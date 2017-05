Nov 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7170.00 NSE 12998.20 ============= TOTAL 20168.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7AJ5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Dec-15 100.1603 7.4900 2000.00 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Jan-16 88.2650 - 35.00 INE850M07053 IFMR CAPITAL FINANCE PVT LTD 0.00% 23-Mar-16 111.9413 9.8500 450.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 45.6082 10.3100 750.00 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 126.8247 10.0000 3.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.3750 8.2700 1250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.7093 7.9000 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 102.3930 10.2500 1.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6372 10.3500 1.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0673 10.3500 0.50 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.2892 7.9600 50.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 100.1859 10.3900 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.7676 8.2300 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.0772 8.3500 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6444 8.1800 300.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Jan-22 100.4500 0.0000 250.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 101.0900 8.1600 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0370 8.7200 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 101.4930 8.1600 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.0400 9.1900 45.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2000 9.2000 5.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 100.9101 8.1100 200.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.1900 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8100 9.2300 65.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 101.4672 8.1800 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 108.5306 8.1800 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4470 7.1200 1.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 102.0315 7.0400 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.9700 0.0000 10.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 31-Dec-99 103.7500 0.0000 1.00 NSE === INE804I07GV0 ECL FINANCE LIMITED - 04-Dec-15 160.5250 - 2.50 INE013A07ZC5 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 07-Dec-15 116.8950 12.5000 5.00 INE535H07472 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.92% 24-Dec-15 100.1253 7.6500 650.00 INE535H07472 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.92% 24-Dec-15 100.1253 7.6500 650.00 INE306N07DX9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.79% 24-Dec-15 100.1097 7.7000 470.00 INE306N07DX9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.79% 24-Dec-15 100.1097 7.7000 470.00 INE860H07730 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.78% 24-Dec-15 100.1085 7.7000 250.00 INE860H07730 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.78% 24-Dec-15 100.1085 7.7000 250.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.3800 9.8027 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.1415 7.7700 40.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.5963 7.7700 135.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6318 7.7432 40.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9596 7.8834 75.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.3750 8.3000 1250.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 92.3973 8.9200 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0484 7.9350 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0484 7.9350 100.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.5032 7.8800 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.5032 7.8800 40.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6279 10.0854 8.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.7093 7.9500 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.7578 7.9151 3.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0890 8.1100 3.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.2892 7.9500 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9900 8.4000 90.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 100.1859 10.4300 500.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.7500 8.2100 4.00 INE001A07FM1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 20-May-20 100.8480 8.3850 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.8264 7.9000 700.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.7676 8.2226 600.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.7393 8.2284 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 104.6371 8.1214 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.3150 8.2900 40.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6444 8.2000 300.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1400 8.6000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7000 9.9100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.4000 9.6400 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.8300 9.3400 12.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 100.4500 9.7012 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.5500 9.2600 15.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0000 8.2400 30.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.2807 8.3000 30.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 107.9238 9.4500 150.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.9498 9.4500 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0370 8.7100 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4091 8.2500 600.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4091 8.2500 95.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.3195 8.2050 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.4920 8.1500 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.4920 8.1500 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.2500 9.7900 70.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.5100 9.2600 45.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.3245 8.3300 50.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 100.9101 8.1000 200.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.4950 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3332 8.1975 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3826 8.1900 150.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2796 9.2400 258.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.5071 8.0850 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.1000 8.7600 4.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 102.1054 8.1800 50.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 102.1054 8.1800 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2067 130.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.4589 8.1975 100.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.2000 8.8400 20.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 102.2331 8.1800 50.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 102.2331 8.1800 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.0728 7.0900 6.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 102.3426 8.1800 50.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 102.3426 8.1800 50.00 INE310L07AE1 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.02% 20-Oct-28 100.9268 9.1523 538.70 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 102.4517 8.1800 50.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 102.4517 8.1800 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.6579 8.1850 300.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.6579 8.1850 292.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 102.5526 8.1800 300.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 102.5526 8.1800 273.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4443 7.1200 35.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3512 10.8500 55.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 