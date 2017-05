Nov 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1596.80 NSE 21616.50 ============= TOTAL 23213.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07XB7 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Dec-15 - 11.0000 12.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1998 7.7500 500.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.0000 11.7500 100.00 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.2707 7.7800 25.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7290 9.3300 19.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.3521 8.1900 24.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1149 8.9200 37.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9443 7.8600 33.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.6550 8.4900 50.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 11.9300 0.50 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 0.50 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.7493 8.0500 12.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Mar-18 - 0.0000 0.50 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.2830 8.2600 83.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.2653 8.0600 8.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 101.0000 - 0.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.2000 8.0100 0.20 INE909H07CG9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 06-May-19 100.0008 9.1300 10.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.18% 10-Feb-20 100.2014 8.1100 100.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7500 8.6400 1.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.7100 9.1000 1.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.0700 8.6200 29.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.1100 8.6000 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.6666 8.0100 2.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 100.7500 7.0400 50.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.88% 23-Mar-23 99.2000 7.0200 10.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 108.5000 6.9900 20.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.4261 7.1000 2.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 104.3462 8.5500 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.7000 11.6800 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7400 8.6400 154.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.1000 9.9300 109.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.7500 11.5000 2.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 100.2385 7.1300 15.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.7500 8.1400 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 5.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.9935 7.1000 4.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION 12.75% 09-Nov-50 106.6138 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 109.4700 0.0000 0.50 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 107.8700 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0300 9.5200 8.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 10.7500 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.9000 10.8300 1.00 NSE === INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.0967 7.6500 648.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.0967 7.6500 648.00 INE535H07472 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.92% 24-Dec-15 100.1053 7.6500 350.00 INE535H07472 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.92% 24-Dec-15 100.1053 7.6500 350.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.1228 7.6800 150.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.1228 7.6800 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2239 7.6500 350.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2153 7.7000 50.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.1873 8.0518 500.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.2155 7.7110 2700.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.6845 7.8538 850.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.6845 7.8500 400.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 149.5400 2.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.2707 7.7766 18.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7290 8.3255 15.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.3521 8.1863 19.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1149 8.9200 30.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 145.6100 - 10.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 128.4189 13.0000 72.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.2948 9.0867 80.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.6550 8.4800 50.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.65% 22-Aug-17 101.4994 8.6289 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0758 7.8900 50.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 101.0478 8.4000 500.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 101.0478 8.4000 500.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.2877 8.6200 80.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 94.2750 11.0000 0.50 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PVT LTD 14.00% 09-Apr-18 121.5291 - 220.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.5046 8.1500 100.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 99.7825 9.3000 250.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.7164 9.3000 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4812 8.0500 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4812 8.0500 250.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.7888 9.1556 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2653 8.0600 77.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4065 8.4000 4.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9444 11.0089 40.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 0.80 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.2385 7.9300 78.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 21-Oct-18 102.3888 7.8700 78.80 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1284 8.2800 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1284 8.2800 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 103.3560 8.3000 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 103.3560 8.3000 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 28-Nov-18 108.1112 8.1000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1112 8.1000 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.5111 7.8600 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.5111 7.8600 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0100 8.3900 25.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.7800 8.5600 550.00 INE266N07084 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 119.1700 11.2700 900.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2587 8.2450 350.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2587 8.2450 200.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6913 8.3900 21.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 06-Jan-20 70.3800 8.0700 2.70 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2014 8.1000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2618 8.2600 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.7924 8.4250 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 108.1012 7.0557 20.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.4000 8.2300 3.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.7500 8.6300 40.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.2000 8.5900 6.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.0850 8.6093 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.1774 8.1700 90.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 107.8700 11.0802 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.0200 6.9600 9.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 141.0733 9.2000 120.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 141.0733 9.2000 120.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 104.4733 8.3750 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 104.4733 8.3750 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 101.2996 7.0900 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.9500 8.6400 12.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 23-Mar-23 99.0896 7.0400 10.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 102.3677 8.1200 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 102.3677 8.1200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.9084 8.7300 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.9084 8.7300 145.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 104.3462 8.5500 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.7000 11.6800 1.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5335 8.0900 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.5335 8.0900 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2520 8.7373 220.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.0000 8.3400 17.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7172 8.3800 242.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5533 8.2700 100.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.3376 8.5400 250.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.5750 8.3900 1000.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.5750 8.3900 1000.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 100.5771 8.3400 1000.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 100.5771 8.3400 1000.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.9696 8.2600 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.4784 8.2200 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3438 8.2425 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3916 8.2350 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.4000 8.1600 6.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.4000 9.0054 3.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.9489 7.0000 3.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.7721 8.3650 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 101.8000 9.0000 18.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1900 9.2500 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.0000 11.4600 1.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.2385 7.1447 15.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.7000 8.1000 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3310 9.2355 26.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.2500 8.8100 1.20 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 100.0000 8.0921 514.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.7800 7.1500 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7100 7.1200 4.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.6295 8.1700 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.4568 8.1200 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.4568 8.1200 50.00 INE915D07QU6 CITF NKLK RST 1614/01/533 T3 - - 107.9300 - 5.50 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3132 8.1000 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 21-Jan-30 100.3132 8.1000 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.3132 8.1000 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.8988 8.2000 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4183 7.1200 125.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4700 10.8263 110.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.1500 10.7151 12.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0500 9.5200 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.8787 11.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com