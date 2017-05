Dec 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4507.80 NSE 26313.10 ============= TOTAL 30820.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 110.0053 0.0000 150.00 INE850M07053 IFMR CAPITAL FINANCE PVT LTD 0.00% 23-Mar-16 112.8260 9.9300 50.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.7416 8.7900 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4445 8.6300 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 100.8587 8.6200 350.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.9022 9.7700 1000.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.4500 - 2.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.4774 8.6600 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2425 8.1000 200.00 INE756I07381 10 10.00% 15-Feb-19 103.5294 8.6600 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0048 8.3000 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.5273 8.5300 500.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 102.9000 9.9300 7.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.1460 7.2000 3.90 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.1400 8.2100 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2298 8.7700 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.1358 8.0300 50.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 106.7400 7.5000 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 107.2000 8.9100 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.6730 8.2300 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9000 7.7800 8.00 INE774D07KT2 MAHINDRA 8.95% 13-Dec-24 100.1856 8.9200 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4754 8.4100 500.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.3353 8.5000 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.8766 8.0300 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6696 8.3400 80.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.2000 9.0300 5.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.7128 6.9800 1.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 100.0134 7.2700 9.50 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 100.0134 7.2600 18.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.8800 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6300 0.0000 11.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.4700 4.3900 5.00 NSE === INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 110.0053 7.7000 150.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.2482 8.2500 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9431 8.0500 1000.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 100.7122 7.8500 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 100.7122 7.9333 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.6364 7.9600 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.6364 7.9600 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.5767 8.5500 250.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.7416 8.7300 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4445 8.5550 500.00 INE582L07062 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 18-Nov-16 124.7080 9.3438 100.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.0917 8.5500 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.8587 8.6000 350.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.9022 9.7500 1000.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.1682 9.2000 150.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 107.9716 - 120.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5863 8.8590 250.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5863 8.8500 250.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.4774 8.6500 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2425 8.1400 200.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.0088 8.8475 400.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.0088 8.8475 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9350 8.1600 3.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 0.70 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.2068 8.0190 40.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.9876 8.0100 8.80 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2568 8.0000 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2568 8.0000 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.7481 8.1950 28.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9700 8.0494 1450.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 0.70 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8876 8.0700 150.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.6831 8.0100 50.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.6831 8.0100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0682 8.0907 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0682 8.0900 300.00 INE756I07381 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 15-Feb-19 103.5294 8.6500 50.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.5118 8.4500 150.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.4000 2250.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 104.0114 8.0100 50.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 104.0114 8.0100 50.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 2.00 INE053F09GI3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-19 100.7742 8.0800 50.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.10 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.80 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 1.30 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.1755 9.5539 500.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 2.10 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 102.9300 9.9900 40.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0048 8.3000 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8610 8.3694 800.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.4132 7.4334 1030.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.7503 8.4799 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4325 8.4700 2000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8550 8.3800 350.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4914 8.5300 700.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4914 8.5300 200.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 69.2500 8.2500 1.60 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.0474 8.4600 900.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.0474 8.4600 700.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.4789 8.5000 250.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.0000 8.7700 1.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0500 8.5300 7.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.5500 8.9900 1.00 INE676Q07012 SANMAR ENGINEERING SERVICES LTD 8.00% 24-Apr-21 111.8097 - 250.00 INE916D08DO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.80% 30-Jun-21 106.8500 9.1350 50.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 107.9500 9.1262 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3073 8.3600 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3073 8.3600 250.00 INE923L07142 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-22 101.5605 9.1200 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2298 8.7600 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.8200 8.2000 2.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.1358 8.1900 50.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 106.6300 9.1473 20.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.7400 9.0850 70.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.6730 8.2200 150.00 INE774D07KT2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.95% 13-Dec-24 100.1856 8.9100 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.8000 9.6800 4.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4754 8.3950 500.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.5226 8.4600 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8000 8.2465 100.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.8766 8.1900 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6696 8.3500 580.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.7000 8.2700 2.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 101.3331 9.1300 14.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 101.3331 9.1300 14.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1300 9.0464 5.00 INE092T08527 IDFC BANK LIMITED 8.95% 06-Aug-25 102.3016 8.5700 150.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 99.9015 8.2500 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.7801 8.2800 400.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0200 9.2300 3.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.3787 9.1300 183.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.3787 9.1300 183.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 101.4773 8.3200 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 101.5041 9.1300 156.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 101.5041 9.1300 156.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 101.5619 8.3200 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.8762 8.4000 50.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 101.5748 9.1300 226.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 101.5748 9.1300 226.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 99.7864 9.4458 200.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.6000 8.3210 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 101.6317 8.3200 50.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 101.6059 9.1300 195.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 101.6059 9.1382 195.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 101.7037 8.3200 50.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 103.1461 9.8900 16.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.7023 9.1300 206.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.7023 9.1300 206.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3526 10.8447 201.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.8000 9.1100 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.7023 10.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange