Dec 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7789.80 NSE 38370.40 ============= TOTAL 46160.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.0702 8.1000 410.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1263 7.8500 450.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.9634 7.6500 236.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.4367 8.6500 800.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3799 8.3100 1000.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.0000 11.7500 100.00 INE872A07PP7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 29-Oct-16 100.0000 11.7500 32.00 INE872A07PT9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 16-Dec-16 100.0000 11.7500 68.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.0680 8.2900 1600.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6550 9.3000 1200.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.9776 8.2800 100.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0000 11.9300 2.50 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 111.0000 7.6200 0.50 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1253 8.4500 500.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8773 8.4000 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9912 8.4500 500.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.8016 8.4200 50.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 85.7900 10.0000 0.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.1000 7.0500 0.20 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3000 1.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.82% 26-Mar-23 96.0500 7.5400 0.10 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 107.4000 8.8800 2.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 104.2285 9.5100 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.4100 3.4300 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1736 8.3800 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 99.3382 8.5500 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.1000 11.4700 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.6000 7.4700 0.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 97.5000 7.5000 0.10 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.1693 8.2300 50.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.0000 0.0000 0.50 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.5000 9.4700 30.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 108.5000 0.0000 0.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6300 10.4000 1.00 NSE === INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED - 31-Dec-15 176.4320 0.0000 15.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-16 174.6630 0.0000 2.50 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.0648 8.1200 2.00 INE092T08733 IDFC BANK LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.1177 8.0018 650.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.0557 8.6200 360.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9616 8.0524 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9616 8.0524 250.00 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING COMP - 22-Aug-16 104.1066 10.9700 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.4367 8.5300 800.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3799 8.2000 1500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3799 8.2000 500.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.3211 9.0657 250.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.3211 9.0000 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.4745 8.5300 800.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.2665 7.9218 550.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.1691 9.2000 100.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.00% 03-Apr-17 99.7888 8.1200 98.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7739 8.5500 500.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7739 8.5500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.0967 8.2600 2350.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1254 8.2400 750.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7984 9.2000 1200.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 115.1737 9.3000 500.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5858 8.8500 150.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5858 8.8500 150.00 INE827N07067 L & T INTERSTATE ROAD CORRIDOR 9.09% 15-Oct-17 108.5829 8.8832 12.50 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1414 8.5500 300.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9776 8.2700 100.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.5658 8.6300 150.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 98.5879 8.5400 100.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9932 7.8500 7100.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9841 7.9500 5600.00 INE121A07JE6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.10% 23-Mar-18 99.3434 9.3956 750.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 99.8123 8.7100 500.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 100.0000 7.8500 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.1600 8.1900 4.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1253 8.4400 1000.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8773 8.4300 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0799 8.1700 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0799 8.1700 400.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.4000 350.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0078 8.4000 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0100 8.3900 8.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9912 8.4400 500.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.3718 8.2499 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8610 8.3689 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4350 8.4700 1050.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.38% 27-Apr-20 100.2800 8.2800 4.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 101.5500 9.0200 1.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.8016 8.4150 50.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 104.8140 8.2721 80.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.6062 8.1700 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5167 8.3600 450.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5167 8.3600 450.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 69.4850 8.1700 1.60 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.1904 8.3678 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.1904 8.3700 50.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.6000 8.4700 500.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.1737 8.5448 750.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.1537 8.5587 695.00 INE235P07084 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 04-Dec-20 100.0000 8.5500 50.00 INE296A07IO7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 10-Dec-20 100.0000 8.5900 100.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5435 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.5600 8.9900 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.4800 9.9200 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 106.9943 10.0273 1.00 INE916D08DO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.80% 30-Jun-21 106.9800 9.1000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9349 8.2500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9349 8.2500 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.7404 8.6890 500.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.0142 8.5350 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6815 8.5350 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6815 8.5400 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9400 8.3000 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4500 9.0300 14.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.4736 8.3900 400.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.8500 8.2000 45.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.9500 8.5000 15.00 INE774D07KT2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.95% 13-Dec-24 100.2500 8.9000 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4749 8.4000 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.4700 8.4203 98.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4803 8.3000 17.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 99.3382 8.5400 50.00 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.72% 24-Mar-25 100.1000 8.6850 11.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.7000 8.2700 8.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1700 9.0400 1.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.4700 9.2012 6.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.5000 8.4500 150.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 102.1000 11.1205 1.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 99.9750 7.1600 25.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.7659 8.2822 100.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 101.1500 9.0500 2.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-25 100.0800 8.0700 20.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.3756 7.3000 28.70 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9210 7.3000 26.10 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.7900 8.3000 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.2537 8.3400 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 108.2537 8.3400 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.1693 8.2200 50.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 103.4100 9.8300 16.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.6932 8.3000 50.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 101.7737 8.6200 200.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.8000 9.1100 36.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.6088 10.5000 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0300 9.1500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com