Oct 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6789.20 NSE 33378.70 ============= TOTAL 40167.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 102.0500 7.0400 4.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.3000 10.7000 14.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.3600 0.0000 9.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.4620 11.0000 3.00 INE796L07605 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 06-Dec-15 158.5180 12.0000 8.00 INE804I07XB7 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Dec-15 10.0000 2.50 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS 0.00% 18-Dec-15 109.8804 0.0000 350.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 99.9819 7.4700 250.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 - 0.30 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 23-Sep-16 101.7593 10.0600 65.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 100.0000 - 50.50 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0934 8.2900 1300.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 105.0322 18.0000 140.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0085 10.4000 6.90 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 109.4000 0.0000 1.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.8822 7.8100 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.5137 8.3400 10.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9900 8.4000 400.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 11.10 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.8494 8.1200 2000.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9850 8.0900 10.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8396 8.4400 10.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING 8.80% 21-Sep-20 100.6400 8.6200 8.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8382 8.1800 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.0923 8.0700 15.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 101.0000 10.0000 200.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.5539 8.0600 910.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.8570 8.6500 50.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 102.4022 8.3000 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 107.0000 8.8200 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0660 8.1200 60.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 101.5593 8.1400 110.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 101.7611 8.1200 10.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 101.2276 7.0100 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 108.5600 7.1600 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 111.5264 7.0600 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5500 7.0600 6.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 22-Jan-29 112.3500 7.0100 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.7288 7.0500 2.80 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.5026 8.1300 50.00 NSE === INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 102.1215 7.0300 3.60 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.2000 10.7000 11.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0300 1.00 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.1086 8.8900 250.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED - 27-Nov-15 174.8540 0.0000 7.00 INE916DA7FC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.45% 14-Dec-15 100.0518 8.2000 35.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 0.00% 18-Dec-15 109.8804 7.5000 350.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 99.9819 7.2500 550.00 INE092T08741 IDFC BANK LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1898 7.9248 250.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.3364 8.4546 20.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.0296 7.7500 400.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.0296 7.7500 400.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.8322 8.2300 30.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.7593 10.1000 65.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1720 7.8600 350.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1720 7.8600 350.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.2803 8.5200 150.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 100.3057 8.5000 150.00 INE774D07NR0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 20-Oct-17 99.9800 8.5100 1200.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.0000 8.4844 200.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0000 7.8662 450.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0934 7.4500 1300.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.0825 7.4500 1000.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.0825 7.4500 1000.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 96.0100 8.6000 2.50 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.1081 8.2193 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6840 8.2368 1250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6840 8.2300 1250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.2418 8.1927 50.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.4157 8.2116 49.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.3487 8.0000 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.6080 8.0100 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.6080 8.0100 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5780 8.0225 49.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.4543 8.2423 49.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.6681 7.8000 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.8822 7.8000 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.6537 7.8000 275.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.6537 7.7999 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.6537 7.8000 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.9700 8.0017 750.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.9319 7.9000 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2416 7.9000 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2416 7.9006 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.5137 8.3300 10.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED SR 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 0.20 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9900 8.3951 633.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0300 8.8530 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.5101 8.3500 50.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 0.40 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.0744 8.0900 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.0744 8.0600 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.8494 8.1105 2000.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 100.0000 8.3417 600.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.7500 8.1155 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.7500 8.1156 1000.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.8199 8.1506 300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2170 8.5200 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2170 8.5200 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.6832 8.1400 550.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7545 8.1200 500.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.2583 8.0500 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.2583 8.0500 250.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 102.1000 10.3500 22.00 INE092T08477 IDFC BANK LIMITED 8.65% 24-May-20 100.9794 8.3500 20.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.1905 8.0500 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.1905 8.0500 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9850 8.0800 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.3501 8.1500 550.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.0627 8.1500 650.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.1215 8.1336 400.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8396 8.4300 10.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8578 8.1200 612.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8578 8.1200 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1328 8.0800 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1328 8.0831 250.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8382 8.1700 250.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6427 350.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 101.2412 8.0900 150.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 101.2412 8.0900 150.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.5000 8.3800 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.9150 8.1250 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.2560 6.9300 70.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.7200 8.1050 450.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3917 8.0800 960.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3917 8.0800 50.00 INE476M07800 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 20-Oct-22 100.0000 8.6500 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4693 8.1600 40.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.8570 8.6400 50.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 102.2289 8.3300 150.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.1690 6.9825 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3546 8.6600 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3546 8.6600 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.2514 8.1400 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.2514 8.1400 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4300 9.0500 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.7900 8.0600 1000.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 106.6000 8.5000 138.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 106.3000 9.1800 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.2335 8.1600 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.2335 8.1600 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.3500 9.5400 4.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8542 8.1800 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8542 8.1800 400.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.8628 8.1200 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.8628 8.1200 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0660 8.1300 10.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5593 8.1315 260.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.7611 8.1100 10.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 101.7992 8.2775 300.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 102.3667 8.0000 3.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.5300 9.4100 1.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.7835 8.2625 100.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.9800 8.8400 1.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 103.4000 7.9700 30.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED - 15-Sep-25 100.9300 9.2000 6.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5500 8.4300 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.5000 11.5500 1.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0500 8.0900 650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0100 8.0970 400.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0000 8.3300 250.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 43.1400 8.5600 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.6700 7.1500 20.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4186 8.1000 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4866 8.1000 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 111.5264 7.0550 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5486 7.0600 6.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 111.3000 7.0500 2.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5654 8.1000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-29 109.5026 8.1200 50.00 INE915D07QN1 CITICRFINRESET16 14/01/531 T1 - - 108.3000 -7.5605 30.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange