Oct 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9460.00 NSE 35366.80 ============= TOTAL 44826.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.1327 7.0400 101.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.4845 10.9000 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3028 9.6700 197.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1500 10.3000 26.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.6230 11.0500 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6000 11.0000 1.00 INE804I07XE1 ECL FINANCE LTD 0.00% 18-Nov-15 12.5000 25.00 INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 19-Nov-15 158.2210 12.0000 8.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 24-Nov-15 157.9730 12.0000 4.00 INE796L07647 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 26-Nov-15 157.3790 12.0000 2.60 INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1384 7.8000 600.00 INE796L07605 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 06-Dec-15 158.5700 12.0000 8.00 INE804I07XB7 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Dec-15 11.0000 2.50 INE916DA7FU1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.97% 11-Dec-15 100.1470 7.3900 1400.00 INE077E08058 ESSEL MINING 0.00% 25-Apr-16 110.3374 9.0400 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.1327 7.9400 250.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7020 8.3700 250.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 27-May-16 100.0657 8.4200 450.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.4090 9.1000 100.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 19.0000 0.30 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.9143 7.7600 254.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.4025 9.9500 28.70 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.4507 7.7400 83.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3094 8.2200 150.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 0.00% 26-Dec-16 110.4046 11.0800 230.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.6746 7.6800 6.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.7656 8.2400 10.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.1372 8.7300 500.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.3370 8.2400 36.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.7878 7.8800 10.00 INE804I07SR3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 124.5550 16.7600 3.50 INE283O07079 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 0.00% 26-Apr-18 112.1797 11.5500 250.00 INE091A07133 NIRMA LTD 8.92% 28-May-18 100.0274 8.8600 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0024 10.3800 15.60 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 109.4000 0.0000 0.50 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.7527 7.7700 350.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 5.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.1124 8.0000 500.00 INE774D07KC8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 05-Sep-19 113.8726 0.0000 350.00 INE774D07KO3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 12-Nov-19 109.0217 0.0000 1150.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.4000 8.1900 5.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 100.2442 11.6500 125.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8766 8.1700 240.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.4600 6.9200 520.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 8.45% 12-Jun-23 98.9110 8.6400 40.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.4444 8.6500 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.9300 9.1800 230.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.8542 8.1900 100.00 INE691I08321 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.75% 17-Jan-25 100.6900 8.6200 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.8624 8.1200 100.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0400 8.1000 100.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 108.1400 9.1200 1.00 INE848E07864 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-26 103.0393 8.0600 50.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 108.3550 7.0400 2.50 INE848E07872 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-27 103.2209 8.0600 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2257 7.0600 22.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.3698 7.0800 10.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.7273 7.0500 0.30 NSE === INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.7125 8.1000 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.7125 8.1000 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 107.5575 8.0550 2.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 102.3410 8.1050 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 102.3410 8.1050 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 101.4695 7.1185 450.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 107.5678 8.1500 50.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.7742 7.0800 456.70 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.5200 11.2000 2000.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3028 9.9800 197.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.6474 10.8000 63.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6100 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0300 1.00 INE975F07DF4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 9.50% 13-Nov-15 100.0171 8.2000 30.00 INE044A07017 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 9.20% 23-Nov-15 100.0980 7.2504 650.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED - 27-Nov-15 175.0670 0.0000 6.90 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1158 7.5000 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1158 7.5000 250.00 INE916DA7FU1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR 8.97% 11-Dec-15 100.1470 7.6000 1400.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 104.9403 9.8400 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1327 7.8013 250.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-May-16 100.7020 8.2200 250.00 INE136E07NA6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 08-Aug-16 155.6700 6.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3094 8.2000 150.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.5279 8.2000 250.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0500 8.9700 300.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 100.3047 8.5000 150.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 84.0250 8.3000 2.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE - 28-Feb-18 118.7800 -7.0913 2.50 INE261F09EI7 NABARD 0.00% 01-Apr-18 82.0150 8.5000 0.30 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 09-Apr-18 120.3641 22.0000 440.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.4999 8.3400 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.4999 8.3400 50.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 105.0797 18.0000 460.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.0000 8.3290 150.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.0000 8.3400 750.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.7527 7.7600 350.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.0000 8.2400 2100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4200 0.20 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 76.1150 8.5000 0.30 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2700 0.60 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 1300.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 397.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.1124 8.0000 550.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.1124 8.0000 50.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2200 0.40 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 0.30 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.9200 0.20 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 0.40 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 0.60 INE774D07KC8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 05-Sep-19 113.8726 8.7200 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9700 8.1200 903.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.3142 8.0200 900.00 INE774D07KO3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 12-Nov-19 109.0217 8.7200 1150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.7691 8.0200 900.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.7691 8.0200 900.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 06-Jan-20 69.9500 8.0800 7.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.5700 8.2700 10.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.1903 8.1700 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.6476 8.1500 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.4900 8.2600 500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.3399 8.0074 100.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.3399 8.0100 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.3700 8.3918 25.00 INE261F09FG8 NABARD 0.00% 01-Jul-20 68.2500 8.5000 0.40 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.9279 8.3300 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9987 8.1200 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7991 8.1350 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7991 8.1350 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8766 8.1600 240.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 103.5883 8.0171 50.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1000 8.6100 207.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.6000 8.5000 1.00 INE871D07ME4 INFRASTRUCTURE LEASING AND 9.70% 22-Feb-21 104.4180 8.6000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 105.7695 10.2800 10.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 106.5100 8.3800 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.9400 8.1294 32.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.9400 8.1300 32.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.8000 9.1300 8.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA - 13-Sep-21 101.1000 8.7000 400.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.3560 6.9100 10.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.5476 8.1400 50.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.21% 21-Nov-22 100.8465 7.0400 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.7095 7.0700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4693 8.1600 790.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.9110 8.6300 40.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 108.4286 6.9400 150.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 09-Dec-23 99.0232 10.3782 800.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.4444 8.6450 400.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2315 11.7700 250.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 106.9600 8.2100 30.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2500 8.7427 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 105.6919 9.0400 180.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.7931 8.1800 150.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 101.1200 9.4000 60.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8542 8.1800 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6095 8.1200 1090.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6095 8.1200 1090.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.8824 8.1169 2450.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.8824 8.1169 1600.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 101.4074 8.2800 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9878 8.1400 6.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1955 8.1100 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1955 8.1100 250.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.1000 9.8200 1.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.4517 9.0000 6.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.5900 9.4000 2.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.9600 8.8329 2.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.2800 8.2900 6.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5100 8.4400 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.6000 11.0800 0.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.2225 8.0600 350.00 INE296A08755 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 21-Oct-25 100.0100 8.9400 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2300 8.6920 5.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 103.0393 8.0500 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7500 10.6800 3.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 103.2209 8.0500 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.5015 7.0625 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2257 7.0600 20.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.6000 8.1500 30.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.1443 8.1050 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.1443 8.1050 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.8570 8.0300 340.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.8570 8.0360 340.00 INE915D07QN1 CITICRFINRESET - - 108.3200 -7.6000 49.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt 