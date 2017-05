Dec 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5572.40 NSE 21375.70 ============= TOTAL 26948.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE975F07DU3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 8.80% 01-Feb-16 100.0271 8.2900 1000.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 101.9629 8.1100 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.0499 8.6600 250.00 INE155A08266 TATA MOTORS LTD 8.60% 02-Feb-18 100.0482 8.5500 500.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 100.0000 9.9500 2.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5807 7.9400 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.2325 8.1100 125.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 99.7971 8.0700 300.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 104.7325 8.8000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7772 8.4100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.7800 8.0900 7.40 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.9348 7.8900 150.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 25-May-19 102.4928 8.4100 70.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6496 9.4500 450.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0929 8.3200 300.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 101.1122 8.4100 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4749 8.2200 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.1909 7.4000 25.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.3461 8.7400 250.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 107.9300 7.0800 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.6453 8.3900 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 1.4700 7.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.4200 16.00 INE774D07LB8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 10-Mar-25 99.7091 8.7400 300.00 INE774D07LE2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.8703 8.7300 700.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.3484 9.3300 250.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5000 11.5600 101.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 108.2000 7.3900 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 109.5100 7.3900 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.1625 7.1500 2.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-34 113.3822 7.2000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6800 0.7200 57.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0346 10.3700 2.00 NSE === INE804I07HH7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Dec-15 144.9161 0.0000 6.00 INE804I07IJ1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Dec-15 139.6070 11.0000 1.50 INE975F07DU3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.79% 01-Feb-16 100.0271 8.0500 1000.00 INE705A09068 VIJAYA BANK 9.25% 01-Aug-16 100.7334 8.0348 150.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.9629 8.1000 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.0499 8.6500 250.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.3937 8.7500 1000.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.3937 8.7500 1000.00 INE155A08266 TATA MOTORS LIMITED 8.60% 02-Feb-18 100.0482 8.4900 500.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 97.6000 7.8800 1.30 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5807 8.0000 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.2325 8.1000 125.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.2257 8.7451 250.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.2257 8.7500 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2946 8.1231 550.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.0451 7.9903 20.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.5257 7.8892 150.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.7971 8.0600 150.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 104.7325 8.8100 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7772 8.4000 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3675 8.0200 750.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3675 8.0200 750.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0000 8.3400 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.9450 8.0100 29.40 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 100.0000 8.4554 4.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0200 8.3857 15.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.9348 7.9000 150.00 INE114A07794 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 102.4928 8.4100 70.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4169 8.1700 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.4454 8.1562 50.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.7800 8.4800 300.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6496 9.9500 750.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6496 9.9500 450.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.5823 8.4317 8.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0929 8.3100 300.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.2637 8.1000 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 101.1122 8.4100 100.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.6785 8.2461 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.6785 8.2500 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.8695 8.4255 342.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.8695 8.4255 342.00 INE202B07ER5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 21-May-20 101.2800 9.1000 500.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 104.0400 8.1400 1.30 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4749 8.2500 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8841 8.4100 50.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.8301 8.4100 250.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.8301 8.4100 242.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.6954 8.4100 350.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.6954 8.4100 150.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.9000 9.0500 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.2862 8.2000 48.70 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 103.0400 8.1400 1.30 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.5653 10.5000 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.1800 8.1400 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.2651 9.9000 1050.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.2651 9.9000 1000.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.2251 9.9000 450.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.2251 9.9000 450.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.4072 8.2300 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.4072 8.2300 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.4493 9.9000 700.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.4493 9.9000 500.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 54.3110 9.0200 2.50 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.7400 8.6600 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.6402 9.1000 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.0300 8.3700 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6550 8.3850 350.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.9102 8.3968 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 105.1433 9.1200 20.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1513 8.2364 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.7100 16.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2457 8.2769 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2457 8.2769 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.4066 8.4300 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8524 8.2400 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0998 8.2400 250.00 INE752E07GP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-25 103.9300 8.2600 8.80 INE774D07LB8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 10-Mar-25 99.7091 8.7300 300.00 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.8250 8.7300 400.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.96% 08-Apr-25 103.7600 8.3450 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.1814 8.2776 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1500 9.0400 20.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.0000 11.6500 38.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.3484 9.3300 255.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.1000 11.4300 1.00 INE148I07DL0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-25 100.4500 8.9100 546.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 101.3800 8.2800 0.50 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.3800 9.3400 2.40 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.4400 8.2500 50.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 106.9000 9.3500 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4982 8.2500 18.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-34 113.8062 7.1600 5.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.3200 7.1200 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4877 11.3900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4359 10.8300 21.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4359 10.8300 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5800 9.6000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.7702 10.7590 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com