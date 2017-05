Oct 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10471.30 NSE 41173.50 ============= TOTAL 51644.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.2705 7.3900 50.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.3139 7.9100 500.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.1416 8.3300 300.00 INE523E07AA2 L AND T FINANCE LIMITED 9.74% 15-Apr-16 100.4166 8.5200 200.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.3054 8.2200 1500.00 INE136E07MF7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 30-Mar-17 162.4370 - 2.40 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Apr-17 132.0340 - 14.30 INE804I07E67 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 102.0000 0.0000 35.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0479 8.3900 1000.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.5865 7.8600 2.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 100.5524 8.2900 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.6390 8.0900 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.3256 8.2400 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.2899 8.0400 100.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 111.5000 0.0000 0.50 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 104.0685 8.3600 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.5011 8.3400 10.00 INE749A08126 JINDAL STEEL AND POWER LTD 10.48% 10-Aug-19 98.7514 10.8600 650.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 100.6847 9.8700 1650.00 INE764L07082 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD 5.00% 13-Apr-20 104.8482 11.6300 650.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9806 8.0900 10.00 INE227L08013 ARVIND LIFESTYLE BRANDS LIMITED 10.35% 27-Jul-20 100.5021 10.0900 650.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8346 8.4400 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 107.5073 8.6600 50.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.5400 9.2400 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.7871 7.0200 11.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8633 7.0200 3.30 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 103.9400 10.6200 2.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 101.0749 10.0000 200.00 INE538L07106 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 10-Sep-22 100.6000 9.6600 20.00 INE752E07GB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-22 102.7900 0.0000 20.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2700 8.7500 500.00 INE752E07GD8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-24 103.5900 0.0000 70.00 INE555J07237 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-24 106.8600 9.2000 10.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 105.8030 9.0300 180.00 INE756I08082 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 13-Nov-24 105.0756 8.7200 100.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 105.1100 8.7000 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4816 8.1400 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.3229 8.1600 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0654 8.1200 10.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 101.5038 8.1400 10.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 101.7584 8.1200 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5200 11.2200 5.00 INE774D08LO9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8900 150.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.1969 7.9400 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.9800 7.0400 60.40 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 103.4000 9.5000 8.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.1787 7.1400 403.20 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.6070 0.0000 2.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1000 0.0000 4.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3055 9.6700 197.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1500 9.3900 8.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6500 10.9800 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 108.1000 0.0000 0.50 NSE === INE975F07DF4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 9.50% 13-Nov-15 100.0182 8.1000 20.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 122.3428 7.7000 950.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 175.2520 0.0000 7.50 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.1823 7.4200 100.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.2705 7.5000 50.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.2511 7.8181 20.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.3139 7.6800 500.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.1416 8.1000 1020.00 INE033L07AD1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.49% 25-Mar-16 100.3974 8.0000 500.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.3937 8.0000 250.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.3937 8.0000 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.3369 8.3300 5.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.4062 8.5000 450.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.4166 8.5000 250.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.4166 8.5000 250.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 100.1453 8.3300 6.00 INE092T08709 IDFC BANK LIMITED 8.85% 15-Jun-16 100.0997 7.8001 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.7456 8.3300 20.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.1752 7.7300 1.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.6717 9.6000 31.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7339 8.3300 3.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8871 7.7681 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2696 8.2582 150.00 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 16-Nov-16 100.0215 8.0500 2000.00 INE027E07170 FAMILY CREDIT LIMITED - 18-Nov-16 100.0748 8.0000 1250.00 INE027E07170 FAMILY CREDIT LIMITED - 18-Nov-16 100.0748 8.0000 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.5588 8.2200 600.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.3104 9.0953 300.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.3173 9.0947 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 91.3054 8.2500 1000.00 INE140A08SE5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 15-May-17 100.0681 9.0201 250.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0452 9.0201 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5526 8.3300 7.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED SR-II 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9100 5.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.1152 11.2750 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.9300 8.3502 61.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0479 7.3500 1000.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.2670 9.5089 500.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.7106 10.5200 500.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.5534 8.1200 100.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE LTD 10.81% 30-Apr-18 100.2258 10.1988 150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.5838 8.2700 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.8446 7.8800 2600.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.6390 8.0850 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.3256 8.2300 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.2899 8.0300 100.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.7900 3.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5149 8.0450 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5149 8.0450 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3124 8.0800 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3124 8.0800 212.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9233 11.0574 500.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.0000 8.3400 500.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.4003 7.9000 25.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.4003 7.9000 25.00 INE896L07264 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 99.4013 10.1315 250.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 104.0685 8.3500 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.5689 7.8500 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.5689 7.8500 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.5011 8.3300 10.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 166.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4518 8.4280 20.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1719 8.0600 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1719 8.0600 500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9300 8.3750 1850.00 INE774D07KO3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 12-Nov-19 109.0872 8.7100 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.9922 8.1119 450.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.7498 8.3700 246.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 06-Jan-20 70.2250 8.0000 10.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.3546 8.4800 400.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.3546 8.4800 400.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.1559 8.1300 8.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.1559 8.1300 8.00 INE092T08477 IDFC BANK LIMITED 8.65% 24-May-20 101.0000 8.3400 20.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.3000 8.4096 305.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9806 8.0800 10.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.8986 8.3300 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9361 8.1350 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8346 8.4300 10.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.0259 8.1153 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 100.0000 8.3500 3000.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7000 8.9500 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 9.8400 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.9000 9.8400 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.5073 8.6500 1158.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.7300 9.2000 30.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.1300 8.7000 400.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3500 6.9100 30.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.7500 10.4300 1.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.3388 9.6500 250.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 133.8109 9.6500 250.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 106.2468 8.4200 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.5224 8.1500 350.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 105.0900 8.1700 3.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 105.8030 9.0275 180.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.6050 8.2100 2300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.6050 8.2100 1800.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3577 8.1800 1250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3577 8.1800 1250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4816 8.1400 50.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.8200 9.0300 10.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 100.5200 8.0100 30.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.3441 8.2600 1250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.7600 9.5000 168.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0654 8.1300 10.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5038 8.1400 10.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.7584 8.1100 10.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 99.5000 9.2800 15.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 103.5000 8.6900 2.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 102.1609 8.0300 2.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5200 11.2246 25.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.5200 8.9000 44.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 101.7800 9.1500 6.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.2400 8.2800 100.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 101.2000 8.2700 43.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.1800 8.8600 169.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 100.0000 8.0200 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.0000 7.8114 1.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.1969 8.1201 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.7615 8.2000 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.9058 8.1800 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.9500 8.1400 40.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 102.6700 8.1300 40.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.5900 7.2500 1.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.5382 8.1100 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0740 10.1500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.1998 9.0291 160.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.0490 9.4700 400.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3055 9.9800 197.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1500 10.7200 71.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9033 9.5400 10.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0300 9.1500 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6500 10.9800 1.00 ===============================================================================================