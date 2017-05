Nov 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23864.10 NSE 50822.80 ============= TOTAL 74686.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07H44 RELIANCE CAPITAL LTD 9.39% 13-Nov-15 100.0505 7.7200 1750.00 INE916DA7FO4 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.11% 16-Nov-15 100.0545 7.2400 1180.00 INE804I07XW3 ECL FINANCE LTD 0.00% 16-Nov-15 110.1050 0.0000 1050.00 INE881J07DN0 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.15% 16-Nov-15 100.0710 7.7200 950.00 INE804I07XE1 ECL FINANCE LTD 0.00% 18-Nov-15 110.5940 12.5000 4.50 INE033L07AH2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.19% 23-Nov-15 100.0887 7.2200 1000.00 INE796L07647 MACQUARIE FINANCE (INDIA) 0.00% 26-Nov-15 157.6870 12.0000 2.60 INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1054 7.6500 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.1554 7.4700 4850.00 INE202B07CJ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 14-Dec-15 100.0633 8.6400 1000.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 19-Jan-16 99.9729 7.7000 500.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 135.0950 11.1800 25.50 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.4038 8.5200 200.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 100.8216 8.3200 600.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1824 7.8400 50.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 91.3054 8.2200 1000.00 INE071G07082 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 9.05% 03-Oct-17 101.0212 8.4400 180.00 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 09-Oct-17 101.9000 11.0800 2.00 INE013A07Q43 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 24-Sep-18 100.0100 8.8300 1000.00 INE013A07Q50 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 24-Sep-18 100.0100 8.8300 1000.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.0200 8.3500 50.00 INE043D08BL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 29-Sep-19 101.5500 8.4000 30.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 101.5500 8.4000 30.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9610 8.1300 500.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.4000 9.8100 4.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.4932 8.4600 500.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.5600 8.1800 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.8629 8.2100 1050.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9361 8.1500 3350.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.50% 31-Aug-20 100.7641 8.2900 250.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.9545 8.1000 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 12-Dec-22 100.7600 8.9100 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.6509 8.9500 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.6632 8.0200 250.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 99.0000 9.5400 50.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 102.5100 8.4300 38.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 102.5100 8.4300 38.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.7635 11.5000 3.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.6400 0.0000 60.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.0564 7.0800 6.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.9031 6.9900 20.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LTD 8.72% 28-Mar-29 113.2285 7.1600 40.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 101.8154 7.0800 6.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.4800 7.1000 50.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.5361 10.4700 486.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.6230 11.0600 3.00 NSE === INE013A07H44 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-311 9.38% 13-Nov-15 100.0505 7.7000 1000.00 INE804I07XW3 ECL FINANCE LIMITED -- 16-Nov-15 110.1050 8.1850 1050.00 INE881J07DN0 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.15% 16-Nov-15 100.0710 8.1950 950.00 INE916DA7FO4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-I 9.10% 16-Nov-15 100.0545 7.7000 930.00 INE033L07AH2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.18% 23-Nov-15 100.0887 7.7000 1000.00 INE202B07CI8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 23-Nov-15 100.0633 7.7000 1000.00 INE044A07017 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 9.20% 23-Nov-15 100.0720 7.2500 250.00 INE829Q07017 HERO REALTY LIMITED 11.10% 27-Nov-15 100.0926 9.4802 640.00 INE301A08365 RAYMOND LIMITED 11.25% 27-Nov-15 100.0995 8.9401 300.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 175.4380 0.0000 1.50 INE738C07028 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.58% 30-Nov-15 99.9679 8.7088 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1554 7.1697 7350.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 19-Jan-16 99.9729 7.6100 500.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 140.9270 0.0000 1.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.15% 03-Apr-16 100.2207 8.1500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1417 7.7699 2.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1320 7.6500 1.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PRIVATE LI 18.00% 14-Sep-16 102.2466 18.0000 360.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.4038 8.4500 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 101.2090 8.2800 600.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 21-Oct-16 100.8216 8.2800 600.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.3000 10.7500 3.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1824 7.8300 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1624 7.8457 50.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LTD 17.00% 16-Mar-17 100.1781 17.8124 190.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 91.3289 8.2300 1500.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.25% 30-Mar-17 102.3849 8.2874 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.25% 30-Mar-17 102.3849 8.3000 50.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.2224 7.9500 1000.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.2224 7.9500 1000.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 27-May-17 100.0000 8.8246 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6667 7.9500 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0628 7.9470 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0628 7.9500 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.1308 7.9500 702.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 102.0036 7.8600 7.00 INE071G07082 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.05% 03-Oct-17 101.0212 8.4500 180.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.8472 7.9500 500.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0379 7.3670 3500.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0379 7.3670 3500.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.7356 10.5029 600.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.6404 8.0800 100.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 100.0000 8.8717 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.9266 7.8450 52.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.6730 8.0700 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.6730 8.0700 500.