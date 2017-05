Dec 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5400.30 NSE 33355.80 ============= TOTAL 38756.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE682Q07010 INDIAN HOSPITALS CORPORATION LTD 11.80% 25-Apr-16 100.6555 9.5900 70.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.1000 12.9600 5.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 101.7972 9.0200 5.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-17 126.0360 10.0000 50.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC 10.24% 28-Jan-17 100.7435 9.7200 5.00 INE681T15027 LUNA IFMR CAPITAL 17.00% 17-Jun-17 101.3900 - 5.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 101.5966 8.9800 10.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.2148 10.4100 500.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.0000 9.0900 1000.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 3.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5801 8.5300 7.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 103.5100 9.6000 1.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.25% 30-Jun-18 104.1708 10.0000 50.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.8100 10.0500 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.4730 11.0000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.1284 8.1000 8.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.4929 7.9900 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5210 7.9300 100.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 125.9222 0.0000 350.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7393 8.0800 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2519 8.1700 100.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.0552 8.4000 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9829 8.4500 600.00 INE370I07068 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 12.00% 28-Jan-20 103.2400 - 250.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 100.0000 10.5600 10.00 INE008A08S62 IDBI BANK LIMITED 9.05% 23-Mar-20 102.1200 8.4100 10.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.6525 8.2000 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.7377 8.1500 200.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.4681 7.0000 0.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2300 7.1300 20.80 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.7250 8.1100 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.3696 8.2400 50.00 INE514E08BO8 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.5789 8.1300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.9096 8.2600 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5808 7.0700 250.00 INE848E07831 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-23 101.6000 8.1900 3.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.2488 8.2800 50.00 INE752E07GO5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-24 103.5300 8.3000 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.7000 4.0000 21.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4398 8.0600 100.00 INE752E07GP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-25 103.8100 8.3000 25.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.3435 7.9700 50.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.96% 08-Apr-25 103.3200 8.4400 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.6691 8.2700 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5200 11.5000 2.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.2686 8.2200 50.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 102.7400 7.1000 2.90 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 106.6926 11.0000 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1800 0.0000 50.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.5500 10.2100 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1200 9.5400 1.00 NSE === INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.0482 8.0000 90.00 INE804I07HW6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 17-Dec-15 141.0260 0.0000 39.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.1103 7.6260 250.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.9353 7.5650 841.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.9353 7.5650 100.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 143.0460 0.0000 4.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 141.4580 0.0000 1.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.2680 7.4301 10.00 INE077E08041 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 15-Mar-16 111.2701 8.6416 10.00 INE077E08058 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 0.00% 25-Apr-16 111.2393 9.0785 310.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.6852 8.2500 200.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.6852 8.2500 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7337 7.7999 5.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 103.9762 10.5000 100.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 103.9762 10.5000 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.8000 8.3837 13.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.2148 10.4000 500.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.0000 9.0930 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2381 8.0199 1.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.8190 7.9490 8.80 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.6250 10.5100 1000.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0463 7.9040 8.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.0500 8.3200 3.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9714 10.9463 1000.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 0.20 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.3109 7.8670 19.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 99.7293 8.5898 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.4929 7.9800 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5210 7.9200 100.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 125.9222 8.3500 350.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.0000 7.8700 5000.00 INE140A08SS5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 03-Dec-18 100.0000 9.8000 2500.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.0000 9.7900 1250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.1660 8.2800 3.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9800 8.4000 20.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7393 8.0800 300.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9680 8.3435 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.9680 8.3435 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2500 8.1656 400.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2500 8.1656 300.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.0552 8.3900 4250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.2493 8.3324 2000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6130 8.4200 563.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6130 8.4200 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9829 8.4400 600.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 102.3367 8.2000 150.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 102.3367 8.2000 150.00 INE008A08S62 IDBI BANK LIMITED 9.05% 23-Mar-20 101.7800 8.5200 2.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-20 100.6525 8.1900 150.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0880 8.4600 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0880 8.4600 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.7377 8.1400 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5208 8.2400 1750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5208 8.2400 1500.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1000 8.6100 9.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3796 7.1000 20.80 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.7250 8.1000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.3696 8.2300 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.5789 8.1200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.9096 8.2500 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5808 7.0700 250.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 101.1948 9.1200 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.2488 8.2700 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.2488 8.2700 100.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.2998 9.1200 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.3600 8.9800 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.1600 9.8800 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.0900 8.3600 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.7331 8.3750 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4398 8.2200 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.4726 8.2800 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.4726 8.2800 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8481 8.2800 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8481 8.2800 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.5919 8.3200 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 100.5919 8.3200 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.3435 8.1200 50.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 108.4142 9.1900 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.1229 8.2800 1050.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.1229 8.2800 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.6691 8.2700 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.1500 8.2000 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.2500 9.4500 53.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4000 8.4500 230.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.4000 9.3200 10.00 INE148I07DL0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-25 100.6100 8.9000 27.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.3815 8.2461 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5500 7.1400 12.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2012 8.2700 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.1432 7.1297 30.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.9675 7.1100 90.00 INE310L07AE1 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.02% 20-Oct-28 101.0297 9.1500 535.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.0193 8.2700 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 108.5412 8.2700 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.9017 8.2700 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4059 7.1234 44.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.9800 7.1500 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4417 10.8300 18.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4500 9.6200 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4417 10.8300 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.5500 10.4900 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange