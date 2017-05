Dec 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3053.40 NSE 23502.10 ============= TOTAL 26555.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07RE8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Jan-16 158.3780 12.0000 8.00 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 18-Jan-16 88.8450 10.0000 120.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1495 7.8500 500.00 INE013A07YS4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Apr-16 120.4840 10.0000 100.50 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9266 8.4800 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.3000 10.6200 1.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.5000 11.7200 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.7252 8.1100 7.40 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.2437 8.1100 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4995 8.2200 500.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 23-Aug-21 103.7992 8.4200 400.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.85% 19-Sep-21 102.6892 9.2100 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5111 7.0700 21.50 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.0000 9.4500 79.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 107.9300 - 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.6202 9.1100 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.6454 8.3900 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 104.8902 8.4100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9000 10.1700 336.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1313 8.1000 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7793 8.2600 250.00 INE774D07LE2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.9500 8.7200 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3710 8.2300 50.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.8559 9.1400 12.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.4056 11.4800 3.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.2697 7.0900 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.1640 7.1000 8.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.9800 0.0000 2.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4900 9.1000 1.00 NSE === INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.0386 7.6376 220.00 INE804I07HJ3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 24-Dec-15 158.8680 11.0000 10.00 INE756I07415 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.96% 29-Dec-15 100.0817 7.5633 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0542 7.8800 1000.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 101.8146 9.8368 5.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.5762 8.3700 500.00 INE849A08058 TRENT LIMITED 8.98% 20-Sep-16 100.3166 8.4100 800.00 INE849A08058 TRENT LIMITED 8.98% 20-Sep-16 100.3166 8.4100 800.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9647 8.3700 600.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.6151 8.3700 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.6151 8.3700 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.2917 8.3759 600.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.2917 8.3700 600.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.1203 9.2582 220.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9266 8.4700 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.0499 8.6500 500.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 101.1014 8.3300 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1599 9.6823 215.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 97.5600 7.9000 1.30 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 100.1850 7.5000 2500.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1771 7.5000 350.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5808 8.0000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5808 8.0000 250.00 INE081T08025 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 29-Jun-18 100.5152 11.4755 150.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 106.9063 - 25.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2095 8.0729 50.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9516 10.9889 215.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.0861 7.9781 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.2540 7.9125 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8608 8.3719 545.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5223 7.9600 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5223 7.9600 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5714 7.9532 40.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5856 7.8933 360.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1780 8.0400 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.1780 8.0400 100.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0000 8.3391 100.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0000 8.3389 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.3799 7.8919 50.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 99.9997 9.8128 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.9492 8.0000 49.50 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9800 8.2600 2.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.4686 8.1500 200.00 INE729R08049 SBK PROPERTIES PVT LTD - 29-Mar-19 110.2023 10.7039 400.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.3900 30.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.1180 7.7998 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.1180 7.9500 50.00 INE148I07AO0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 27-Nov-19 108.4948 9.2958 900.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.2437 8.1057 50.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 104.0000 8.1500 1.30 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4772 8.2500 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4772 8.2529 250.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.9000 9.0500 6.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 101.7189 8.4425 50.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 101.7189 8.4425 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.0989 8.2600 48.70 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 103.0000 8.1500 1.30 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.0534 8.4500 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.0534 8.4500 50.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 102.6134 9.3000 400.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 103.7992 8.4100 400.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 102.6892 9.2050 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 112.0200 9.9000 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.1600 8.1500 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.2292 9.9077 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.2292 9.9077 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.4142 9.9075 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.4142 9.9075 200.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 99.4700 10.7000 40.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 100.2000 8.9500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5634 8.3171 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5634 8.3200 200.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 98.8494 - 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.6202 9.1034 50.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 104.3102 9.0500 100.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 104.3102 9.0500 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.8264 8.4000 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6454 8.3850 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.8902 8.4000 50.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1313 8.2399 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6745 8.2850 750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6745 8.2850 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9929 8.3170 550.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1942 8.2850 300.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2092 8.4616 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2092 8.4616 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7793 8.2500 250.00 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.9500 8.7100 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3730 8.2400 651.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3100 9.4400 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.8198 8.4050 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.9826 8.3789 50.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.0900 9.3700 20.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.1000 11.4371 8.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3500 9.2300 1.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0800 9.2200 16.00 INE148I07DL0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-25 100.4500 8.9100 546.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 101.6471 9.1200 300.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 101.7146 9.1200 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.7500 8.3423 10.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3197 8.2200 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3197 8.2200 50.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.7802 9.1200 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.1640 7.1500 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.8557 11.2700 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9000 10.7468 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 