Dec 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6048.90 NSE 20615.00 ============= TOTAL 26663.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07MF1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Dec-15 148.9230 12.0000 5.00 INE013A07RB4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Jan-16 156.6910 12.0000 19.50 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.0774 8.1100 500.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 134.0770 11.0000 20.00 INE136E07PA1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Feb-17 141.3790 11.0000 7.50 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.0494 8.6600 250.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 11.9100 1.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5079 8.0100 200.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.5958 8.0900 100.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0000 11.9200 5.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.5806 10.0000 31.40 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.3728 8.1200 100.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.7122 8.0000 1000.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.2438 8.4100 350.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6454 9.4500 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3341 8.2300 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 101.5760 8.4600 300.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.8756 8.2300 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0589 8.3300 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.3328 8.4900 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITEE 8.36% 04-Sep-20 100.2257 8.2800 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.8572 8.4100 350.00 INE957L07066 PALAVA DWELLERS PRIVATE LIMITED 15.00% 19-Nov-20 100.0163 16.5000 750.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.72% 14-Jan-22 101.8318 8.3100 150.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.0347 8.2100 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.4000 11.7500 430.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9000 0.0000 4.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.2800 16.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.5500 11.5300 4.50 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1800 150.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.4033 8.2400 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.4248 8.2400 150.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 101.0896 8.2300 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.6061 7.0500 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.6176 9.9000 1.00 NSE === INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 143.0000 0.0000 3.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9245 8.4001 250.00 INE306N07EV1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 06-May-16 100.0192 8.5200 250.00 INE306N07EV1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.74% 06-May-16 100.0192 8.5200 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9781 8.0000 250.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 99.8629 7.8468 250.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.1177 8.7501 250.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 127.7000 0.0000 8.00 INE001A07HS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 20-Jan-17 101.4962 8.0880 5.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.8443 8.4000 750.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.8443 8.4000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.7169 8.4000 250.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.0494 8.6500 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8419 7.9954 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8419 8.0000 250.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 115.3632 10.0713 25.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7338 7.9500 450.00 INE657S07018 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD - 09-Oct-17 100.0000 - 210.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LTD 9.20% 22-May-18 99.9943 9.1500 83.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4111 8.0700 200.00 INE658R07083 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION - 16-Jul-18 103.5218 10.7231 10.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5958 8.1200 100.00 INE658R07091 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 16-Aug-18 100.1099 10.7400 107.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 11.9300 23.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.0205 8.0000 25.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.0205 8.0000 25.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.7971 8.0600 150.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.4479 7.9609 150.00 INE871D07OR2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.58% 01-Dec-18 100.0000 8.5700 400.00 INE216P07092 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.70% 31-Dec-18 100.4408 10.5066 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.3728 8.1200 100.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 99.7837 8.4900 150.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9700 8.4000 15.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.2438 8.4001 350.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.6454 9.9500 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3341 8.2300 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3031 8.2400 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.5760 8.4600 600.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.6733 8.4300 350.00 INE148I07AO0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 27-Nov-19 108.4161 9.3333 400.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.8756 8.2200 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0589 8.3200 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8835 8.3000 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8835 8.3000 250.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.1227 8.1500 100.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.6415 8.2561 100.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.6415 8.2600 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.7808 8.4500 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.7808 8.4500 250.00 INE202B07ER5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 21-May-20 101.2900 9.1000 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.1815 8.4300 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.1256 8.2827 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.3328 8.4800 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4562 8.3000 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4562 8.3000 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2868 8.3000 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2868 8.3085 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.2257 8.2750 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.8572 8.4000 400.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.8572 8.4000 40.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.2793 8.2900 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.2793 8.2900 50.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 100.3151 8.4200 250.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 100.3151 8.4200 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.6949 8.4100 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.6949 8.4100 50.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.9000 9.0500 2.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 101.7389 8.4371 50.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 101.7389 8.4371 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 112.8500 9.7100 20.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7669 8.2600 400.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.7669 8.2600 400.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 101.5976 8.3600 150.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 100.2400 8.9400 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.7600 8.6600 250.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.0000 11.2500 500.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.7100 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2461 8.2769 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2461 8.2769 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.4689 8.4200 200.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2292 8.4585 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8724 8.2368 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8724 8.2368 250.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.3200 9.1100 110.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1198 8.2368 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1198 8.2368 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.6400 9.3500 10.00 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.8870 8.7200 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0737 8.2867 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0537 8.2901 250.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.3000 9.0200 20.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.4100 9.4200 2.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 102.6000 8.4039 10.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.1100 9.3700 10.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.3500 9.2350 13.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2409 8.1500 55.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1800 1300.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.7400 7.1550 4.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.6015 8.3000 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.6015 8.3000 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 108.6249 8.2600 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 108.6249 8.2600 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.5669 8.2300 50.00 INE206D08253 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange