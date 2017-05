Nov 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6880.40 NSE 31224.50 ============= TOTAL 38104.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.10% 22-Feb-16 100.2457 7.7700 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 100.3450 7.9500 500.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.4775 7.6500 190.00 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.3717 7.7700 28.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.8017 8.3000 15.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.1040 8.1500 19.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 101.3600 8.3400 28.00 INE800H07231 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.7500 0.0000 1.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 102.0229 8.0100 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.9603 8.2300 2350.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6542 10.3500 3.50 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 2.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.8500 8.6400 2.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0500 8.6300 3.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4727 9.2500 50.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3073 8.0900 460.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.8081 7.0300 129.50 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.7820 8.2000 450.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0083 8.0800 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6142 8.1900 95.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.3816 9.0100 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5499 8.1700 50.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.3500 8.2800 8.00 INE774D07NN9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.5734 8.6500 50.00 INE923L07233 JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 2026 9.15% 31-Dec-26 102.3000 9.0100 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 109.2896 7.0700 2.80 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.5265 7.0700 3.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.3855 8.1500 500.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.6310 7.0700 6.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.8922 7.0700 6.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.8937 7.0700 17.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 103.5985 7.0000 100.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 103.3800 6.9800 2.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 04-Nov-35 100.5000 7.3800 0.60 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 98.3081 0.0000 50.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1000 10.6000 12.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.1761 0.0000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 9.9100 26.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.2400 1.7400 12.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.4510 0.0000 3.00 NSE === INE121A07IL3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.63% 21-Mar-15 100.3509 8.1500 700.00 INE121A07IL3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.63% 21-Mar-15 100.3509 8.1500 700.00 INE013A07C23 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 27-Nov-15 111.2240 11.8800 6.00 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 152.6410 0.0000 17.50 INE092T08741 IDFC BANK LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1919 7.7800 15.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.2581 7.7100 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.3450 7.7500 500.00 INE202B07BE9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.90% 03-Jun-16 100.9500 8.7800 259.00 INE202B07BG4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.90% 15-Jun-16 101.0015 8.7800 109.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8452 7.7840 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1605 8.3243 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1605 8.3000 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.7690 8.3300 450.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9063 8.3200 450.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.7690 8.3300 450.00 INE752E07CS5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Feb-17 101.4644 7.9000 12.50 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6482 7.7400 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6482 7.7400 250.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 103.1000 10.8000 1.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.0239 7.8947 212.50 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0229 8.0000 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.2785 7.9000 100.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.0912 8.5500 150.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.9603 8.0000 3700.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.4753 8.3173 50.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 99.5906 8.5000 100.00 INE092T08AH9 IDFC BANK LIMITED 8.65% 25-Jun-18 100.9663 8.2700 180.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.1275 8.0900 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2411 8.1000 40.00 INE445L08292 NABHA POWER LIMITED 8.35% 10-Oct-18 100.3400 8.2000 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.3752 7.9000 20.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.4393 7.8700 25.00 INE891K07143 AXIS FINANCE LIMITED - 23-Oct-18 100.1565 8.5000 310.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 1.60 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 4.70 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 76.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 100.0000 8.2900 1500.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.70 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.10 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.80 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 2.80 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 4.70 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.0000 8.3496 575.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 101.2846 8.6500 2100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.8900 8.3291 52.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.6750 8.4999 4.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.2562 8.1000 300.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 102.2762 8.0913 150.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.0216 8.3800 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.0216 8.3800 498.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.1599 8.3300 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.1599 8.3300 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.0000 8.1100 1.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.8000 8.6400 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7360 9.9000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7000 10.0500 1.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.4727 9.2500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9700 9.3050 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.4500 9.6443 250.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 133.9250 9.6442 250.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 101.0600 9.5600 9.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3073 8.0900 610.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 99.9000 9.7100 40.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.6500 7.0826 200.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.6418 7.0600 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0734 8.2300 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.7504 8.6600 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.9500 9.7600 56.00 INE752E07GD8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-24 103.9000 8.1534 60.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3500 8.7200 426.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.7720 8.2000 450.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0183 8.2350 3200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3558 8.1800 750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.3694 8.1768 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4079 8.2500 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4079 8.2500 400.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE LTD RESET 15-Jan-25 100.0000 10.3600 49.90 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2879 8.2100 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2879 8.2100 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6142 8.2000 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.0503 8.2100 200.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.0646 8.3700 50.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 101.2548 6.9700 2.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.1671 6.9700 2.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 101.8000 9.0000 3.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.2470 8.5000 1996.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 103.0600 8.3410 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5499 8.1650 650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.4526 8.1800 100.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.1600 8.3200 17.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2405 200.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2400 200.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 100.0000 8.0115 350.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.6092 8.0700 300.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.1300 7.0900 4.70 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 107.9000 9.4100 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 109.5035 8.1994 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 109.5035 8.2000 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3057 8.1000 200.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3057 8.1000 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.3855 8.1900 500.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.2400 7.0333 20.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.9784 7.0600 5.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 30.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 25.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.0400 11.2400 900.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.1400 10.7100 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7157 25.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3000 9.0700 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange