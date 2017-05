Dec 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6521.70 NSE 32184.40 ============= TOTAL 38706.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07AA2 L AND T FINANCE LIMITED 9.74% 15-Apr-16 100.2639 8.5700 155.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.6908 8.0300 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8467 8.5800 250.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.7416 8.7900 50.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.4500 11.6000 0.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6285 8.0100 500.00 INE800H07249 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.7500 - 1.00 INE691I07AB6 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.00% 26-Feb-18 100.1413 8.9000 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.4801 8.1700 3.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.7600 1.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0000 11.9400 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.5663 10.0000 5.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.9266 8.1700 8.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.1949 7.9600 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4122 8.1000 200.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.4167 8.0300 74.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0447 8.1100 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.0951 8.1700 250.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.6272 8.4500 295.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.5958 8.2800 150.00 INE434R07014 INTERNATIONAL LAND DEVELOPERS 14.00% 20-Nov-19 110.7405 - 812.80 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9908 8.3500 550.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.9694 8.3800 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5187 8.3700 1250.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 130.1502 9.7800 100.00 INE881K08035 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 25-Aug-21 107.5000 - 50.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.2700 10.6300 431.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 100.0000 9.7700 41.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9000 0.0000 2.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.5800 9.7400 34.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 101.8900 11.7900 70.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.3200 11.4500 1.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.1291 8.1400 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.1600 7.1300 3.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 100.0000 7.0000 9.50 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 100.0000 7.0000 18.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 104.7060 6.9000 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.1680 10.5200 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5700 1.00 NSE === INE804I07IE2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 07-Jan-16 175.7470 0.0000 1.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.2639 8.5500 250.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.2639 8.5500 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9026 8.4300 150.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0699 8.8000 300.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0699 8.8000 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9592 8.0200 1250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9592 8.0200 350.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.3999 8.2000 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.6908 7.9000 500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5942 8.0699 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7780 8.0944 250.00 INE774D07KH7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.35% 07-Oct-16 100.4162 8.6700 200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8467 8.5000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8653 8.5000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.8038 7.9415 225.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.7416 8.7100 50.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 102.6709 10.1500 100.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 116.3307 9.5452 850.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 115.9352 10.1800 1.00 INE866I07693 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 115.2073 10.1500 1.00 INE477L07115 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 115.1622 10.1700 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6285 8.0000 500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.3390 8.0100 5.00 INE660A07NK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 04-Dec-17 100.0000 8.7000 500.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0186 7.6000 2000.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 100.0186 7.6000 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1337 8.0700 1.00 INE691I07AB6 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 26-Feb-18 100.1413 8.8950 250.00 INE660A07NL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.66% 07-Mar-18 100.0000 8.7000 500.00 INE202B07DG0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 02-Apr-18 107.5957 9.5200 1.00 INE667F07EW0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 10-Apr-18 108.0144 8.7100 2.00 INE866I07974 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 17-Apr-18 106.7362 10.1600 1.00 INE015Q07021 GOOD EARTH ECO DEVELOPMENTS PVT 18.00% 31-May-18 97.1049 - 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.3698 8.0700 37.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.1581 8.7800 550.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.1581 8.7800 550.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 97.5590 - 40.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 103.3762 8.8000 250.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 103.3762 8.8000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9769 8.1500 45.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.7511 8.0900 22.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.0278 8.0000 46.30 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 125.8307 8.4400 15.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.1993 7.9500 150.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9500 8.0600 600.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4122 8.0900 300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4122 8.1050 100.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.6831 8.0100 200.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.6831 8.0100 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0447 8.1000 150.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.8770 8.5000 200.00 INE909H07BR8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 27-Feb-19 121.9321 9.2300 1.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 100.0000 8.4000 200.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.4000 100.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.5958 8.2800 150.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8408 8.3779 900.00 INE434R07014 INTERNATIONAL LAND DEVELOPERS PVT 6.00% 20-Nov-19 110.7405 - 72.10 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 27-Nov-19 104.3991 6.9360 15.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4325 8.4700 1571.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9908 8.3400 1100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9903 8.3400 450.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.2445 8.2900 550.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.9579 8.3700 50.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 99.9126 9.1732 100.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 103.4718 9.4268 28.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.9694 8.3700 100.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 101.0000 8.3400 20.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.5100 8.4400 500.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.2553 8.5000 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5187 8.3600 1250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2847 8.3000 1550.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2472 8.3104 1550.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.5400 8.6092 1.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0243 8.3687 50.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0243 8.3700 50.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.2700 8.5600 47.00 INE860H07CE9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.71% 09-Dec-20 100.0000 8.7100 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4500 9.9400 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.5500 9.1600 4.00 INE881K08035 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 25-Aug-21 107.5000 - 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.5100 8.2996 5.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.2732 8.2500 100.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.2732 8.2500 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.7500 8.2800 1.00 INE202B08454 DEWAN HOUSING FINANCE COROPORATION 11.20% 22-Nov-22 108.3200 9.4900 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3401 8.4900 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3401 8.4900 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.5208 7.0800 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.0305 8.2100 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.0305 8.2107 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.8871 8.3900 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.8871 8.3900 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.5800 8.3750 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.0100 8.3300 14.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.7100 4.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.2200 8.3600 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3098 8.2669 1900.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3098 8.2687 1150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.6100 8.2800 100.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.6237 8.2300 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.6237 8.2300 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8929 8.3150 740.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8929 8.3150 450.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.7000 8.2700 5.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.8000 11.4900 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.0200 8.2450 150.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.9500 8.5800 4.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0400 9.2300 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 104.3803 8.2500 200.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.7500 8.8800 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1722 500.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.1900 8.2500 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.4281 8.2500 150.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.1291 8.3000 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.1292 8.3000 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.4443 8.3300 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.4443 8.3300 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 101.0700 7.1600 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4400 9.6246 287.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9000 10.7500 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3535 10.8050 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 