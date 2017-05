Nov 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10424.10 NSE 50864.50 ============= TOTAL 61288.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 101.7690 7.0900 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.0005 7.1500 100.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.6598 7.0900 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8519 10.2000 50.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.8500 9.3600 2.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.1000 1.1000 10.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6600 134.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 8.4600 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2000 9.0000 7.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.0300 0.0000 6.00 INE918K07151 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Nov-15 112.8090 10.0100 172.00 INE918K07243 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 09-Dec-15 112.9920 10.0000 150.00 INE916DA7AJ5 TAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Dec-15 100.1878 7.7800 2000.00 INE756I07407 HDB FINANCE SERVICES LIMITED 9.01% 24-Dec-15 100.1719 7.3800 1000.00 INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.3486 7.9900 850.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.5854 8.1000 250.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 136.4600 9.7500 25.50 INE705A09068 VIJAYA BANK 9.25% 01-Aug-16 100.8466 8.0000 150.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.0040 7.7900 1100.00 INE811P07041 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 0.00% 15-Dec-16 111.6908 0.0000 300.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.8456 7.9600 1000.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.7385 8.0100 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.9079 7.8500 50.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5346 10.4000 3.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.5110 10.6000 2.80 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.3649 7.9100 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7994 7.9100 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.4583 8.0800 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 3.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 121.7545 7.9300 320.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 108.8150 0.0000 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8073 8.1400 850.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7500 8.6400 1.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.5278 9.2300 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 103.1430 8.7500 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.8081 7.0400 150.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 107.5000 8.2500 3.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.8459 8.1900 650.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 101.9227 8.6800 50.00 INE774D07LE2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 100.2925 8.6600 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.1900 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.6510 8.1600 50.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.2000 8.3000 16.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 109.2918 7.0700 2.80 NSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 101.6320 7.1000 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.9784 7.0600 5.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.0200 11.2500 900.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.5000 9.0500 50.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8700 10.7000 50.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.1400 10.7100 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.0200 10.5600 39.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.3500 11.0200 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1000 9.5100 3.00 INE121A07IL3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.63% 21-Mar-15 100.3280 8.3060 250.00 INE916DA7AJ5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Dec-15 100.1878 7.4900 2000.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.2410 7.9096 500.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.2410 7.6500 500.00 INE756I07407 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.01% 24-Dec-15 100.1719 7.5500 1000.00 INE013A07RH1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 07-Jan-16 142.7800 0.0000 1.00 INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.3486 7.7500 850.00 INE721A08935 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-May-16 100.5659 9.0827 100.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 99.9102 8.3000 240.00 INE660A07JL8 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 09-May-16 95.8015 8.6001 250.00 INE660A07JL8 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 09-May-16 95.8015 8.6000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1347 7.7500 1700.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1347 7.7499 1700.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.1279 7.8965 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.1279 7.7500 1000.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.3180 9.9113 200.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7914 7.8000 700.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7914 7.8000 700.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1759 8.3000 750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1810 8.3000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.0014 7.8000 1450.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.0014 7.7830 350.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7915 8.3126 600.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7915 8.3000 600.00 INE564G08076 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 10.10% 10-Nov-16 100.8601 9.1500 150.00 INE564G08076 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 10.10% 10-Nov-16 100.8601 9.1500 150.00 INE811P07041 SAHYADRI AGENCIES LIMITED - 15-Dec-16 111.6908 11.3000 300.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6482 7.7400 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6482 7.7400 250.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 106.5974 8.2919 500.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.3904 8.3033 200.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jul-17 115.1000 0.0000 2.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6088 7.9746 2000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6088 7.9800 2000.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.6898 8.3400 150.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.6898 8.3400 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.8195 8.3000 200.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.8195 8.3000 190.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8678 7.9183 800.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8678 7.9200 800.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.8456 7.9500 1000.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.7385 7.7500 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.8635 7.8700 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.8635 7.8700 100.00 INE812R07011 THREE C GREEN DEVELOPERS PVT. LTD - 08-Jul-18 100.0000 - 1000.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6946 8.0800 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6946 8.0800 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4248 8.0800 750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4248 8.0800 750.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.4749 8.1495 250.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.3180 8.2100 600.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.3649 7.9000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7994 7.9000 150.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.6006 8.1100 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.6006 8.1100 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.4583 8.0750 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 9.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 100.0000 8.2900 1000.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9700 9.3050 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 106.9998 8.3650 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 106.9998 8.3650 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5267 8.1500 250.00 INE752E07GB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-22 103.2500 8.1500 20.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.19% 22-Jan-23 100.5173 7.0825 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3739 8.1525 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.4290 8.1425 50.00 INE787H07248 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.11% 05-Sep-23 106.0565 7.0650 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.41% 22-Jan-24 108.0878 7.0650 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.8459 8.2000 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3494 8.1811 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.7465 8.1969 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.7265 8.2018 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 102.0174 8.6550 350.00 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 100.5441 8.6200 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6141 8.2000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.1470 8.1950 400.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.0600 9.8300 5.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1578 9.0500 100.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.9561 7.0500 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.0200 9.3400 17.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 100.9500 9.3580 6.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1900 8.2100 4.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.2315 8.5000 1489.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.5000 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.4526 8.1800 750.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.4526 8.1800 200.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.1500 8.3100 9.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.2790 8.7000 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2440 250.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2366 250.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.8138 8.1200 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.3900 7.0500 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.6400 7.0500 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE