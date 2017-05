Dec 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7556.90 NSE 28355.90 ============= TOTAL 35912.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE923L07019 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-15 100.0252 8.6700 145.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 25-Mar-16 100.6910 8.3100 150.00 INE916DA7DI1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.95% 13-May-16 100.4296 8.6800 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.1278 7.8700 500.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1260 7.7300 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.9925 7.8300 5.00 INE476M07586 L AND T HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 23-Jun-17 104.3719 8.8500 250.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 102.0456 8.3500 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.0759 8.1400 100.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 2.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5583 8.5400 6.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.5000 11.7200 0.50 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 99.8243 8.0600 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1600 8.4000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7414 8.1700 650.00 INE010A07158 PRISM CEMENT LIMITED 11.25% 21-Jan-20 100.2934 10.7700 250.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD 10.00% 17-Jun-20 1006.7870 9.3600 20.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 88.7500 - 0.40 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.2000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5111 7.0800 21.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5249 7.0800 500.00 INE555J07229 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-24 106.5000 9.2100 1.50 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5560 10.8200 60.00 INE001A07MS4 HDFC LIMITED 9.24% 24-Jun-24 105.1588 8.3500 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.6446 9.1100 1500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.8631 8.3400 1700.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.1000 0.0000 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9736 8.2600 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.2806 8.2400 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.0000 11.4200 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8254 8.7500 50.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 108.5000 9.0600 3.60 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.0000 9.1900 10.90 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.8335 7.1200 4.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.8000 7.1100 1.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 109.3500 7.1100 30.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 111.3200 7.0700 90.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.2555 7.1400 5.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.8731 7.0700 6.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.3300 7.1200 20.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.7800 9.8200 1.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 107.7724 11.1000 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.8500 10.1200 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.4000 9.5100 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.3785 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5042 11.0200 5.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6200 10.0500 1.00 NSE === INE804I07IU8 ECL FINANCE LIMITED - 01-Feb-16 135.1150 0.0000 2.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 130.9415 8.2422 630.00 INE958G07AW9 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.25% 02-Mar-16 100.0464 8.8513 1400.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 143.0950 0.0000 2.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.95% 25-Mar-16 100.6910 8.5000 250.00 INE916DA7DI1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 13-May-16 100.4296 8.4500 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1278 7.7000 500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 95.5408 8.8728 450.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 100.4699 8.6000 250.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 100.4699 8.6000 250.00 INE027E07089 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 17-Jun-16 100.5463 8.6000 250.00 INE027E07089 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 17-Jun-16 100.5463 8.6001 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1260 7.6000 250.00 INE063P07049 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 100.5322 11.8500 5.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 102.0456 8.3500 100.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.7183 7.9662 4.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.0759 8.1250 100.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 100.0000 8.8704 200.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.4507 8.1050 3.00 INE896L07249 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 15-Jun-18 99.1944 10.2460 450.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4491 8.0600 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4491 8.0600 150.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 100.0053 8.3300 245.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.8243 8.0500 100.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.0000 7.9000 3000.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.0000 7.8393 750.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0000 8.3400 650.00 INE140A08SS5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 03-Dec-18 100.0000 9.8000 1500.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.0000 9.8000 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2519 8.1200 750.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2519 8.1200 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4406 8.1650 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4406 8.1650 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3510 8.2300 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3510 8.2300 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7414 8.1650 650.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.2293 8.3385 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4000 8.2200 20.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.8798 8.4000 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.8911 8.4200 559.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.9638 8.4000 309.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.8737 8.4000 400.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.8737 8.4000 200.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.8492 8.1800 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.8492 8.1800 50.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1500 8.6000 5.00 INE923L07118 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-20 100.5814 9.1200 600.00 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-21 100.5814 9.1200 550.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 108.8525 10.6000 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8636 8.2300 20.00 INE121H08016 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 28-Dec-21 107.5000 8.6500 50.00 INE923L07134 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-21 100.5814 9.1200 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.0500 6.9500 7.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5249 7.0800 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.1000 8.2000 20.00 INE752E07HL9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-23 101.5261 8.3400 1.30 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5560 11.1371 60.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.2700 8.3300 3.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.2997 9.1200 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.5900 10.0439 43.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.6446 9.1000 1500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.0435 9.9000 5.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.8631 8.3300 1700.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.9300 8.3400 18.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5200 8.2725 500.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5200 8.2725 250.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.4400 9.5120 93.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2793 8.4500 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2793 8.4500 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1938 8.2250 250.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 108.6900 9.1500 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3124 8.2500 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.4387 8.2300 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.4900 8.1500 500.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 99.5794 7.1200 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8254 8.0500 50.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 108.5800 9.2500 3.60 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.5042 8.2300 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7000 7.1200 2.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 101.2230 8.2300 7.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 108.8899 8.2300 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.3950 7.1250 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.2500 9.0000 500.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 100.9715 9.8800 350.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.0000 9.7650 150.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.3130 11.1200 55.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 