Nov 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7686.50 NSE 29781.50 ============= TOTAL 37468.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE750H07022 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 03-Dec-15 115.6829 10.1200 40.00 INE742F07213 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Dec-15 100.1464 7.8800 300.00 INE774D07KE4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.34% 11-Mar-16 100.4438 7.5900 400.00 INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 30.2861 8.4500 680.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.2040 8.2500 250.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 126.0277 8.6500 790.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 97.4600 - 2.00 INE958G08898 RELIGARE FINVEST LTD 12.75% 02-May-17 97.3900 - 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0854 8.4100 250.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD 10.20% 05-Sep-17 101.4603 9.6700 34.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 101.9508 8.5200 350.00 INE721A07IM8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 11-Apr-18 101.5653 8.8200 30.00 INE077E08157 ESSEL MINING 0.00% 19-Apr-18 111.0003 8.9600 35.00 INE316F07026 INTAS PHARMACEUTICALS LTD 9.00% 14-Jun-18 100.3121 8.5600 500.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.1711 8.5600 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.7924 8.2600 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.4513 7.8600 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9901 8.0800 370.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.0718 7.9200 10.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.8843 8.0700 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3717 8.1400 650.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8720 8.6300 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.3308 8.2500 60.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.7726 9.2900 900.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.6694 8.3100 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.5025 8.2600 200.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7500 8.6400 2.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0000 8.6400 54.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8153 8.2600 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.1000 8.2300 60.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED 8.73% 14-Jun-22 101.1030 8.4900 20.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3100 5.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 106.7597 8.0500 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 105.2000 9.1200 10.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.2033 8.1600 100.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 99.8000 9.5100 7.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.5000 9.3100 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.8084 11.5100 25.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.6500 9.2500 40.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 111.4755 7.1200 5.80 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7300 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 102.2609 7.0300 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.5482 7.0900 2.20 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.8600 7.0700 5.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION 12.75% 09-Nov-50 100.6000 0.0000 1.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.95% 26-Dec-99 101.4000 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6000 9.5800 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.9605 0.0000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.9254 10.5400 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6500 10.0500 1.00 NSE === INE217K07299 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.16% 30-Nov-15 100.0320 8.0575 563.00 INE013A07I19 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.04% 30-Nov-15 100.0279 8.0575 560.00 INE202B07CN8 DEWAN HSG 9.40% 11-Dec-15 100.0291 8.1525 560.00 INE774D07KQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.68% 16-Dec-15 100.0273 8.1725 500.00 INE535H07480 FULLERTON IND 8.83% 18-Dec-15 100.0386 8.1750 550.00 INE759E07343 L&T FINCORP 8.83% 18-Dec-15 100.0394 8.1650 500.00 INE027E07196 FAMILY CREDIT 8.83% 18-Dec-15 100.0386 8.1750 300.00 INE013A07I35 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 24-Dec-15 108.9961 7.7222 500.00 INE860H07730 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.78% 24-Dec-15 100.0499 8.1900 235.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.8392 8.1000 1.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3006 7.4500 46.00 INE774D07KE4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.33% 11-Mar-16 100.4438 7.8300 400.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 100.1687 8.0000 460.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.2040 8.0700 250.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.2400 7.9900 150.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.4172 8.7746 700.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 105.5811 9.8508 200.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-16 101.1501 8.0110 5.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PRIVATE 18.00% 14-Sep-16 103.0380 18.0000 100.00 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES 10.50% 27-Sep-16 100.4181 9.9533 1250.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 128.2900 13.0000 72.00 INE071G08676 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.33% 09-Jun-17 100.0109 8.3500 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.5043 8.7595 30.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0854 8.4000 250.00 INE953L07214 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.75% 27-Jul-17 100.2507 12.4492 50.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.9681 12.4492 60.00 INE722A08032 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 27-Aug-17 103.1282 9.6000 150.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.1674 10.4198 100.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.5229 8.1400 100.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.7283 9.2922 20.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.1987 9.1600 100.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.1987 9.3000 100.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.4895 7.8900 400.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.4895 7.8900 400.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.1711 8.5600 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.7924 8.2525 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.6749 7.8500 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.6749 7.8500 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.4513 7.8500 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0651 8.3100 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.0651 8.3100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.6690 7.9296 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.6690 7.9300 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 103.5062 8.4000 31.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1230 8.0900 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1230 8.0900 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.8843 8.0700 250.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 109.2128 9.2900 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8700 8.3811 14.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.05% 08-Nov-19 101.3070 8.6380 1500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3717 8.1350 650.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.3000 8.1000 1.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8720 8.6200 20.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.9190 8.5500 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2346 8.0900 1000.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2346 8.0901 750.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3308 8.2400 60.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2147 8.2100 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2147 8.2100 50.00 INE008A08S62 IDBI BANK LIMITED 9.05% 23-Mar-20 101.7000 8.5200 20.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 101.7900 8.9600 4.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9308 8.0875 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.9308 8.0900 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7280 8.1856 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.6371 8.4400 10.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.6694 8.3000 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.4000 8.2400 1.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.2500 9.0000 3.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.5025 8.2500 250.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.5025 8.2500 245.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.8200 8.6300 2.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0100 8.6449 206.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.0000 8.6300 305.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6600 8.9600 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.5000 8.7500 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.5300 8.1000 506.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8153 8.2500 250.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 103.2700 10.2500 100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.9000 8.9600 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.0374 6.9600 35.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3411 8.1800 50.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED 8.73% 14-Jun-22 101.1030 8.4800 20.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.6506 10.4500 3.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 105.3097 8.1600 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 105.3097 8.1600 50.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 101.8400 10.0000 47.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.4450 8.1492 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.4450 8.1500 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.8309 10.4446 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.3806 8.1500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3800 8.1700 10.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 104.3050 8.8600 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.8248 8.1500 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.8248 8.1500 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 104.6076 8.1700 100.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA - 19-Dec-23 102.0600 8.1050 6.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 104.1603 8.1700 50.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 104.1603 8.1700 50.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 105.3382 8.3950 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.4800 11.7200 10.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 106.7597 8.2100 50.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.3000 8.2000 48.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2520 9.8700 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6076 8.1700 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.7200 8.2000 250.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.7200 9.2300 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4422 8.2450 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4422 8.2450 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.2033 8.1525 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.3500 9.4000 30.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.4869 8.2200 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.4869 8.2200 350.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 99.8000 9.5100 22.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.3700 9.0100 3.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.5000 9.4100 5.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1800 9.2000 15.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 24 OPT II 8.82% 29-Sep-25 103.0600 8.3400 10.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.5000 9.3100 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.7600 11.5000 3.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2393 1000.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.0000 8.2400 1000.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.6505 8.0600 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2100 7.9700 40.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9200 9.2100 40.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 101.0500 8.7100 40.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.2800 7.0700 3.00 INE018A08AO0 LARSEN & TOUBRO 8.42% 14-Dec-15 100.0319 7.3500 3000.00 INE018A08AO0 LARSEN & TOUBRO 8.42% 14-Dec-15 100.0319 