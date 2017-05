Nov 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10732.70 NSE 27800.50 ============= TOTAL 38533.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DH2 IDFC 9.05% 24-Dec-15 100.0922 7.7700 600.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 130.5347 8.1500 2670.00 INE916DA7EF5 MAHINDRA PRIME LTD 9.41% 20-Jun-16 100.3394 8.6200 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 101.2200 8.2900 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 144.1916 0.0000 450.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.6041 8.3100 500.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.8900 0.50 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0973 7.9000 700.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8797 7.9000 2450.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 16.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 111.2900 0.0000 0.60 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1456 7.7600 200.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 1.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 97.9347 10.1100 1.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.8671 8.3800 200.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 101.2283 8.3800 130.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.1245 8.3800 364.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.0139 8.3900 50.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.5034 8.2600 250.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7000 8.6500 2.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 101.7000 8.1700 1.00 INE155A08258 TATA MOTORS LTD 9.02% 10-Dec-21 100.4811 8.9000 1.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 104.7185 8.3300 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.9243 7.0000 9.70 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3100 6.00 INE114A07604 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-22 102.1114 8.3800 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.5298 6.9100 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.5404 6.8900 10.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.9611 8.1700 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4700 8.1700 3.00 INE114A07612 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-23 102.3357 8.3800 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 106.0000 8.2700 70.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.8800 9.6600 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.5370 8.2300 500.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3799 8.2000 300.00 INE514E08EQ7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.5372 8.0900 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.9500 8.8600 7.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 101.5349 7.1100 5.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 101.5344 7.0900 0.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 103.2667 7.0300 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.5947 10.0000 100.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.9500 9.8700 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 30-Oct-99 108.0000 0.0000 0.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.5900 18.00 NSE === INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.1745 7.7881 5.00 INE756I07514 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 15-Feb-16 100.1993 7.8749 330.00 INE916DA7EF5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.41% 20-Jun-16 100.3394 8.5000 500.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.2100 9.3249 1.70 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 124.8600 0.0000 9.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.2200 8.2700 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 144.1916 8.3000 450.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.0000 8.2700 1250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.0000 8.2700 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6041 8.3000 500.00 INE916DA7CI3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 13-Apr-17 89.1660 8.5000 2.00 INE866I07644 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED OP - 20-Jun-17 117.5802 10.0300 1.00 INE916DA7ES8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 03-Jul-17 87.5630 8.5000 5.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6367 7.9500 40.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0066 7.9500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0066 7.9500 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0973 7.8900 700.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0730 7.9500 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0730 7.9500 500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8797 7.8900 2900.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 101.1479 8.3500 300.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 101.1479 8.3500 300.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.1033 8.3500 200.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.1033 8.3500 200.00 INE866I07792 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 18-Dec-17 111.0221 10.0300 1.00 INE092T08691 IDFC BANK LIMITED 9.05% 24-Dec-17 100.0922 7.5000 2050.00 INE092T08691 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 37 OPT 9.05% 24-Dec-17 100.0917 7.5300 1450.00 INE202B07DD7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 16-Jan-18 108.1656 9.1800 1.00 INE477L07313 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 03-Apr-18 108.4262 10.0700 1.00 INE866I07818 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 7.00% 09-Jun-18 109.7434 10.0400 1.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.8075 7.9000 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.8075 7.9000 250.00 INE866I07826 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 7.00% 23-Jun-18 109.7679 10.0400 1.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.1329 8.0907 250.00 INE658R07109 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 17-Aug-18 100.2965 10.6550 125.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 100.0564 8.4747 500.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 100.0364 8.4784 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4746 8.0550 450.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4746 8.0550 450.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 125.7109 8.3000 100.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 105.0103 10.0850 109.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 78.9475 7.9200 100.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 78.9475 7.9200 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.8384 7.9200 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.8384 7.9200 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1456 7.9200 400.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1456 7.9200 200.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0400 8.3900 18.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.8900 8.3300 2.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.8671 8.3800 200.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8100 8.6380 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3653 8.2300 50.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 103.4500 9.5600 6.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 101.2283 8.3800 130.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.38% 27-Apr-20 100.6350 8.1800 150.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.1245 8.3800 364.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7127 8.1900 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.0139 8.3800 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.2950 8.2602 1.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.5034 8.2500 260.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.7100 9.1000 200.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.2500 8.5800 19.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 104.7711 8.4300 100.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 104.7711 8.4300 100.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.9600 9.1400 18.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.0000 9.2900 33.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 101.3358 8.0000 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 101.3358 8.0000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.0140 7.0700 0.90 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.3514 8.1800 150.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 8.73% 14-Jun-22 101.0500 8.4910 20.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3100 9.00 INE114A07604 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-22 102.1114 8.3800 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.6500 8.1200 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2300 8.2000 11.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.70% 24-Apr-23 103.5997 8.9900 50.00 INE114A07612 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-23 102.3357 8.3800 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 106.6991 8.2200 600.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 106.6202 8.2300 400.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.2435 8.2100 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5000 8.6854 532.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.2077 8.3000 32.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4545 8.2350 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8600 8.2574 100.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.5500 9.4900 63.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4418 8.2450 650.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4101 8.2518 98.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE - 15-Jan-25 100.0000 10.3600 299.90 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0384 8.2100 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0384 8.2100 150.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.9000 8.4500 3.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2877 8.2100 850.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.2877 8.2100 250.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.9682 8.2600 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.9682 8.2600 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.2900 9.4100 25.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.5506 8.2100 105.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.5506 8.2100 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.6200 8.1300 16.00 INE092T08493 IDFC BANK LIMITED 8.80% 15-Jun-25 101.4600 8.5500 3.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.6700 9.0500 3.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5900 8.4000 6.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 104.6000 11.0100 1.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3799 8.1900 1600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3799 8.1900 1295.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT 9.30% 09-Oct-25 100.3900 9.2300 55.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.2500 8.8500 5.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.5372 8.0800 100.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.5372 8.0798 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.1100 7.9900 22.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 105.3539 8.7000 3.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 10.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.2000 8.8000 2.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.4364 8.1977 100.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.4364 8.2000 100.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 109.4700 9.2000 30.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.7914 8.1947 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.7914 8.1950 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.3859 8.1949 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 105.3869 8.1950 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.0800 7.0900 3.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.9670 8.1300 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.9670 8.1300 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.3066 8.1500 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.3066 8.1500 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 101.5349 7.1100 10.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 101.5544 7.0900 0.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.2000 7.1300 11.50 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-34 114.4890 7.1013 1.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 103.7300 7.0100 3.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.3612 10.3000 100.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.5400 10.5000 55.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 11.0500 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.0900 10.7300 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4500 9.6200 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.8500 10.5900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 