Dec 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4767.90 NSE 33724.50 ============= TOTAL 38492.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3772 8.3100 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.8000 12.1100 60.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 101.0500 11.9600 10.00 INE652T15028 TRUSTEE OF ARCAS IFMR CAPITAL 17.00% 21-Jun-17 102.5000 17.0000 6.40 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5487 8.1800 250.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 11.9000 0.50 INE514E08CF4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 101.1849 8.1300 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.2152 8.1200 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.1341 8.3000 200.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.9800 10.0000 0.50 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.2000 11.8400 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.9877 8.0600 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.0791 8.2300 200.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.2473 8.2100 275.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 100.0167 9.1300 200.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 100.0562 8.3600 750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6936 8.3400 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4298 9.4100 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3533 8.3600 350.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.3750 8.8600 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9000 3.4300 3.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.1618 8.1100 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.9500 8.3300 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.1000 11.3600 2.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4548 8.3400 150.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1900 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 104.6451 6.9300 2.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.9827 8.2200 200.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.28% 18-Sep-30 100.2193 7.2500 128.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 114.4294 7.2100 150.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.8767 9.8800 25.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.2000 9.4900 4.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1849 9.1300 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6000 25.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2000 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.4700 0.0000 1.00 NSE === INE804I07IE2 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jan-16 176.1200 0.0000 11.50 INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.1422 7.9500 100.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 143.0760 0.0000 1.50 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED - 28-Mar-16 137.0980 0.0000 1.00 INE676N07084 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.55% 20-Apr-16 99.9435 9.9645 500.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0732 8.2779 250.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 106.3249 9.8900 800.00 INE674N07014 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-16 110.1600 10.1400 350.00 INE148I07712 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD - 28-Jul-16 116.2090 9.1000 630.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3957 8.1700 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3957 8.1700 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.8517 11.0000 60.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 99.8138 9.5170 1000.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.1685 9.4000 950.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7002 8.6000 500.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED - 03-Jul-17 129.7000 0.0000 1.90 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5487 8.1700 250.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5382 8.8800 250.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5382 8.8800 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.1849 8.1200 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.2152 8.1200 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6043 8.3400 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6043 8.3400 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1341 8.3300 200.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.4086 8.6000 500.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.4086 8.6000 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.9877 8.0500 100.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.4369 8.2000 150.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.4369 8.2000 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.0791 8.2500 200.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.2473 8.2000 275.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.0167 9.1200 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8731 8.1600 200.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 100.0562 8.3850 750.00 INE359S07011 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 75.70 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.4000 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0588 8.3836 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.0000 8.3790 200.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.6000 8.4490 6.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6936 8.3300 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4621 8.4600 1504.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.6318 8.7000 1500.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.7804 8.2500 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.8792 8.2000 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9595 8.3500 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9595 8.3500 400.00 INE003S07122 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD 12.29% 23-Mar-20 103.9305 11.7800 160.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.6900 8.4700 10.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0547 8.4700 16.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0547 8.4700 16.00 INE271C07137 DLF LIMITED 12.25% 11-Aug-20 99.8999 12.9930 550.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2787 8.3000 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2787 8.3000 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.4882 8.4950 400.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.4691 8.5085 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.4666 8.2388 1100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.4666 8.2420 550.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LTD 8.95% 04-Oct-20 101.0442 8.6500 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LTD 8.95% 04-Oct-20 101.0442 8.6500 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 99.3064 8.5100 200.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.7000 9.1000 1.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.1300 8.6000 1.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 101.0831 8.2500 200.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 101.0831 8.2500 100.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.1200 8.5714 4.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5428 141.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6000 8.9900 3.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-21 99.0000 9.6800 1.30 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.6184 8.3906 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.6184 8.4000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9607 9.2900 60.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9607 9.2880 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3533 8.3500 850.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3076 8.3600 400.00 INE918K07888 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT - 25-Feb-22 85.5950 11.0000 100.00 INE804I07ZU2 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-22 86.6720 11.0000 40.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 101.1700 9.5296 41.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9880 8.3300 90.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9880 8.3300 90.00 INE538L07106 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 10-Sep-22 101.1700 9.5309 74.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 107.5000 8.8700 1.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.4418 10.7179 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.2859 8.3500 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.2859 8.3500 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3431 8.3570 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3431 8.3600 150.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.1589 8.3500 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.7936 8.3500 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.1593 8.3500 500.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.1593 8.3500 500.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 101.0996 9.1500 10.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 101.0996 9.1500 10.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8864 8.9000 400.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8859 8.9000 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8859 8.9000 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 103.9831 8.5400 300.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 104.5909 8.9400 4.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.7475 8.2068 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7200 8.3750 21.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.5574 8.3300 150.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.5574 8.3300 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.3900 8.4600 72.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.1618 8.2600 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.8000 9.4500 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.4200 8.3250 36.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.5653 8.3918 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.5653 8.3860 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2870 8.4500 3.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.0000 9.6500 2.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.9600 8.4500 280.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.5203 8.9000 150.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.6000 9.0700 8.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.4000 8.5300 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.4000 8.5300 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1020 8.3600 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1020 8.3600 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9804 9.0700 5.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.2979 8.4850 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4548 8.3300 1400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4548 8.3300 995.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 104.0324 8.3000 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 104.0324 8.3000 100.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.3500 8.8300 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.6500 8.0500 9.60 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9400 600.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.8611 8.2800 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.8611 8.2800 100.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1900 1000.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1800 7.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 102.3500 9.0200 1.00 INE915D07PL7 CITIFIN - - 110.5800 15.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.2965 8.2610 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 100.2393 7.2528 252.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 101.4750 8.6600 500.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.4094 7.2060 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6000 9.6000 278.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1349 9.1100 50.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8267 10.7500 25.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA - 31-Dec-99 104.5000 9.1600 18.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.1700 11.0500 5.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD - 31-Dec-99 101.3500 8.6816 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange