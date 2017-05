Nov 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6768.30 NSE 25921.40 ============= TOTAL 32689.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.1728 8.6600 345.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.3551 9.0800 700.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE 1.43% 28-Mar-17 91.5928 8.3300 1250.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.9758 11.9800 2.00 INE958G08898 RELIGARE FINVEST LTD 12.75% 02-May-17 100.9916 11.9000 2.00 INE569T15032 TRUSTEE OF COMUS IFMR CAPITAL 17.00% 21-Jun-17 101.5400 17.0000 4.90 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0060 8.1900 1000.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 10.00 INE296A07GI3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 20-Jun-18 100.5875 8.6100 50.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 18.0000 1.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 99.8624 8.5700 1500.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.7700 2.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.0658 8.6000 100.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2170 8.6100 250.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 103.8420 8.7900 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.3502 8.4900 50.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.7297 9.3200 560.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8876 8.1100 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.9661 8.4000 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.6212 8.1700 50.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.1200 8.6000 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.9981 6.9800 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.2174 8.2100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.1000 10.7000 4.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 103.6679 8.2600 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.9100 8.3500 1.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9400 500.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 100.0000 - 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.3900 7.0500 4.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.6139 6.8900 4.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 103.0200 9.5500 8.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 100.0136 7.0000 31.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 103.2098 6.9900 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.2000 0.0000 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.7000 9.4800 20.00 NSE === INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 99.4430 8.8896 70.00 INE827N07034 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-16 107.9165 8.6000 117.50 INE827N07042 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-16 108.1643 8.6000 65.00 INE915D07QR2 CITFIN NFLKRST - 22-Nov-16 108.3900 - 121.50 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.3958 8.3000 500.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.3958 8.3000 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3951 8.3000 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3951 8.3000 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.0453 7.8647 250.00 INE511C07490 MAGMA FINCORP LTD 9.55% 20-Mar-17 99.6201 9.8097 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 91.6528 8.3400 3250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.5928 8.3500 1750.00 INE827N07059 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-17 108.2734 8.7000 90.50 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.7800 8.3700 400.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.4517 7.9520 500.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-17 108.4719 8.7000 82.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0060 7.5000 2000.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0060 7.5000 1000.00 INE827N07075 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Apr-18 108.4319 8.8000 78.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 99.8624 8.5500 1500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1009 8.1200 50.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 20.0000 1.90 INE827N07083 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR LTD 9.09% 15-Oct-18 108.5807 8.8000 84.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2217 8.6000 250.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 99.7744 8.5726 150.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 103.8420 8.7800 100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.0000 1.10 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 100.0500 8.4300 20.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.0000 5.10 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 2.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.0000 3.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.0000 1.40 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 18.0000 1.20 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.7800 8.5600 100.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 101.7100 8.3400 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6385 8.2000 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2360 8.2500 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8700 8.3800 14.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.05% 08-Nov-19 101.2970 8.6400 600.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6400 8.4100 156.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 06-Jan-20 70.4105 8.0800 1.30 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.2202 8.3700 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.3502 8.4800 50.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.2438 9.9500 100.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 101.0572 8.2200 10.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.1400 8.3500 20.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8876 8.1000 50.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 101.6700 9.0000 1.00 INE476A09223 CANARA BANK - 03-Aug-20 102.1400 8.4500 8.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5308 8.2356 650.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8516 8.4200 130.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8155 8.4280 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.6212 8.1600 50.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.7100 9.1000 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.5065 9.0000 34.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 106.1300 9.1700 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.1300 10.0000 25.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.2174 8.2000 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.0100 8.2491 12.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.1624 9.7450 350.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 132.1624 9.7450 350.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 104.2307 8.4200 250.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.6300 8.2400 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.4200 7.1000 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8381 8.7414 1350.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-24 101.7440 8.1885 100.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-24 101.7440 8.1900 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 100.2300 9.8800 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 104.3133 8.9900 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.7300 9.0000 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2907 8.7275 120.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.0500 8.3225 25.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.6679 8.2500 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6900 1.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.8300 9.2100 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4700 8.2400 12.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 91.6528 8.3400 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9335 8.2269 500.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.5900 8.5000 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2971 8.2500 1432.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2971 8.2530 1382.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 102.3800 8.8600 6.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 101.3500 9.0622 1.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.8300 9.1000 42.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4500 8.4400 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.7600 8.6100 22.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 107.7800 8.3204 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0500 9.1800 202.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.3900 7.0500 4.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.0700 7.0900 2.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.0000 7.1231 22.30 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7113 7.1200 5.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.3600 8.1800 2.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.2420 8.2200 50.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 102.4576 8.1890 100.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 102.4576 8.1900 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.2041 9.0200 500.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.2362 9.3818 500.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.1543 9.8200 500.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2500 11.1300 54.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8766 9.5500 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7300 8.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.4800 11.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com