Dec 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7114.70 NSE 32936.60 ============= TOTAL 40051.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.3600 8.5400 3.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 103.5943 11.7500 2.00 INE652T15028 TRUSTEE OF ARCAS IFMR CAPITAL 17.00% 21-Jun-17 102.4640 17.0000 7.30 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 88.0366 8.1400 1220.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0000 11.9300 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.1116 8.0000 550.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.0462 8.0100 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1727 8.0000 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.4500 8.0500 0.40 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0491 8.3500 1000.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.7544 8.7100 150.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 100.8073 8.5000 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.7028 8.5000 100.00 INE114A07802 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 25-May-20 102.7204 8.5100 70.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.5335 9.8100 1000.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.3694 8.6200 550.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.3431 9.4300 450.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3599 8.5000 200.00 INE848E07518 NHPC LIMITED 8.18% 02-Nov-23 106.1100 7.1300 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3500 8.7100 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.1005 8.4600 250.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 104.2309 9.5100 550.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 102.9211 8.5100 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9000 0.0000 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6052 8.3500 100.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4550 8.3400 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.7807 7.1500 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 100.9800 7.1700 2.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.9500 9.8100 30.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 105.3500 9.9600 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0500 10.3700 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5042 11.0800 1.00 NSE === INE027E07188 FAMILY CREDIT 9.02% 17-Dec-15 100.0066 7.8613 1000.00 INE860H07714 ADITYA BIRFIN 8.96% 17-Dec-15 100.0065 7.8184 750.00 INE115A07GD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 17-Dec-15 100.0065 7.2930 2900.00 INE916DA7FX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.87% 17-Dec-15 100.0061 7.7959 2000.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-16 174.7260 0.0000 2.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 114.2286 8.9723 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8942 8.1900 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8587 8.2050 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8616 8.3370 250.00 INE296A07BS3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 113.4066 8.6863 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8751 8.7200 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8751 8.7200 500.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0462 8.5850 50.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 108.2524 10.2775 60.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7016 8.6000 750.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7016 8.6000 500.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 88.0366 8.1300 1220.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4033 8.2800 110.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9609 8.2778 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9609 8.2800 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9609 8.2800 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.2807 8.2800 100.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9795 8.0000 1800.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9795 8.0000 900.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.2429 10.2902 300.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.7652 10.7808 300.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.4157 10.1000 13.10 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 102.5920 8.5700 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.0462 8.0000 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9700 8.0500 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.0992 8.0000 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.0992 8.0000 300.00 INE589A07029 NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD 8.83% 23-Jan-19 101.5010 8.2418 50.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.4000 1600.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 102.4451 8.8000 350.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 102.4451 8.8000 350.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.7557 8.7001 1000.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 100.7544 8.7000 150.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.5218 8.4500 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9069 8.3650 150.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.2300 9.9000 1.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 100.8073 8.4900 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.7028 8.4900 100.00 INE114A07802 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-20 102.7204 8.5050 70.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE - 17-Jun-20 100.5335 9.4751 1500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.1100 8.4500 16.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.6262 8.1687 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.6492 8.1624 79.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.1525 8.3778 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.1525 8.3800 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.6800 8.4800 10.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.3652 8.4949 300.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.3200 8.5500 2.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.1000 8.6000 4.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5445 186.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7100 8.9500 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.3459 9.9500 1.00 INE114A07810 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-21 103.2302 8.5050 20.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.3254 8.6100 550.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.0168 8.4100 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5755 8.4100 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.9707 8.4100 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4448 8.3300 500.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.2100 9.1000 5.00 INE121H08016 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 28-Dec-21 106.6900 8.8200 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8312 8.2700 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8312 8.2700 150.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5000 10.4900 26.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3399 8.4900 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.0177 8.3500 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.0177 8.3500 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 103.9224 8.5500 1250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 103.9224 8.5500 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9200 8.3000 3.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.7275 8.2101 150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3500 8.7000 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.1005 8.4500 250.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 104.2309 9.5000 1050.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9211 8.5000 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.7000 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9000 8.3300 3.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.5000 9.0800 8.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.5000 8.5200 5.00 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.7500 8.7400 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6052 8.3601 220.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6052 8.3601 120.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.8600 9.0900 10.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.4800 9.2000 3.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.4000 9.4300 3.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.5635 8.5500 150.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.5635 8.5500 150.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.9000 11.4700 0.50 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 100.4000 7.0996 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4550 8.3300 550.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3903 8.3400 200.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 101.1500 9.0500 2.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1800 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.1000 9.1800 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8742 7.4000 30.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 101.7600 9.1011 1.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.6828 8.3100 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.7286 7.2000 70.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 10.50% - 107.0000 9.3300 60.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.6940 8.3000 200.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.6940 8.3000 200.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 101.3900 8.6715 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8272 8.5600 392.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 105.7100 8.9721 74.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 105.4000 9.5400 40.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.6115 10.5000 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4837 11.4000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange