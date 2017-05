Nov 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8119.20 NSE 29393.80 ============= TOTAL 37513.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 99.9183 8.0100 400.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.5182 9.1400 1000.00 INE532F07AZ7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 18-May-16 111.6633 9.2800 150.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 100.9655 8.9100 400.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.6713 8.3700 71.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.4422 8.2200 100.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1802 8.8600 130.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2631 8.4000 100.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 101.1258 11.7800 2.00 INE958G08898 RELIGARE FINVEST LTD 12.75% 02-May-17 101.1416 11.7700 2.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7642 8.5100 50.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 11.9100 0.50 INE958G07999 RELIGARE FINVEST LTD 10.50% 14-Nov-17 111.3113 9.5500 150.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0088 8.1900 3000.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.4665 8.1800 50.00 INE148I07AR3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 28-Mar-18 100.9768 9.1900 400.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 111.0000 7.6700 4.50 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2712 8.5900 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.4727 7.9500 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3375 8.3700 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 5.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.0883 8.4000 100.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 101.8300 8.3200 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.3500 7.8300 20.00 INE370I07068 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 103.2300 15.7500 250.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.0089 8.4100 250.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 101.9400 7.8800 40.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.5300 8.0500 40.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.7309 8.4400 100.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.7500 8.6400 2.00 INE538L07130 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 09-Nov-20 100.2000 9.6300 2.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 96.8000 8.9500 1.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 67.3700 7.7800 46.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.1031 7.7600 20.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.8400 7.1000 4.60 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.8669 8.2000 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.0767 8.1800 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.7473 8.1800 105.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 107.9300 9.4600 128.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.0259 8.2100 50.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.6400 9.3900 22.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7500 8.6300 32.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.1900 8.3000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.7000 0.9300 11.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 101.0000 11.6100 15.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1700 9.2000 6.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 107.8800 7.1000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.7805 7.1500 4.00 INE511C08936 MAGMA FINCORP LTD. 12.10% 15-Oct-99 100.0000 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 103.1000 9.0300 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.9919 8.9500 40.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.3000 5.0300 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.6340 0.0000 2.00 NSE === INE916DA7AQ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.10% 21-Dec-15 100.1162 7.3726 900.00 INE918K07300 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 21-Dec-15 112.7010 10.7500 0.50 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.1052 7.3546 700.00 INE321A07084 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-15 100.1156 8.6227 150.00 INE306N07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 19-Jan-16 100.1969 7.8151 250.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 99.9183 7.7500 400.00 INE092T08741 IDFC BANK LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1152 7.8839 250.00 INE774D07JY4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 29-Jan-16 100.2129 7.7883 1500.00 INE804I07HY2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Feb-16 181.9180 11.0000 5.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.3594 7.9519 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.3594 7.8000 50.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.3703 8.2011 500.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.3703 8.0000 500.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.5182 9.3754 1000.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.1733 8.5500 250.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.1733 8.5500 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 95.5065 8.8520 80.00 INE092T08709 IDFC BANK LIMITED 8.85% 15-Jun-16 100.0624 7.7717 200.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.2653 9.5848 140.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2631 8.3900 100.00 INE804I07ZQ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 24-Mar-17 108.0534 9.9907 1000.00 INE121A07IX8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 28-Apr-17 100.4196 8.9514 1000.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7658 8.5000 50.00 INE477L07495 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 29-Sep-17 100.0000 9.2900 1500.00 INE866I07776 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 20-Nov-17 112.9712 10.0553 190.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0060 7.5000 3000.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.5821 7.8890 320.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.4820 8.1500 100.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.4820 8.1500 100.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.5729 10.1696 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4665 8.1800 50.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9214 11.0382 750.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2712 8.5800 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.4727 7.9400 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0974 8.0900 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0974 8.0900 200.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 2.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.0883 8.4000 100.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 101.3150 8.6300 2100.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.9800 7.8100 20.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.9060 9.4600 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1981 8.2788 250.00 INE008A08S62 IDBI BANK LIMITED 9.05% 23-Mar-20 101.7800 8.5200 3.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.0289 8.4000 500.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 106.4989 8.2600 55.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 102.6300 7.9100 40.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.1000 8.4600 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0700 8.4652 50.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 101.7500 8.9800 1.00 INE958G07AU3 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.60% 13-Jul-20 100.9401 10.4674 1700.00 INE958G07AT5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.60% 27-Jul-20 100.9507 10.4664 2100.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 103.1300 8.0500 40.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5308 8.2409 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5308 8.2356 200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7087 8.4554 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7087 8.4575 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.7309 8.4350 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.4366 8.2500 550.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.1453 8.3400 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.1453 8.3400 100.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.8000 8.6300 6.00 INE538L07130 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 09-Nov-20 102.2500 9.1100 2.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 139.7000 9.1900 1.00 INE092T08618 IDFC BANK LIMITED 9.05% 27-Dec-20 102.7000 8.3600 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7600 8.9400 20.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 69.5700 7.2500 46.80 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.9686 10.0500 25.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 106.6370 8.4070 45.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.9800 8.2100 5.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 104.4979 8.3700 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.6122 8.2900 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.6122 8.2900 160.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.9466 8.1800 50.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.9466 8.1800 50.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 95.3162 9.9233 99.90 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.0400 9.9300 26.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.3330 8.9900 150.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.8680 8.4000 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.7000 8.6500 48.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.0000 8.3300 5.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6900 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.7000 8.2100 10.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5977 8.3200 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2971 8.2530 550.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2971 8.2529 550.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 100.0000 9.4752 1.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.1500 9.8200 2.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 101.6000 9.0300 1.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.1800 9.2016 3.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.4000 9.3200 30.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.5200 11.5399 38.50 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.9400 8.5900 12.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3500 9.2300 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.3400 8.1300 15.60 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0100 8.9300 800.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.0000 8.8400 5.50 INE148I07DL0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-25 100.0000 8.9900 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.0000 7.1300 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.2500 8.1900 16.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.4340 8.2500 100.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 108.7214 8.2500 200.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.4906 8.2500 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 104.7002 8.2400 50.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 107.1700 9.3100 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4426 10.8300 376.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4426 10.8300 20.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 103.9400 9.2500 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6600 9.0223 14.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1770 9.5000 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.3500 10.5500 5.00 ===============================================================================================