 8.3500 200.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 135.8590 9.5000 6.70 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 135.6230 9.5000 2.30 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9100 1.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.2803 8.5300 100.00 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 8.50% 15-Sep-17 99.9800 8.5000 700.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 104.8800 - 66.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.4564 8.1600 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.8822 7.8100 200.00 INE756I07688 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 22-Oct-18 100.0000 8.5100 500.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 101.0000 - 0.60 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-19 101.6947 8.0900 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.5696 8.0500 1050.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9300 8.2600 210.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.0000 - 0.60 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.3591 8.0200 400.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 103.1933 7.9600 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.7546 8.1300 300.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.5623 8.1300 250.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 01-Jun-20 69.8283 8.1100 20.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 100.8588 8.1300 900.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.0551 8.0800 250.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 66.4054 8.0500 81.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5159 8.1600 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3556 8.6700 350.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.1367 8.1700 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1958 8.1000 50.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 100.5985 7.1000 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.9300 11.1600 50.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.7700 7.0500 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0500 8.1000 1500.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 110.3783 6.8000 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3000 7.2000 30.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 112.2200 7.0200 3.50 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 112.4677 7.2700 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4147 0.0000 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.3100 9.7200 11.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.7350 8.1100 11.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.8000 10.3400 4.00 NSE === INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.2919 8.3000 200.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.5549 8.2400 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4976 8.2300 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6658 7.8200 1.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 100.0516 8.2158 250.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 106.1221 - 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.2803 8.5200 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.2900 8.5300 100.00 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 99.9800 8.5000 100.00 INE477L07495 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 29-Sep-17 100.0000 9.2660 1500.00 INE774D07NR0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 20-Oct-17 99.9800 8.5100 300.00 INE896L07249 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 15-Jun-18 98.8792 10.4000 250.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.5800 9.0000 650.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.6340 8.0073 350.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.6340 8.0000 350.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.2569 7.9000 69.00 INE896L07256 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 14-Sep-18 98.7547 10.4000 500.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.4564 8.1600 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5364 7.8500 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5364 7.8500 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5477 7.8500 332.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.8822 7.8000 200.00 INE756I07688 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 22-Oct-18 100.0000 8.5050 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.0171 7.9900 250.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 108.3761 7.9000 50.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 108.3761 7.9000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.8177 7.9100 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.8177 7.9100 150.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 0.30 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.6947 8.0800 300.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.5696 8.0500 50.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 0.20 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.2000 8.3200 648.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0100 8.8600 100.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.30 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.20 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 0.10 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 0.20 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.6021 8.3000 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.6021 8.3000 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.0884 8.0100 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.0884 8.0100 500.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 102.1630 9.3006 450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2918 8.0300 650.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2918 8.0300 250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 103.1933 7.9550 150.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 06-Jan-20 69.3200 8.2700 21.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.2638 8.1500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7546 8.1200 300.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.5260 8.1300 400.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.5260 8.1300 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 101.2000 8.3000 42.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.6300 8.4000 45.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8588 8.1200 900.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.9960 8.1150 750.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.9960 8.1150 100.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 101.3098 8.3000 50.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 101.3098 8.3000 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7781 8.9300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7500 10.0400 1.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 103.9577 9.2000 325.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 102.9233 9.1700 300.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5159 8.1575 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5159 8.1541 150.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.7840 7.8500 600.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.3500 9.3000 4.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.6533 7.0800 100.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 104.0605 9.3100 50.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 102.1198 8.3500 150.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 109.3460 6.7500 0.90 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3556 8.6600 350.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.9972 9.5000 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.5000 9.0400 15.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2400 8.7483 40.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 106.1309 9.2100 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.1367 8.1600 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.6059 9.2151 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8543 8.1800 100.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.7800 8.2600 100.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4447 8.5200 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1958 8.1100 50.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.7952 8.2750 950.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.5500 8.9900 1.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 100.5985 7.0924 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.2850 11.3000 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.2860 8.2900 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0700 8.0900 2500.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0700 8.0912 300.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3800 9.2300 14.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3357 8.1000 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3357 8.1000 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4186 8.1000 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4186 8.1001 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.4544 8.1000 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.4544 8.1000 95.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4866 8.1000 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4866 8.1001 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.6149 8.1000 150.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.6149 8.1000 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5654 8.1000 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5654 8.0991 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.4677 7.2600 20.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.7705 8.1000 150.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.7705 8.1000 100.00 INE915D07QN1 CITICRFINRESET16 - - 108.2600 7.5114 5.50 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6236 8.1000 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6236 8.1000 100.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.3600 11.0200 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com