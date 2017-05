Dec 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5732.60 NSE 28657.30 ============= TOTAL 34389.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.5553 0.0000 632.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0784 9.2900 300.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.5084 11.5900 500.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 16.9700 29.50 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9636 8.3800 400.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 113.0000 6.8400 0.50 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2255 8.0100 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 100.3100 8.1100 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9445 8.3200 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.5202 8.5800 950.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 99.8724 9.1800 450.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 66.9000 8.4100 99.40 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 108.2900 9.0300 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.3000 8.9900 4.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.9007 10.8600 750.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.3700 7.1500 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2171 8.3900 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.2764 7.1000 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 103.5476 8.6600 70.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4556 8.3700 250.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 114.9090 9.2400 250.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.8937 9.3500 22.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.2200 8.4500 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.8000 3.7700 17.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.4500 9.2000 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 101.6500 11.5200 0.50 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.1573 8.9100 70.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 99.8800 8.1900 200.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1900 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 11-Mar-28 104.2928 8.4200 50.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 100.0135 7.2600 7.70 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 114.6417 7.2700 10.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 101.7799 7.1700 20.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.4171 10.1700 2.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.2000 9.4900 120.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0469 9.9000 2.00 NSE === INE804I07IC6 ECL FINANCE LIMITED - 11-Feb-16 180.6060 11.5000 5.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.2275 8.0100 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.2275 8.0100 50.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.3871 8.3822 56.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.3095 7.9500 50.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 100.2000 7.4401 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9150 8.1601 2100.00 INE092T08709 IDFC BANK LIMITED 8.85% 15-Jun-16 100.0159 7.9500 50.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.1514 9.2000 250.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.0760 7.6056 100.00 INE301A08357 RAYMOND LIMITED 10.55% 28-Jun-16 100.5487 8.9800 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6371 8.7000 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6371 8.7000 300.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.5553 8.4500 632.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 146.5800 1.00 INE185R07012 HALDHAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 11.40% 19-Jan-17 100.2322 17.7633 250.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 138.1500 0.0000 0.50 INE759E07368 L&T FINCORP LIMITED - 01-Mar-17 100.1116 8.5000 1250.00 INE759E07368 L&T FINCORP LIMITED - 01-Mar-17 100.1116 8.5000 250.00 INE759E07368 L&T FINCORP LIMITED - 01-Mar-17 100.1116 8.5000 250.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.8039 9.6350 100.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.7522 8.1504 120.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.0950 8.2513 50.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.5170 8.2000 11.30 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.5170 8.2000 11.30 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.1165 9.6363 100.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.9000 7.9025 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.9668 8.5500 50.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.4456 8.6881 650.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 100.6447 8.7319 500.00 INE866I07AN9 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 18-Dec-17 100.1068 9.7500 150.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9636 8.3000 400.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.2499 10.2850 450.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.8083 10.7605 250.00 INE909H07CC8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 25-Sep-18 101.4254 9.2949 120.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6666 8.2600 50.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 100.0000 20.4400 4.50 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0671 8.0500 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2255 8.0000 100.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.7878 8.0500 350.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.6353 8.1800 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7078 8.1500 600.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7078 8.1500 350.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4400 4.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 7916.9986 8.1200 37.30 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8596 8.1600 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.2713 8.2200 500.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 100.1500 9.2500 450.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.2713 8.2200 50.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.7500 8.5400 70.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 100.0000 8.4000 290.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED SR 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2900 11.20 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.7300 8.4900 32.00 INE537P07018 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-19 103.2024 8.5465 80.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9445 8.3200 50.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2900 6.60 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2900 5.40 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 18.1500 4.50 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4300 7.60 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 103.0902 8.3200 50.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2800 11.50 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.5026 8.2123 1000.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.5026 8.2123 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8173 8.4900 1500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8173 8.4900 750.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 101.1300 8.5100 6.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4561 8.4602 22.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5202 8.5800 1718.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6529 8.5400 750.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.8500 9.4600 50.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.2141 9.9000 250.00 INE202B07ER5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 21-May-20 101.2900 9.0900 24.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.9389 8.5000 10.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.9389 8.5000 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1611 8.3301 250.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.1282 8.3400 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.6000 8.5000 1.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.9043 8.4000 200.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.9043 8.4000 190.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.0890 8.5700 50.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.2500 8.5600 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 20134.8300 8.3300 298.30 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5416 59.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE - 11-May-21 106.8764 10.0500 12.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.0400 9.2800 30.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 104.1798 8.3700 300.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 104.1798 8.3700 300.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2171 8.3800 150.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.7131 8.8500 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.2266 7.1050 75.30 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.8700 10.4100 5.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3776 9.1000 50.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 105.1000 9.1700 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.3816 7.1100 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.4861 7.0850 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1258 8.5000 100.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 108.2022 9.4000 192.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.2187 9.4000 280.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.5276 9.4000 57.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.8600 9.7600 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.9600 8.3300 200.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4000 9.0375 4.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.4011 8.4000 20.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 105.7841 9.2400 140.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3748 8.4250 150.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.4300 9.2800 44.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.5500 9.5000 2.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.9000 8.5100 24.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE LTD - 15-Jan-25 100.0000 10.3600 299.90 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 102.0700 8.7800 210.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.2345 8.2400 50.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.9000 9.3100 29.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0000 9.0700 15.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 101.4200 8.8500 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.0000 11.6480 24.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.8826 8.5000 100.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.4800 9.1500 10.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.4600 9.2600 66.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 24 OPT II 8.82% 29-Sep-25 101.8900 8.5100 16.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.4800 8.8100 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.6000 8.0500 20.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1706 250.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0000 8.1800 250.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1900 350.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.2877 8.1450 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9900 7.9950 3.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 106.8523 8.2500 45.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 106.8523 8.2504 45.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.6400 8.3300 30.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 99.5800 7.4300 12.40 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 98.6400 7.6800 14.20 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.2928 8.4100 50.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 99.7540 9.4600 100.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 99.7540 9.4601 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5123 8.2700 200.00 INE540O07015 NAVAYUGA DEVANAHALLI TOLLWAY PRIVA - INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 101.7692 8.6200 300.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 100.9802 10.0000 494.50 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.2100 9.2016 130.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8000 10.7600 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4500 9.6245 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.4500 10.9900 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8361 9.2100 1.00 ===============================================================================================