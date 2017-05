Nov 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8039.70 NSE 32698.50 ============= TOTAL 40738.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 19-Nov-15 158.6350 12.0000 2.50 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 24-Nov-15 158.3860 12.0000 2.50 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Jan-16 88.1250 10.1100 35.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.2291 8.3600 500.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.2734 7.8800 500.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 136.4260 9.7500 25.50 INE569T15032 TRUSTEE OF COMUS IFMR CAPITAL 17.00% 21-Jun-17 97.7470 - 4.90 INE261F09DH1 NABARD 0.00% 01-Jul-17 88.1000 7.9500 1.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.8456 7.9600 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.6247 8.1000 50.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.7900 5.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.5200 11.7300 1.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 109.4000 0.0000 0.50 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0519 8.2100 10.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.5800 - 38.30 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0225 8.1100 500.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.8896 9.3500 4.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.4929 8.4500 500.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.1881 8.0800 450.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.1093 8.0800 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.0105 8.0900 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6333 8.2200 60.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7300 8.6500 1.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 3.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4823 9.2500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3400 9.2300 50.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 105.8409 8.5100 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.8079 7.0300 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3883 8.1500 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4300 8.1600 6.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.9117 8.6400 10.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3900 9.8400 200.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.8459 8.1900 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.7302 8.2000 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 104.2967 8.1600 10.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.1700 9.3200 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.6694 8.1500 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0788 8.2100 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 101.2000 9.4300 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.9360 8.1400 100.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 100.0200 9.4700 50.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1800 9.4300 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2900 7.0500 16.00 INE848E07880 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-28 102.7198 8.1400 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.7907 7.1500 3.00 INE848E07898 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-29 102.8457 8.1400 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3246 8.1000 2000.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.0907 7.0500 6.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 115.6601 7.1800 6.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4500 9.6300 120.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.9239 0.0000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1500 10.7000 18.00 NSE === INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 175.5620 0.0000 5.10 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.0582 8.2140 30.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 99.9258 7.6000 2.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.2291 8.1000 500.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.2734 7.6700 500.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0000 8.1500 750.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6170 7.8400 1.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1491 7.8500 300.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.8368 8.1500 43.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.8368 8.1500 43.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.3737 8.2190 1500.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 127.0000 0.0000 0.40 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.5276 8.5000 3.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.8456 7.9500 500.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.1434 8.3250 20.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 85.0359 7.7900 3.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1789 9.7500 1800.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1789 9.7500 1000.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 82.8788 7.8300 0.50 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.7084 10.4153 100.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.8978 7.8600 1.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.6247 8.0900 100.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.6247 8.0865 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6724 8.0900 350.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6724 8.0900 350.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0200 8.2833 750.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.4449 8.1600 500.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.4249 8.1700 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.8205 8.2500 300.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.0408 8.3200 650.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 0.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.9871 7.7500 4.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 0.50 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0519 8.3725 211.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 100.0000 8.2800 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5837 8.1350 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.5837 8.1350 50.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.30 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.30 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.30 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 0.30 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 0.50 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 103.2660 8.4000 20.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 106.5080 8.4000 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9060 8.1350 1550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9060 8.1345 1050.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 100.0000 8.3389 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 100.0000 8.3393 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9342 8.3700 750.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.1600 8.2500 28.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.8900 8.3290 23.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.4929 8.4400 500.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.6000 8.1700 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.1881 8.0700 450.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.1093 8.0700 650.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 101.1093 8.0700 400.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD - 17-Jun-20 100.8028 9.2269 700.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.8064 7.9100 700.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.9093 8.1875 700.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.9093 8.1875 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7988 8.1700 1250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7988 8.1700 750.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7319 8.1500 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7319 8.1500 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6333 8.2200 60.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4200 10.1200 5.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4823 9.2500 52.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.0239 9.3000 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.5614 8.2000 250.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 100.0528 9.7935 1000.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.2734 7.0650 100.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 105.8409 8.5000 100.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 100.7700 9.6200 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.3155 8.1850 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.3155 8.1850 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.5000 7.0900 900.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3883 8.1500 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.9117 8.6300 10.00 INE787H07248 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.11% 05-Sep-23 105.8432 7.1000 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 107.9597 7.0850 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3459 8.6600 500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.3459 8.6600 450.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3200 9.8700 200.00 INE752E07GD8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-24 103.8900 8.1600 10.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.7238 8.2100 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.6400 8.2400 98.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.2967 8.1500 10.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.6694 8.1500 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.0788 8.2000 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.7609 9.5000 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.9360 8.1500 100.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.90% 30-Apr-25 104.0343 9.5501 250.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.1500 9.8100 10.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 101.4500 8.9316 1.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.7833 7.0750 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.0000 9.3400 17.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.9800 7.0297 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.7179 8.1400 450.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.7179 8.1431 200.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.1000 9.2200 5.00 INE165K07027 JHAJJAR POWER LIMITED 9.99% 30-Apr-26 104.2820 9.5501 250.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 102.4450 8.1315 50.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 102.4450 8.1325 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 109.3127 6.9266 4.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7509 8.1578 200.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.7509 8.1600 200.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.0205 8.1900 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.0205 8.1900 50.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 102.7198 8.1325 100.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 113.7000 7.1300 10.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 102.8457 8.1325 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3453 8.0950 2350.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3453 8.0950 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.3700 6.9427 150.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.6100 7.0950 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2398 10.3300 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.0000 11.2500 900.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1500 10.7080 43.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.8700 9.5000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com