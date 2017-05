Dec 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1944.50 NSE 21192.60 ============= TOTAL 23137.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07GN3 CHOLAMANDLAM INVESTMENT 9.60% 13-May-16 99.9383 9.2000 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.1103 8.6600 550.00 INE774D07NG3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 04-Aug-17 99.9000 8.7600 150.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 98.9117 10.9200 187.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.7300 10.1800 0.80 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0000 11.9300 0.50 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5475 8.5800 250.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 101.2000 8.3200 5.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND 8.55% 08-Jan-21 100.0500 8.4600 7.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.5600 9.0000 5.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 106.1500 8.8300 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9205 8.2500 50.00 INE848E07823 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-22 100.9183 8.3000 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.2200 8.3000 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 106.4000 9.0400 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.2000 10.5700 3.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1734 8.0900 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0900 9.0500 5.00 INE774D08LN1 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.3700 8.9200 5.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.4300 9.1600 32.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5832 8.3200 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 9.30% 09-Oct-25 100.3300 9.2300 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.5110 8.0900 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6000 7.8700 5.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 110.5000 7.4000 0.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 100.7420 8.2900 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.6936 8.3000 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 102.4132 7.0100 2.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 100.0000 7.2600 7.70 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.2600 9.1500 10.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.3000 10.1500 3.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 107.0000 9.8000 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6300 5.0900 28.00 NSE === INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.0056 7.3866 750.00 INE121A07HM3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 22-Dec-15 114.4745 7.3973 250.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.0093 7.2980 650.00 INE804I07IE2 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jan-16 176.3320 0.0000 0.60 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.1213 7.6500 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.1213 7.6500 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5700 8.5718 50.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.2781 9.0000 150.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.2781 9.0000 150.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 146.5300 38.30 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 138.1500 0.0000 0.50 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.1103 8.6500 550.00 INE774D07NG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 04-Aug-17 99.9000 8.7500 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3402 8.6300 500.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.7429 8.0000 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.9668 8.5500 50.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 99.9407 8.4000 500.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 99.9407 8.4000 500.00 INE557F08EU5 NATIONAL HOUSING BANK 7.96% 20-Jan-18 99.9111 8.4000 1000.00 INE557F08EU5 NATIONAL HOUSING BANK 7.96% 20-Jan-18 99.9111 8.4000 1000.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.6490 8.2900 20.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.1070 8.8015 450.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.7965 8.3150 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.7965 8.3150 50.00 INE170M08013 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.90% 13-Sep-18 100.0000 10.2649 500.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 4.20 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.8853 8.0500 150.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.0677 8.1000 50.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.7341 8.1000 500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0000 8.0356 200.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 4.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.7879 8.1000 2000.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.9000 8.3500 200.00 INE201T07021 ALM INFOTECH CITY PRIVATE LIMITED - 31-Mar-19 100.3025 - 20.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 11.20 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8500 8.4500 13.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.2500 9.0000 398.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.2857 8.6500 200.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 6.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 5.40 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 4.50 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 7.50 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.0600 8.4500 100.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 11.50 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4826 8.2200 1000.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 99.1675 17.7500 560.00 INE461T07013 CRANES DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 17.75% 31-Aug-19 99.1675 17.7500 440.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4525 8.4616 2500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.5633 8.4278 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5475 8.5715 750.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 101.8770 10.0500 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.7272 7.1720 300.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.1000 8.7200 1.00 INE691I07CK3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.65% 16-Dec-20 100.0000 8.6500 250.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5418 7.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.4000 9.0300 38.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-21 104.3500 8.4000 1.30 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 106.9780 10.0300 1.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 108.0000 9.1100 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2000 9.2300 44.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 110.5600 10.2000 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.3756 8.3200 11.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9205 8.2500 50.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 108.5000 9.1937 180.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.5000 10.4840 8.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.9183 8.2900 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.2200 8.2900 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.9700 2.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.1992 8.4500 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9200 8.3000 3.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.3000 9.0500 6.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5300 8.6700 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3300 8.4350 230.00 INE114A07620 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-24 102.1200 8.4400 20.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.1734 8.2309 50.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.7000 8.6527 24.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.7100 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6700 8.3762 200.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.4000 8.4000 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8365 8.3225 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8522 8.3200 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8530 8.3200 50.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 101.0000 9.0700 20.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0416 9.0600 15.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.5832 8.3100 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.6000 8.6300 41.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.1373 8.9100 800.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1700 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0500 8.7100 45.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.7192 8.3400 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.7192 8.3400 100.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 101.2500 9.1579 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9800 9.2000 1.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.7055 8.3400 150.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.7055 8.3400 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.7805 8.2800 50.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.63% 12-Nov-28 109.5400 7.2100 1.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 10.50% - 107.0000 9.3300 1.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.6830 7.1750 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.6500 9.0876 10.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 101.7700 7.1700 70.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9500 10.7348 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4807 10.7900 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.2900 11.0200 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.4000 10.5400 1.00 ===============================================================================================