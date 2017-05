Dec 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6175.50 NSE 29100.00 ============= TOTAL 35275.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.4364 7.1200 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.1680 10.5500 3.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 18-Aug-99 108.2500 11.5400 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.7710 10.1500 740.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.1500 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.2800 0.0000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6741 5.5300 2.00 INE013A07RE8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Jan-16 158.3260 12.0000 8.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 125.4400 9.0000 6.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 101.8836 8.1700 50.00 INE476M07586 L AND T HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 23-Jun-17 99.8424 8.8500 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.8244 8.4600 5.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.1018 8.1700 125.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.25% 30-Jun-18 104.1898 10.0000 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.1552 8.0800 200.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.7700 1.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.5000 11.7200 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5632 7.9600 300.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.0193 8.1100 400.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1039 8.0900 750.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.5012 8.0400 250.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6560 9.4500 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3484 8.2400 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7390 8.1700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5940 8.2000 750.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 108.3439 0.0000 100.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.6238 8.2200 90.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2782 8.7600 245.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.2768 8.4500 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1800 8.0700 4.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.7000 2.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.0016 8.1600 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9914 8.2900 20.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.7500 11.5200 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.4500 8.7700 3.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 103.8539 6.8800 4.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.5802 8.2300 50.00 NSE === INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.1500 7.1400 115.60 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.0000 9.7700 370.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2200 11.1500 53.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4397 10.8300 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4397 10.8300 10.00 INE192L07110 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Dec-15 132.4985 9.2141 400.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.0450 7.6400 50.00 INE742F07205 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Dec-15 100.0826 7.6800 50.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 99.5679 8.8000 1000.00 INE804I07HB0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 24-Dec-15 160.7970 11.0000 1.50 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 99.9859 7.5700 200.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 99.9859 7.5700 200.00 INE804I07IU8 ECL FINANCE LIMITED - 01-Feb-16 135.3090 0.0000 2.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.3590 8.4200 200.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.3590 8.4200 200.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 125.9000 0.0000 2.50 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 125.8750 0.0000 1.80 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.0388 9.2156 12.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 99.3929 8.3600 50.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.8836 8.1600 50.00 INE476M07586 L&T HOUSING FINANCE LIMITED RESET 23-Jun-17 99.8424 8.7800 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0978 7.9100 30.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.7860 7.9800 155.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0084 7.9100 30.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.8388 8.3725 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.8388 8.3725 50.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.4204 8.4000 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.7141 8.0200 500.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.2371 - 700.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 103.3152 8.0600 80.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.0691 8.3700 60.00 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Nov-17 114.9500 0.0000 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 85.3524 7.9000 20.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 99.9970 8.4000 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.6902 7.8900 76.00 INE622O08019 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.81% 30-Apr-18 100.1801 10.0167 750.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.1018 8.1600 125.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.1552 8.0700 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2022 8.0700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2022 8.0700 50.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 1.80 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5632 7.9500 700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5632 7.9500 400.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 102.6134 9.3000 400.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.0193 8.1100 400.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0000 8.3400 100.00 INE871D07OR2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.58% 01-Dec-18 100.0000 8.5700 250.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.0000 9.8127 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0899 8.0900 950.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0899 8.0900 200.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 100.0000 8.3900 250.00 INE729R08049 SBK PROPERTIES PVT LTD - 29-Mar-19 110.2024 10.7039 400.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 3.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 126.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.5012 8.0500 250.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.30 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.50 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3939 8.3200 800.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3939 8.3200 400.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7364 8.0800 300.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.7364 8.0800 300.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6560 9.9500 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3484 8.2300 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7881 8.1500 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7881 8.1500 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2542 8.2400 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.2542 8.2400 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.7798 8.4000 20.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.7798 8.4000 10.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.3000 8.1499 200.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.6589 7.3802 380.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.2493 8.3314 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.2493 8.3314 500.00 INE148I07AQ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 02-Dec-19 108.3362 9.3132 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.8912 8.2450 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.8912 8.2450 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.5966 8.4267 19.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2046 8.1000 500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.2046 8.1000 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.4500 8.2100 20.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.0980 8.2400 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.0980 8.2400 100.00 INE008A08S62 IDBI BANK LIMITED 9.05% 23-Mar-20 101.7800 8.5044 5.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8854 8.1000 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.8854 8.1000 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6318 8.2100 1950.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6318 8.2129 1200.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.9458 8.1300 250.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.9458 8.1300 250.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.9000 9.0500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1114 10.0200 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5122 10.3100 50.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 102.6134 9.3000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.0000 8.2000 20.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.4138 8.2300 350.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.6238 8.2100 90.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2782 8.7500 250.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 101.8621 9.0000 250.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 101.8621 8.9997 250.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.2568 8.4532 500.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.2568 8.4532 500.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6600 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9925 8.3169 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6842 8.2668 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6642 8.2700 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9310 8.2668 600.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0995 8.2400 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.0016 8.1367 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9914 8.3000 70.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.7700 9.0300 12.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3000 9.4400 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3640 9.2300 70.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.9500 8.5900 20.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0200 9.2300 10.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 100.0000 8.0900 250.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 101.4881 9.1200 300.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 101.5732 9.1200 250.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6972 8.0397 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.6972 8.2000 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.0000 7.1200 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.5802 8.2200 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.9440 8.2000 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com