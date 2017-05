Dec 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6366.20 NSE 32992.80 ============= TOTAL 39359.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0800 0.0000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 104.3200 10.0100 34.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.2000 5.7700 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK 8.90% 31-Dec-99 104.0800 7.6000 95.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6300 0.0000 1.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 137.7510 10.0000 7.50 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 99.8122 8.2000 1250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.7026 8.2500 100.00 INE652T15028 TRUSTEE OF ARCAS IFMR CAPITAL 17.00% 21-Jun-17 102.9400 - 1.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.1049 8.2600 200.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2889 8.1500 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9579 8.5100 300.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5175 8.5900 3250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 99.4143 8.4700 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9600 8.3600 250.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 02-Apr-20 106.8280 10.5000 6.70 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.8094 8.4700 100.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 15-Sep-20 100.4658 8.5100 50.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.0900 8.6100 16.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 106.3143 10.0500 188.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.3750 9.6100 20.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.1645 8.4700 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6490 8.3100 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 100.2300 9.2500 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.4300 8.1000 40.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 106.2800 8.3300 45.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 102.7500 9.5900 10.00 NSE === INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.2627 8.2300 200.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.4294 7.2000 100.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 101.7300 7.1747 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2800 9.6500 78.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8297 10.7500 25.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.3600 11.0110 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1204 10.3500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4905 11.4000 3.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.2071 8.4000 515.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.1464 9.4299 550.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.1464 9.2000 550.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.1400 9.4299 250.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.1400 9.2000 250.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.5761 8.4000 1150.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.1603 8.9395 100.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.1603 8.9400 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.7497 8.5800 650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.7497 8.5800 650.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 126.7000 0.0000 4.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.0038 8.5800 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.0038 8.5800 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.9745 8.5700 27.00 INE092T08832 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 9.23% 20-Jan-17 100.6349 8.5400 11.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 138.0000 0.0000 1.20 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7047 8.5250 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7047 8.5250 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.7434 8.3500 450.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 99.8122 8.2400 1250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1049 8.2500 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7384 9.2397 1158.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6033 8.2100 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6033 8.2100 100.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LIMITED - 14-Aug-17 124.6390 0.0000 46.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4131 8.5853 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4131 8.5900 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.4579 8.4800 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.4579 8.4800 50.00 INE523E07CY8 L & T FINANCE LIMITED 8.61% 25-Sep-17 99.5347 8.8800 500.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5382 8.8800 350.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.5382 8.8800 350.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 85.1816 8.1600 52.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4465 8.5211 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9714 8.1600 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9714 8.1600 200.00 INE752E07CI6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-18 101.5785 8.0500 8.80 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2889 8.1700 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9550 8.5000 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9579 8.5000 250.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.0689 9.1000 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8028 8.1800 30.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4668 8.4638 150.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.4000 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8800 8.4300 150.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.5700 8.7500 1.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.5609 9.6515 1200.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 101.4800 8.4100 30.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7127 8.3238 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4940 8.4500 49.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5075 8.5830 6000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5075 8.5830 2500.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 99.4143 8.4600 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.8901 8.1938 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9600 8.3500 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6700 7.1877 200.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.9410 8.1936 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0000 8.1701 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0000 8.1767 50.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.6924 8.7200 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0868 8.3350 150.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.8094 8.4600 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.0327 8.5600 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.0327 8.5600 250.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 101.4000 8.4900 20.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3150 8.2929 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2777 8.3000 250.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.65% 15-Sep-20 100.4658 8.5000 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.6000 8.5000 1.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.65% 29-Sep-20 100.5907 8.4700 50.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.7000 9.1000 20.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.1000 8.7200 1.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.3400 8.5500 1.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.0700 8.6050 16.00 INE217K07521 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.80% 15-Dec-20 100.0000 8.7900 250.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5400 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.5000 9.9100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.3000 10.1200 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 107.1600 9.9700 300.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 106.1856 11.1983 150.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3991 8.3370 300.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.3991 8.3400 300.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.7178 8.8500 2.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.1315 8.3500 150.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 102.8200 8.9200 10.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 101.2700 9.5100 41.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.5000 8.2286 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.5000 8.2300 50.00 INE538L07106 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 10-Sep-22 101.2700 9.5100 78.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 98.9482 9.1300 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3000 8.3000 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.3316 9.1500 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8500 8.3459 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.0300 8.3650 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9200 8.3000 5.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.1700 8.4098 600.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.3000 8.7200 120.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 105.7700 9.2427 30.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1645 8.4600 63.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.4600 8.4490 70.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8830 8.3699 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8830 8.3700 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.7000 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.6886 8.3718 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.6886 8.3663 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.2876 8.4500 360.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.6482 8.5551 350.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.8258 8.8500 50.00 INE752E07GP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-25 103.8900 8.2700 8.80 INE774D07LE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.72% 24-Mar-25 99.6400 8.7600 39.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8554 8.3200 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8554 8.3201 400.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.1060 9.0500 7.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.3115 8.9300 30.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.5100 9.2558 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6814 8.2950 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6814 8.2977 550.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2000 9.2500 67.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE 9.25% 13-Oct-25 100.0000 9.2300 4.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.8100 8.2000 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.8100 8.2000 80.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1824 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0000 8.0000 5.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 106.6856 8.2750 45.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com