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.7900 1.00 INE013A07Q43 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR- FB-33 8.85% 24-Sep-18 100.0100 8.8415 1000.00 INE013A07Q50 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR- FB-33 8.85% 24-Sep-18 100.0100 8.8415 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3228 8.0800 12.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9733 10.9871 1000.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.4290 7.8800 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.5517 7.8300 50.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 100.0000 8.7800 250.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4200 0.20 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1680 8.0400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1680 8.0400 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.3387 7.8500 150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.3387 7.8500 50.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 100.0000 8.4300 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2700 0.50 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 100.0000 8.9135 100.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2200 0.30 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.9200 0.20 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 0.20 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 0.30 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 0.50 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4926 8.3200 1000.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4926 8.3200 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9610 8.1200 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 100.0000 8.3400 1000.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.4932 8.4400 500.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 101.1000 8.3400 500.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.7903 8.1800 350.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.7903 8.1800 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 101.3482 8.3000 400.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 101.3482 8.3000 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.8456 7.9000 200.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.8456 7.9000 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.0705 8.1500 30.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9169 8.1400 650.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.1043 8.3600 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 31-Aug-20 100.5510 8.3350 550.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 31-Aug-20 100.7441 8.2852 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.9696 8.4200 150.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.9696 8.4200 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.9834 8.1200 30.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 102.2010 8.3700 500.00 INE667F07FS5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.70% 09-Oct-20 100.0000 8.6843 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.9545 8.0900 50.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.7100 8.6600 30.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1000 8.6200 117.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT -- 16-Jan-21 110.3021 10.1000 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4200 10.1200 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.3774 8.1419 4.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.6082 8.1900 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.4470 6.8900 18.50 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.3664 8.3000 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.3664 8.3000 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.3664 8.3000 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.3664 8.3000 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 101.2452 7.1000 50.00 INE752E07GN7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-23 104.0700 8.1194 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.7498 8.6600 500.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 101.8377 9.0000 12.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 101.8377 9.0000 12.00 INE752E07HL9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-23 102.7900 8.1188 5.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 101.9231 9.0000 12.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 101.9231 9.0000 12.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3486 8.6600 300.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.9985 9.0000 13.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.9985 9.0000 13.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.6509 8.9400 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.6267 8.2900 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 106.0984 8.3200 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 106.0984 8.3200 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 105.6000 8.6800 17.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.6632 8.1800 250.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 102.0711 9.0000 13.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 102.0711 9.0000 13.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.6566 8.0800 100.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.8850 9.0200 4.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.8700 9.2338 150.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9252 8.1500 8.10 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 102.1456 9.0000 14.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 102.1456 9.0000 14.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.2487 8.2750 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 101.8000 9.0000 14.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2000 9.2000 2.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4700 8.5017 102.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.4917 7.0900 110.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE 9.25% 13-Oct-25 100.0200 9.2353 13.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 100.0000 8.0200 250.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 102.2175 9.0000 14.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 102.2175 9.0000 14.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.4144 9.0000 33.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 102.4144 9.0000 33.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.1365 7.0700 10.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LIMITED SR-IIB 8.72% 28-Mar-29 114.0200 7.0500 60.00 INE915D07PL7 CITIFIN SNP500 -- -- 109.5600 -8.4642 10.50 INE200M08042 - -- -- 101.2658 13.7307 10.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 102.7318 9.0000 48.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 102.7318 9.0000 48.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 101.8170 7.0800 200.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.7300 9.8000 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 103.5100 7.0100 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.0000 9.0600 500.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 100.9670 9.8756 500.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4475 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.7800 10.4308 411.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 102.8200 10.5700 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com