Dec 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7055.20 NSE 20485.30 ============= TOTAL 27540.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.1465 8.7400 400.00 INE916DA7DX0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.65% 30-May-16 100.2929 8.7700 200.00 INE013A07S25 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Dec-16 106.0000 0.0000 3.40 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-17 127.4940 10.0000 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.9744 8.7100 250.00 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 09-Oct-17 101.8500 8.6900 5.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 2.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2181 8.1100 750.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 111.5000 0.0000 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.0640 8.1800 250.00 INE202B07AV5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 04-Jun-19 121.0598 0.0000 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3532 8.1900 100.00 INE434R07014 INTERNATIONAL LAND DEVELOPERS 14.00% 20-Nov-19 110.6888 19.0100 812.80 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.0008 8.1700 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9214 8.3700 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.0661 8.3400 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.7943 8.4500 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.5862 8.1700 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.4444 8.3900 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2482 8.2800 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7770 8.4400 220.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.2551 8.3200 50.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.8100 10.8400 750.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.4000 8.7100 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.8000 0.0000 5.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.4300 0.0000 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.1006 8.3100 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 101.6000 9.3600 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 102.9800 9.4900 35.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5100 8.1700 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.0409 8.1400 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 108.2828 8.3100 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.1297 8.1400 50.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.1300 7.1300 2.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.8200 9.8200 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.8503 11.6000 450.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.9161 1.6800 13.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 106.3700 9.8700 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK 8.90% 31-Dec-99 100.7800 0.0000 1.00 NSE === INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Dec-15 176.1200 0.0000 4.00 INE804I07HP0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Dec-15 164.4070 0.0000 3.50 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 174.3420 0.0000 1.00 INE092T08725 IDFC BANK LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1348 8.1344 10.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.1629 8.4500 100.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.1629 8.8691 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9101 8.6253 10.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.1465 8.6000 400.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-16 100.9912 8.0707 9.40 INE916DA7DX0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.65% 30-May-16 100.2929 8.5500 200.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.4343 8.1500 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.4343 8.1500 500.00 INE667F07EM1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.58% 10-Oct-16 100.5480 8.7200 50.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 40.4602 8.9400 12.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2029 8.3600 10.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.0076 7.9450 1.30 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.0664 9.4105 50.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED 10-Apr-17 123.5430 0.0000 0.30 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.9744 8.7000 250.00 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 09-Oct-17 102.0700 10.9200 5.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.8230 8.6600 5.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.8230 8.6600 5.00 INE660A07NK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 04-Dec-17 100.0000 8.7000 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5035 10.1155 25.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 104.2930 10.1252 20.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.5169 8.4400 50.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.5169 8.4400 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2181 8.1500 750.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.5228 8.0100 2.00 INE532F07BF7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 6.00% 20-Jun-18 104.3045 10.1261 130.00 INE062R07039 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE LTD RESET 01-Jul-18 100.6569 - 2.50 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0088 8.3602 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0977 8.1000 2.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 108.2426 8.6600 3.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 108.2426 8.6600 3.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0000 8.3400 50.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 103.8284 8.7800 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4260 8.1000 100.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 100.1046 8.4100 81.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0640 8.1800 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.9200 8.4200 164.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.4117 8.0800 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.4117 8.0800 100.00 INE202B07AV5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 13.00% 04-Jun-19 121.0598 9.6000 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3532 8.1900 100.00 INE434R07014 INTERNATIONAL LAND DEVELOPERS PVT 6.00% 20-Nov-19 110.6888 - 243.60 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4210 8.4750 4621.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0008 8.1601 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9214 8.3600 1800.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9559 8.3500 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9426 8.3537 450.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0661 8.3400 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.1658 8.4400 116.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.1658 8.4400 58.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.5862 8.1800 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.4444 8.3800 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2482 8.3100 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2780 8.3099 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2868 8.3000 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.2343 8.3011 200.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.1016 8.3500 550.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.1016 8.3500 200.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.5581 8.2500 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.5581 8.2500 100.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.2600 8.5600 45.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.0700 10.1800 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4800 8.8500 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.6222 7.0300 7.20 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.3810 8.2000 150.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.3810 8.2000 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.9500 8.6500 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.1500 9.3200 30.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 100.2400 8.9400 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.4382 7.0950 300.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.3810 8.2000 150.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.3810 8.2000 150.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.3810 8.2000 155.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.3810 8.2000 155.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.2330 8.6091 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.4906 8.9700 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.6747 8.2200 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.6747 8.2200 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.4000 8.6979 300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2051 8.3600 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2051 8.3600 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1010 8.3000 1010.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.4100 8.4295 27.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.3810 8.2000 150.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.3810 8.2000 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9886 8.3000 153.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0528 8.2900 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.8500 8.2500 5.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.5900 9.8800 141.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.9700 8.2600 50.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0000 9.2334 4.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.5500 8.8000 500.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1800 9.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.4000 9.3400 2.50 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 115.2500 8.1400 1.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.8488 8.2900 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.0409 8.3000 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.7415 8.2884 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.7415 8.2900 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 108.2828 8.3000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.8900 8.3000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2341 9.2500 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.1297 8.3000 200.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.1297 8.3000 50.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 102.1000 7.1400 2.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange