Nov 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10662.40 NSE 53969.20 ============= TOTAL 64631.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 19-Nov-15 158.5830 12.0000 12.50 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 24-Nov-15 158.3340 12.0000 11.00 INE804I07WV7 ECL FINANCE LTD 0.00% 26-Nov-15 111.5770 11.0000 5.00 INE918K07201 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 03-Dec-15 111.6410 11.0000 30.00 INE136E07MF7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 30-Mar-17 164.5780 11.0000 2.40 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Apr-17 135.2960 11.0000 14.30 INE261F09DH1 NABARD 0.00% 01-Jul-17 88.1000 7.9500 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 102.0393 7.9700 500.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LTD 9.70% 18-Sep-17 97.5051 11.2200 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 84.2854 8.2300 3.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 82.1221 8.2300 0.50 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.6953 8.0600 350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.2185 8.0800 4.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 76.4500 8.1900 1.90 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.9900 8.3900 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9585 8.1300 1000.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.5600 9.7600 4.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.4582 8.4600 600.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.4216 8.2800 403.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.2648 8.1800 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.8611 8.2100 1050.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7604 8.1600 2850.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8296 8.1800 250.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7500 8.6400 5.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 4.00 INE803N07043 HPCL MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.3388 9.6500 250.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 133.8109 9.6500 250.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.5255 7.0500 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.9812 8.9400 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.4680 8.6500 598.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.6873 8.0200 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 101.4388 8.1500 150.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.3881 8.0400 550.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.7500 11.3300 3.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 101.1000 7.0000 2.00 INE848E07757 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-26 103.2142 8.0900 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.0673 7.0800 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2000 8.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7509 8.1700 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2712 7.0500 34.00 INE848E07773 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-28 103.5526 8.0900 50.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.0509 8.0900 250.00 INE848E07781 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-29 103.7066 8.0900 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.3831 7.0500 8.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 102.6161 7.1100 38.80 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2500 8.0200 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.4500 9.5000 6.00 NSE === INE013A07H44 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.38% 13-Nov-15 100.0415 8.0000 750.00 INE804I07XW3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Nov-15 110.1123 8.0000 1050.00 INE881J07DN0 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.15% 16-Nov-15 100.0786 8.0000 950.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.0567 7.9295 650.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.1062 7.6148 150.00 INE121A07HM3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 22-Dec-15 113.3262 7.7003 250.00 INE013A07RH1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 07-Jan-16 142.7800 0.0000 1.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.1804 7.6708 500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.3084 7.6708 1750.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.3123 7.6911 500.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.2354 8.1222 500.00 INE535H07217 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.25% 11-Jun-16 100.2943 8.0221 750.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PVT LTD 18.00% 14-Sep-16 102.2931 - 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2038 8.3000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2038 8.2800 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0000 8.1500 1000.00 INE660A08BE8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 04-Jan-17 100.9926 9.0000 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.8652 7.9000 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.8652 7.9000 50.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 127.0000 0.0000 0.60 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.4914 7.9400 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0393 7.9600 500.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 97.5051 11.2000 200.00 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 09-Oct-17 102.5000 10.7300 2.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1803 9.7500 500.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1803 9.7500 500.00 INE860H07AD5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 106.0635 8.6600 1.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.9756 7.9660 110.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6953 8.0800 350.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0200 8.2833 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.2015 8.0655 10.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.2458 8.0400 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.2458 8.0400 250.00 INE191H07151 PVR LIMITED RESET 16-Oct-18 101.9266 10.7345 250.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 100.0000 8.4300 150.00 INE121A07HE0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 27-Feb-19 122.8463 9.0000 2.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4280 8.3400 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4280 8.3400 100.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 - 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9585 8.1200 1000.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9362 8.3700 800.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9363 8.3700 800.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.0200 8.1000 450.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.8900 8.3290 27.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.4582 8.4500 600.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.1842 8.1700 500.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.1842 8.1700 450.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 101.3500 8.2780 500.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.7894 8.1862 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.3682 8.2900 400.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 101.7703 8.2900 25.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.2840 8.1650 1000.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.9399 8.3200 30.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.8611 8.2000 1050.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9151 8.1400 3450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1200 8.0800 1.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.8296 8.1700 250.00 INE667F07FS5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.70% 09-Oct-20 99.9700 8.6919 50.00 INE191H07136 PVR LIMITED RESET 16-Oct-20 102.6649 10.7993 250.00 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 30-Oct-20 100.0100 8.4700 2500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.0039 9.3000 50.00 INE191H07144 PVR LIMITED RESET 16-Oct-21 103.0230 10.8092 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.3155 8.1850 2350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.2955 8.1887 1399.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.7088 8.4000 5.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.0500 8.2700 99.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 23-Mar-23 99.2614 7.0100 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.9812 8.9300 100.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 104.2910 8.1500 50.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 104.2910 8.1500 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3465 8.6600 850.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.6500 8.2800 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0239 8.1384 1800.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0239 8.1385 1800.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.4900 8.7000 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.7320 8.2000 150.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.8458 8.0865 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.6873 8.1800 250.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.7900 8.3495 1.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.9860 9.3500 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4843 8.1583 1000.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4843 8.1600 1000.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5450 8.1300 150.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.6728 8.0775 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.6728 8.0775 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.7607 9.5000 32.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9552 8.1450 8.10 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4388 8.1500 150.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.0000 9.8500 6.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.1685 6.9700 31.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 101.3000 8.2700 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 101.8000 9.0000 4.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5400 8.4800 235.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.3881 8.0300 550.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.9500 11.4700 1.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.5500 7.0800 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2500 9.2500 258.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2400 1000.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2411 750.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 44.0870 8.3500 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 103.2142 8.0800 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7509 8.1600 1550.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7509 8.1600 1300.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.3943 8.0800 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.3943 8.0800 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.0400 8.1311 27.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 103.1364 8.0800 250.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 103.1364 8.0800 247.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.5526 8.0800 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.7405 7.2350 10.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 103.2812 8.0800 250.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 103.2812 8.0800 250.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.0509 8.0850 250.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.7066 8.0800 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3034 8.1000 2000.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3034 8.1000 2000.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.7252 7.0900 200.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.8750 7.0700 2.50 INE128M08029 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.81% 02-Nov-35 100.0131 10.0400 2500.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.1459 10.3500 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 104.4700 9.2500 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1000 9.5100 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4000 10.6600 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 