Nov 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15530.00 NSE 47495.00 ============= TOTAL 63025.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.0847 7.4800 1850.00 INE975F07DR9 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 9.02% 11-Dec-15 100.1009 7.1500 1250.00 INE916DA7FX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.87% 17-Dec-15 100.1195 7.1400 1900.00 INE756I07415 HDB FINNACIAL SERVICES LIMITED 8.96% 29-Dec-15 100.1374 7.4400 1000.00 INE891K07010 AXIS FINANCE LTD 8.75% 21-Jan-16 100.1752 7.4500 500.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0213 8.4100 1000.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0241 8.1700 6000.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.8040 10.1700 0.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0288 10.3500 0.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2438 8.0600 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 5.00 INE010A07158 PRISM CEMENT LIMITED 11.25% 21-Jan-20 100.5637 10.4000 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.7876 8.2300 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.0500 8.8600 35.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.2159 10.3000 1250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.19% 22-Jan-23 100.9757 7.0100 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.9803 6.9900 10.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 103.0433 8.2500 150.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.5800 7.0800 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.2707 8.3000 50.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1443 8.1000 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.1500 2.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.7400 8.1400 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1900 8.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.8012 7.1100 21.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 101.5355 7.1100 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 0.4000 27.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.0500 0.0000 4.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.4450 0.0000 1.00 NSE === INE530L07020 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED - 27-Nov-15 124.2008 9.0354 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0517 7.5300 700.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0517 7.5300 700.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0847 7.2000 1850.00 INE033L07AN0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.96% 14-Dec-15 100.1172 7.6000 1700.00 INE033L07AN0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.96% 14-Dec-15 100.1128 7.6000 1700.00 INE115A07GD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 17-Dec-15 100.0792 7.5500 2500.00 INE115A07GD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 17-Dec-15 100.0792 7.5500 2500.00 INE916DA7FX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.87% 17-Dec-15 100.1195 7.5500 1900.00 INE013A07I35 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 24-Dec-15 108.9269 7.7300 650.00 INE756I07415 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.96% 29-Dec-15 100.1374 7.5900 1000.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 130.5076 8.1465 630.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.4224 8.7794 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7609 7.8000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9426 7.8800 1.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 101.0656 10.2500 300.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.1038 8.3190 30.00 INE514E08EG8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.35% 18-Nov-17 100.0339 7.3500 500.00 INE514E08EG8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.35% 18-Nov-17 100.0339 7.3500 500.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0213 7.3500 2950.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0213 7.3500 1950.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0241 7.3800 6000.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1853 9.6805 60.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE 10.81% 30-Apr-18 100.1803 10.2439 80.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 99.8295 9.3000 1000.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.2439 8.1100 60.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4877 8.0500 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4877 8.0500 150.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.5551 7.9000 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.5551 7.9000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.0424 8.1450 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.0424 8.1450 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.4706 8.3300 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.4706 8.3299 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2438 8.0500 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8959 8.3800 59.00 INE114A07661 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.50% 07-Dec-19 100.3915 8.3700 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.7219 8.3800 105.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.7793 8.6470 20.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.7876 8.2166 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.0148 8.3800 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.0148 8.3781 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.2964 8.2600 5.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6211 8.2200 10.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.9422 8.3500 100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.9422 8.3500 100.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.0000 9.3000 219.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 7.00 INE092T08618 IDFC BANK LIMITED 9.05% 27-Dec-20 102.6627 8.3700 1.00 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 18-Jan-21 103.6875 8.3700 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.4400 9.0150 65.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 104.3200 8.6338 24.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2528 8.7000 1.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 8.73% 14-Jun-22 101.0200 8.4972 20.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3100 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.4500 8.1500 3.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.9000 8.1700 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.9028 8.3850 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.19% 22-Jan-23 100.9757 7.0000 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.9803 7.0000 10.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.0433 8.2500 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3830 8.1700 3.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 106.6202 8.2300 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 106.6202 8.2298 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.9200 8.2800 70.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.4383 8.7000 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.2707 8.2900 50.00 INE114A07620 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-24 103.3500 8.2446 60.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 105.4200 8.6500 5.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1443 8.2400 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6004 8.2200 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6004 8.2200 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.9040 8.2700 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.9040 8.2700 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.8300 8.1600 80.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.6400 8.1300 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.2561 8.3400 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.9077 8.3450 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.9077 8.3450 50.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2000 9.2000 5.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.4933 3.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5123 8.1700 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5123 8.1700 50.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.6050 8.0700 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.7400 8.1300 100.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 102.4533 8.1500 250.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 102.4533 8.1500 250.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.36% 22-Jan-28 102.0530 7.0925 200.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 100.1245 9.3000 139.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.2064 8.1500 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.2064 8.1500 100.00 INE306N07DP5 TCAP FINSER 8.96% - 100.1087 7.6000 1700.00 INE306N07DP5 TCAP FINSER 8.96% - 100.1087 7.6000 1700.00 INE975F07DR9 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - - 100.1009 7.6000 1250.00 INE027E07188 FAMILY CREDIT 9.02% - 100.1221 7.6500 1000.00 INE860H07714 ADITYA BIRFIN 8.96% - 100.1212 7.6000 1000.00 INE027E07188 FAMILY CREDIT 9.02% - 100.1221 7.6500 1000.00 INE860H07714 ADITYA BIRFIN 8.96% - 100.1212 7.6000 1000.00 INE860H07722 ADITYA BIRFIN 8.85% - 100.1790 7.9000 516.00 INE860H07722 ADITYA BIRFIN 8.85% - 100.1790 7.9000 516.00 INE535H07464 FULLERTON INDIA 8.85% - 100.1645 7.9500 500.00 INE523E07AG9 L&T FIN 9.34% - 100.0738 7.6500 500.00 INE523E07AG9 L&T FIN 9.34% - 100.0738 7.6500 500.00 INE535H07464 FULLERTON INDIA 8.85% - 100.1645 7.9500 500.00 INE891K07010 AXIS FINANCE LIMITED 8.75 - 100.1752 7.8000 500.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.9531 8.1500 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 101.9531 8.1500 96.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 101.6941 7.0925 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.3143 10.3100 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3614 9.0700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.7200 14.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.5405 10.5000 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.3400 11.0200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com