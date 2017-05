Nov 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7413.10 NSE 27978.90 ============= TOTAL 35392.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07QT8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 07-Dec-15 179.6680 12.0000 20.00 INE804I07XC5 ECL FINANCE LTD 0.00% 11-Dec-15 - 12.0000 5.00 INE975F07DS7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.78% 23-Dec-15 100.0457 7.8200 300.00 INE916DA7FY3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 24-Dec-15 100.0403 7.8200 600.00 INE756I07514 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.72% 15-Feb-16 100.2212 7.4100 670.00 INE013A07YS4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Apr-16 119.7460 0.0000 100.50 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.2452 8.4300 50.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 11.9200 1.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.7447 8.4600 2.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 100.8509 10.0700 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.2698 8.2500 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.9487 10.3600 2.80 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.0379 8.0000 100.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2862 8.5800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7280 7.9100 230.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.8465 7.9500 1.30 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6408 8.2000 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORPO 8.75% 13-Jan-20 101.2000 8.3800 250.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1389 8.2400 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8394 8.2500 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.5410 8.7100 50.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 99.7800 9.9900 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.1000 4.5900 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.1692 8.2600 3709.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.8000 9.3600 2.50 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4000 8.4500 9.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 100.5081 7.0900 15.00 INE514E08EQ7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.3987 8.1100 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.5109 8.2200 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 101.4399 7.1100 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.3218 7.1200 10.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 103.3700 7.0200 6.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 104.4441 9.2700 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 98.3973 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.2000 10.0000 180.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.2500 0.0000 0.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 30-Oct-99 109.4600 11.0300 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.3708 0.0000 50.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.1900 1.1200 18.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.8500 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.1398 10.5200 1.00 NSE === INE804I07YL4 ECL FINANCE LIMITED - 15-Dec-15 130.8648 10.0000 250.00 INE918K07615 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 17-Dec-15 118.3779 10.0000 250.00 INE975F07DS7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.77% 23-Dec-15 100.0457 7.5000 300.00 INE306N07DX9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 8.79% 24-Dec-15 100.1072 7.5000 1000.00 INE306N07DX9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 8.79% 24-Dec-15 100.1072 7.5000 1000.00 INE202B07CR9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 24-Dec-15 109.4117 7.9800 600.00 INE916DA7FY3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Dec-15 100.0403 7.5000 600.00 INE013A07I35 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 24-Dec-15 109.1114 7.7140 150.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED - 31-Dec-15 175.1910 0.0000 0.50 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-16 173.4840 0.0000 1.00 INE756I07514 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 15-Feb-16 100.2212 7.7500 670.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 22-Feb-16 100.1985 7.7660 750.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Jun-16 153.3529 8.2500 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Jun-16 153.3529 8.2500 300.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.6643 8.3867 97.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.6845 7.8500 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.6845 7.8500 50.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Sep-16 149.7800 8.50 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 145.8000 2.00 INE872A07TH6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.75% 12-Nov-16 99.9395 10.8100 2.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.2452 8.4100 50.00 INE148I07BS9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 30-Mar-17 100.2188 9.0379 500.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0000 8.9800 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.7817 8.3800 400.00 INE514E08EI4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 11-Dec-17 100.0206 7.3500 1250.00 INE514E08EI4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 11-Dec-17 100.0206 7.3500 1250.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 09-Apr-18 121.5727 - 80.00 INE812R07011 THREE C GREEN DEVELOPERS PVT. LTD - 08-Jul-18 100.0000 - 230.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.2698 8.2600 100.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 20.4200 1.60 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.0379 8.0000 100.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2862 8.5750 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1284 8.2800 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.1284 8.2800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.7280 7.9000 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7483 7.8500 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7483 7.8500 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1112 8.1000 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1112 8.1000 200.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.7574 8.4000 400.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.7574 8.4000 400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2704 8.1200 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2704 8.1200 500.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9600 8.4000 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9600 8.4000 50.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.7800 8.5600 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.4345 8.2100 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.4345 8.2100 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6408 8.2000 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8700 8.3781 4.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.1348 8.2465 500.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK - 27-Nov-19 101.2200 8.6200 7.00 INE114A07661 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.50% 07-Dec-19 100.6200 8.3100 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6584 8.4000 40.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.2000 8.3759 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2822 8.5001 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.2822 8.5000 50.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 27-Jan-20 101.8125 8.5000 4.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1389 8.2300 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.8100 8.4200 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.8100 8.4200 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.2295 8.4250 600.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.2000 8.4332 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8899 8.1000 50.00 INE476A09223 CANARA BANK - 03-Aug-20 101.4800 8.6200 10.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 105.0000 7.0800 3.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5900 8.2100 2.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.8500 8.6200 1.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.0000 9.2900 110.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED - 12-Nov-20 139.7000 9.1800 1.30 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1000 8.6100 10.00 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 18-Jan-21 103.7700 8.3500 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7000 8.9500 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.0600 10.0278 180.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.5000 8.2400 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.2884 8.1900 100.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 103.2884 8.1900 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8394 8.2400 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.0200 6.9600 5.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.1017 9.7500 500.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.1800 9.6500 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.5410 8.7000 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.9500 104.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.6800 9.0000 9.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.0092 8.3300 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5481 8.2700 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5481 8.2700 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8343 8.2591 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8343 8.2600 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8818 8.2350 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8818 8.2350 500.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.5800 9.0700 9.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.5000 8.5155 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.1692 8.2700 3582.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2963 8.2500 1050.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.2900 8.1800 6.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 100.5081 7.0850 30.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.1788 8.2200 150.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.2324 8.7000 100.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.3987 8.1000 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.0000 9.2500 500.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.1097 8.9100 800.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.0400 8.8400 3.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.5109 8.2100 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.8999 8.2000 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 98.6674 7.4300 75.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8888 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4500 10.6502 207.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2500 9.6500 21.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange