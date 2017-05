Nov 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3939.00 NSE 12116.40 ============= TOTAL 16055.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07I35 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 24-Dec-15 108.9269 0.0000 650.00 INE511C08696 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 19-Jan-16 100.4652 8.8500 200.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 99.8919 7.9300 750.00 INE191H07151 PVR LTD 11.00% 16-Oct-18 102.6686 9.9400 250.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.4312 8.5300 124.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.0873 8.0700 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.9500 8.4100 37.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 101.6541 8.4500 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.7876 8.2300 450.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.1344 8.1500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4492 8.1700 100.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.1840 8.0200 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5498 8.1000 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.8961 8.3600 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3332 8.2100 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 101.5683 8.1700 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 108.6357 8.1700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.8027 7.1100 1.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 103.8813 8.1900 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.7197 7.0900 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.9700 7.0600 7.60 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 101.5000 7.0400 362.40 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1500 11.5500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.9261 10.5400 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.9120 9.8500 2.00 NSE === INE530L07020 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED - 27-Nov-15 124.1085 9.0435 500.00 INE523H07189 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED - 27-Nov-15 123.1702 8.8161 500.00 INE896L07090 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 0.00% 27-Nov-15 122.8084 8.9015 150.00 INE013A07I35 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 24-Dec-15 108.9269 8.0000 650.00 INE202B07CR9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 24-Dec-15 109.2197 8.0000 600.00 INE202B07CR9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 24-Dec-15 109.2197 8.0000 600.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 20-Jan-16 100.2686 7.6400 50.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.2473 10.2011 740.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 101.7918 8.3120 7.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8693 7.9000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8693 7.9000 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.8919 7.9200 1000.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.8919 7.9200 250.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LTD 9.20% 22-May-18 100.0384 9.1300 158.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.8813 8.1800 50.00 INE755K07116 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 102.2558 9.7200 140.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.4925 10.1600 39.60 INE191H07151 PVR LIMITED RESET 16-Oct-18 102.6686 10.4000 250.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.4312 8.5200 124.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.0873 8.0600 250.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 100.0000 8.4100 207.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2262 8.0600 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3343 8.1100 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3343 8.1100 250.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 102.8000 8.3118 1.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9400 8.3634 1.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 101.6541 8.4400 250.00 INE191H07169 PVR LIMITED RESET 24-Nov-19 103.4737 10.4000 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.7207 8.3800 97.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.7070 8.2000 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.7070 8.2000 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.8464 7.8977 700.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 103.7000 8.2368 1.30 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.7876 8.2168 450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7500 8.1800 3.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1200 8.6100 5.00 INE191H07177 PVR LIMITED RESET 24-Nov-20 104.1389 10.4000 150.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.2200 8.6606 24.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4492 8.1600 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4082 8.1700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.2980 8.2500 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.2980 8.2500 100.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 106.0006 8.4600 100.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.7750 8.0900 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.7750 8.0900 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.1085 8.2200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.1085 8.2200 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.6823 8.2100 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.6823 8.2100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.8230 8.4000 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.9300 8.3800 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.8230 8.4000 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.9300 8.3800 50.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.2040 8.1767 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.3087 8.3000 100.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.1518 8.4700 250.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.2825 8.2050 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5498 8.0900 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5477 8.0900 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8961 8.3500 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.9765 8.1628 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.9765 8.1610 500.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.3903 8.3200 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.0000 11.6400 1.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.6062 7.0500 84.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3332 8.1975 50.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0000 8.3300 17.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 109.9859 8.7500 100.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 106.5940 8.7500 50.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 102.3500 9.0200 5.00 INE915D07PL7 CITIFIN SNP500 RT16S-14/01/520 - - 109.8700 9.0080 6.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9764 8.1900 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9764 8.1900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4600 10.3000 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE