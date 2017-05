Oct 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10324.20 NSE 42123.50 ============= TOTAL 52447.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 24-Nov-15 158.1940 11.0000 10.00 INE918K07151 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Nov-15 112.5260 10.5000 14.00 INE556F09205 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 21-Dec-15 100.1755 7.4200 800.00 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Jan-16 88.1080 10.0000 35.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.4124 9.9500 31.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 102.6301 8.9900 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.8674 8.1000 50.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9000 2.50 INE804I07E67 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 100.5123 0.0000 28.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.70% 07-Jan-18 100.4453 8.5000 250.00 INE121A07IW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 09-Mar-18 100.9243 8.8500 465.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.8000 9.9900 11.70 INE721A07JG8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Mar-18 107.2494 8.8500 98.00 INE121A07KD6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.25% 15-Mar-18 100.7663 8.8300 50.00 INE121A07JH9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.11% 17-Apr-18 100.5044 8.8500 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9651 7.7900 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.5551 8.0400 250.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 101.7500 11.2200 0.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.1452 10.3500 2.70 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 108.7000 8.6200 0.80 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5777 7.8400 400.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.8268 8.0900 150.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 73.00 INE660A07LK6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.46% 28-Aug-19 102.8159 8.5500 550.00 INE296A07CD3 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 02-Sep-19 113.8991 0.0000 850.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 99.9277 8.9700 100.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 102.9672 8.1300 450.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2166 8.5300 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.3084 8.1700 250.00 INE333L07037 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 11-Sep-20 101.4656 10.9300 500.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.1300 9.0400 21.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 107.1000 8.7400 1108.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.1000 7.0600 50.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 101.0800 7.0000 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.7647 7.0600 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 103.2500 9.0500 5.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.6406 7.0600 350.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 121.4500 9.6100 7.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.4122 8.6600 250.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.6000 11.7000 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6584 8.9400 250.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.3951 8.0200 450.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.3387 8.0600 98.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6500 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 103.3000 8.1200 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4502 8.1500 100.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2200 9.2000 2.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.6000 8.4100 4.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5000 11.5500 49.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 9.30% 09-Oct-25 100.5000 9.2100 285.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.1100 9.2200 4.00 INE774D08LO9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8900 39.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 109.2200 7.0700 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.7128 7.0000 40.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.0500 7.0500 16.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 111.5778 7.0900 50.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LTD 8.72% 28-Mar-29 113.2285 7.1400 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.5531 7.0000 20.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 103.0964 7.0500 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 100.6000 9.9900 500.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 104.9400 10.9600 1.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND 12.50% 18-Aug-99 108.1000 0.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2000 10.4000 515.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5600 9.6000 4.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 103.9027 5.5000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.5000 0.0000 1.00 NSE === INE918K07136 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 18-Nov-15 112.5110 11.5000 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1775 7.1500 2750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1775 7.1500 2750.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.2701 7.7259 100.00 INE556F09205 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 21-Dec-15 100.1755 7.1998 800.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 100.2390 7.4500 500.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 100.6006 7.6795 50.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 100.6006 7.5500 50.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.7000 9.6800 1.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.4994 9.2000 900.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.4994 9.2252 900.00 INE136E07NA6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 08-Aug-16 155.7300 - 101.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.6769 9.6000 28.70 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.6301 9.3500 50.00 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.7780 8.4000 250.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 144.9900 - 1.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.8674 8.2400 50.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 132.6500 0.0000 1.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.5503 9.2500 920.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED SR-II 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9100 5.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.9800 7.8700 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.3000 8.4800 2.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Dec-17 118.6200 0.0000 0.50 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0792 7.5000 2500.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0792 7.5000 2500.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.0738 7.4707 3000.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 100.0638 7.5131 1500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.8989 9.9500 660.00 INE121A07KD6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.25% 15-Mar-18 100.7663 8.8500 50.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PVT LTD 14.00% 09-Apr-18 120.4432 - 880.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9651 7.8500 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.8948 7.8600 500.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.8948 7.8600 250.00 INE896L07249 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 15-Jun-18 98.9239 10.3800 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5551 8.0300 350.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5551 8.0300 100.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 105.1489 - 920.00 INE957N07088 HERO FINCORP LIMITED 8.90% 24-Sep-18 100.1400 8.8200 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4041 8.0500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4041 8.0500 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5214 7.8500 650.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5214 7.8500 150.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.0000 8.2400 750.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 1.30 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.8268 8.0800 150.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 4.10 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9900 8.4000 120.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 4.80 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.60 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.50 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 2.70 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 3.90 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.3996 8.1300 50.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 20-Aug-19 114.9635 8.5397 200.00 INE660A07LK6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.45% 28-Aug-19 102.8136 8.7200 1100.00 INE296A07CD3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 02-Sep-19 113.9252 8.7200 1700.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1200 8.0800 11.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9100 8.3814 1850.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.9672 8.1200 450.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.4300 8.1700 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.7500 8.1700 3.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2166 8.5200 500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2166 8.5201 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.9800 8.2286 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.5585 8.1750 108.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.2305 8.1100 200.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.2678 8.0969 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.3149 8.3100 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.3149 8.3100 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.3084 8.1600 450.00 INE477A07100 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.69% 10-Sep-20 100.6168 8.5100 100.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.0800 9.0500 21.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 100.0000 8.3500 250.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 49.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6700 8.9600 5.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.3000 9.1600 2.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4900 9.2500 100.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.1100 8.7000 402.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.3566 7.0500 59.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.3500 6.9100 70.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.6579 7.0500 12.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 108.1600 9.2800 100.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 100.9500 9.5800 3.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.4928 7.1100 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 104.9200 8.2953 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.5732 7.0700 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4112 8.1700 656.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.9277 8.9400 190.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.9277 8.9400 100.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 121.5700 9.5800 7.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.4122 8.6500 250.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.8375 9.5300 150.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 103.0500 8.1300 6.30 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.6584 8.9400 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.7195 8.9300 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3300 8.7279 321.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.3387 8.2050 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.4077 8.1697 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.9183 8.1700 101.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4502 8.1450 100.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.8200 9.0300 13.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.8700 9.2337 1000.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.0000 9.8400 16.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.0600 9.1500 24.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.4400 9.0000 42.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.6000 9.4000 3.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.7500 8.8700 5.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 101.7800 9.1500 4.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.7000 8.3800 19.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0600 8.0893 200.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3500 9.2400 27.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.5400 9.4100 6.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0700 9.2700 4.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.5400 9.4100 6.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0700 9.2700 4.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.3853 7.0600 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.0836 7.0550 153.10 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.4393 7.0700 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1559 8.1800 100.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 103.2000 9.5300 3.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.4766 7.0600 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.4541 8.1250 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.4541 8.1250 200.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - PERPETUAL 105.9500 9.5000 5.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.7802 8.0425 150.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.7802 8.0425 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.4838 8.1300 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4800 7.1200 450.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.1620 9.0369 380.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.2264 9.8011 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1500 10.7119 307.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0300 2.00 ===============================================================================================