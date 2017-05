Nov 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6680.10 NSE 17910.60 ============= TOTAL 24590.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07WV7 ECL FINANCE LTD 0.00% 26-Nov-15 111.7000 12.5000 5.00 INE013A07QU6 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 07-Dec-15 158.4930 12.0000 5.00 INE931Q08019 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Dec-15 114.9188 8.7900 600.00 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Jan-16 88.2631 10.0000 85.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 100.4267 8.2700 50.00 INE774D07KE4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.34% 11-Mar-16 100.5039 7.5400 400.00 INE916DA7EC2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.47% 14-Mar-16 100.4145 7.9600 250.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.4643 8.2600 200.00 INE013A07E05 RELIANCE CAPITAL LTD 9.87% 19-Mar-16 100.3907 8.6800 250.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.2500 12.6500 5.00 INE804I07E67 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 102.0000 0.0000 4.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 15.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5179 10.4000 1.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.9560 10.4000 0.50 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.3629 7.9600 550.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.9500 8.4100 37.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.7354 9.3900 1000.00 INE191H07128 PVR LTD 11.00% 16-Oct-19 103.4329 9.9400 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 101.6011 8.4600 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2841 8.5000 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8244 8.1300 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6415 8.1900 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.9051 8.4200 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.4104 8.3800 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.8413 8.4600 100.00 INE191H07136 PVR LTD 11.00% 16-Oct-20 104.0993 0.0000 250.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 1.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.5600 9.2300 100.00 INE191H07144 PVR LTD 11.00% 16-Oct-21 104.7188 0.0000 250.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 104.8251 8.4000 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 101.0808 8.1600 50.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 103.0800 9.1800 9.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.7800 7.0400 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9604 8.2500 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.3219 8.1600 200.00 INE848E07849 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-24 101.9460 8.1600 60.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.2000 9.8500 3.10 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 101.5831 8.1400 150.00 INE848E07856 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-25 102.1700 8.1500 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.9500 10.5600 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.1600 3.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2525 8.2200 100.00 INE514E08EQ7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.4758 8.1000 200.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 108.2200 9.1100 5.40 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.5883 8.1500 100.00 INE848E07864 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-26 102.2249 8.1600 50.00 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.4500 9.1100 43.60 INE848E07872 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-27 102.5342 8.1400 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.7221 7.0900 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.8914 7.0800 25.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 103.3726 7.0200 1.00 INE028A09180 BANK OF BARODA 9.05% 27-Aug-99 102.6000 8.3500 1.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 12.0800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2500 1.3000 58.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.7500 0.0000 2.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 31-Dec-99 103.7500 0.0000 1.00 NSE === INE804I07WV7 ECL FINANCE LIMITED - 26-Nov-15 112.0470 11.5000 5.00 INE774D07KE4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.33% 11-Mar-16 100.5039 7.7900 400.00 INE916DA7EC2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.46% 14-Mar-16 100.4145 8.0220 250.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.4643 8.0200 200.00 INE013A07E05 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.86% 19-Mar-16 100.3907 8.2000 750.00 INE013A07E05 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.86% 19-Mar-16 100.3907 8.2000 250.00 INE918K07BJ0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 03-Aug-16 93.5971 10.0000 250.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 100.4267 8.0200 50.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.6054 11.8500 5.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0000 8.1400 500.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.3110 9.0866 300.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.3200 9.0837 150.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 101.0802 10.2500 1200.00 INE752E07DQ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-17 103.0656 7.9000 62.50 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.0239 7.9000 212.50 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9528 8.0000 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9528 8.0000 350.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.4715 7.9000 150.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5265 8.0000 150.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5265 8.0000 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 84.8654 7.9500 84.10 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.2700 9.4591 500.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 100.2434 7.5003 450.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0962 8.1000 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0962 8.1000 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.3629 7.9500 550.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 20.00 INE191H07128 PVR LIMITED RESET 16-Oct-19 103.4329 10.4000 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9400 8.3658 12.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 101.6011 8.4600 250.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.2600 8.3400 4.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.2200 8.4300 600.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.2000 8.2689 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8244 8.1200 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6415 8.2100 900.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6032 8.2200 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.9051 8.4100 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.4104 8.3700 650.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.5453 8.3340 200.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.8413 8.4500 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6472 8.2000 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6472 8.2000 500.00 INE191H07136 PVR LIMITED RESET 16-Oct-20 104.0993 10.4000 250.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0200 8.6400 50.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 106.0000 8.7500 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.7023 9.3650 62.00 INE191H07144 PVR LIMITED RESET 16-Oct-21 104.7188 10.4000 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3200 15.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9604 8.2500 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3500 8.7200 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9122 8.2300 33.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 100.2900 8.0600 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3260 8.2450 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3260 8.2450 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.2500 9.7900 103.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.4500 9.4200 6.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.6500 9.9600 2.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1800 9.2050 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.4950 1.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2525 8.2100 1650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2525 8.2100 1050.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0000 9.2400 50.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.4758 8.0900 100.00 INE033L07EC5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.60% 06-Nov-25 100.0000 8.6000 250.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 108.2200 9.3100 5.40 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 108.4500 9.3100 14.60 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2300 65.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.5180 8.1900 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.0213 7.0800 20.00 