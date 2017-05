Dec 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6963.10 NSE 34185.50 ============= TOTAL 41148.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE641O08027 PHL FINANCE PRIVATE LIMITED 10.65% 12-Mar-16 100.3126 8.7700 500.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.3173 8.4200 1610.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 18-Mar-16 100.3749 8.4100 185.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 137.2330 10.0000 13.80 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 136.4510 10.0000 9.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LTD 9.55% 10-Aug-16 100.2198 9.0100 50.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.3637 8.9700 50.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 14-Jun-17 99.9834 8.8900 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7680 8.8500 400.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.1674 8.0900 150.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 85.3750 8.2000 1.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 99.7292 8.2600 500.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 19.00% 13-Oct-18 103.7670 - 5.90 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.6150 - 0.70 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 102.1720 - 5.30 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.2560 - 3.20 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.5300 - 2.20 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.3500 - 2.00 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 102.3500 - 1.50 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.2220 - 1.30 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 104.4350 - 1.20 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 102.2341 9.9000 250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 101.4000 8.5700 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1568 8.3100 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6427 8.8100 50.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 102.5400 10.6200 2250.00 INE087P07030 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 08-Aug-22 103.0000 9.4000 8.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.3900 9.6000 40.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.4500 0.0000 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.9500 0.0000 3.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.1000 9.3700 3.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.9500 9.2600 12.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 100.7063 7.2000 250.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 115.4107 7.2000 10.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT 12.50% 18-Aug-99 108.2500 11.5500 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4300 0.0000 11.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4311 8.2500 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3000 9.6500 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.2000 0.0000 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.6700 10.9400 1.00 NSE === INE121A07IL3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.63% 21-Mar-15 100.2090 8.1679 700.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 143.4240 0.0000 2.10 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 95.9209 9.0771 635.00 INE148I07738 INDBULLS HSG FIN 10.45% 15-Jun-16 100.3752 9.1701 250.00 INE301A08357 RAYMOND LIMITED 10.55% 28-Jun-16 100.5291 9.0100 300.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 10-Aug-16 100.2198 8.8500 50.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.1803 8.9000 100.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.3637 8.8500 50.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 99.8549 9.2267 50.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 126.8094 8.7959 500.00 INE148I07CD9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 13-Dec-16 104.7864 9.1423 10.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.8240 9.6151 150.00 INE482N07020 SHREE VENKATESH MULTI SERVICES 18.00% 27-Mar-17 100.0000 - 42.30 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0688 8.2275 500.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.94% 14-Jun-17 99.9843 8.9000 450.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.94% 14-Jun-17 99.9834 8.9000 50.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD SR-G OPT-1 8.90% 26-Jun-17 99.8927 8.9000 1000.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7680 8.8400 550.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5275 8.2302 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4588 8.2302 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5185 8.2300 750.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 99.8425 8.8500 200.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 99.8425 8.8500 200.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.5784 8.1000 500.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.1674 8.0800 150.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3503 9.0771 249.00 INE477L07560 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE - 18-Dec-17 100.1336 9.7500 150.00 INE871D07OS0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.65% 22-Dec-17 100.0000 8.6500 250.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9657 8.4000 1000.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9657 8.4000 1000.00 INE140A08SC9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 99.8361 9.4678 250.00 INE301A08399 RAYMOND LIMITED 10.20% 19-Apr-18 101.2889 9.5692 250.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.8838 8.1705 500.00 INE301A08407 RAYMOND LIMITED 9.75% 20-Jun-18 100.2591 9.5737 700.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.0455 9.2250 50.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.0455 9.2250 50.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.7857 8.3041 400.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.7292 8.2500 250.00 INE126A08044 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.23% 04-Sep-18 99.1122 9.5721 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0073 8.2400 250.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.8179 8.0800 150.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.7980 8.0800 150.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.4831 8.9700 34.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7305 8.1400 1150.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7078 8.1500 550.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 17-Dec-18 100.2903 8.5600 1000.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 79.1293 8.1000 18.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.2160 8.0008 180.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 79.2160 8.0000 180.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7639 8.1550 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7639 8.1550 100.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.8500 8.5000 1.00 INE359S07011 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 16.80 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.8948 8.4325 200.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.8948 8.4325 190.00 INE186T07024 CEEAR REALTY & INFRASTRUCTURE 17.00% 31-Mar-19 100.0000 - 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8100 8.5700 1.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED - 16-Apr-19 105.6526 - 600.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.5445 8.1800 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.5445 8.1800 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9380 8.3200 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9380 8.3200 200.00 INE162T07017 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 200.00 INE186T07016 CEEAR REALTY & INFRASTRUCTURE 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 100.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.6000 9.7500 2.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 - 300.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.2153 8.6438 750.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.5200 8.4700 4.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.8500 9.1900 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.8574 8.3700 260.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4425 8.4623 796.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.6226 8.5500 68.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.6226 8.5500 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8818 8.6200 750.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4459 8.7568 600.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.2349 8.5400 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8480 8.3837 500.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.2341 9.8950 250.00 INE202B07ER5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 21-May-20 101.3100 9.0900 24.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.4263 8.2225 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1568 8.3301 500.00 INE028A09180 BANK OF BARODA - 27-Aug-20 101.6100 8.5900 390.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.1700 8.5490 30.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6900 9.1000 7.00 INE538L07130 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 09-Nov-20 100.1000 9.6500 4.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.1161 8.3300 99.40 INE871D07OU6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.65% 22-Dec-20 100.0000 8.6500 250.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5400 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.4300 9.9300 9.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.0500 10.0200 11.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 105.3270 8.3500 31.30 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 105.3270 8.3500 31.30 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.5641 8.5500 80.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.5641 8.5500 80.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6544 8.8045 1108.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6627 8.7996 300.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.1000 9.2500 18.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.9000 8.4287 11.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4227 8.3350 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.6264 8.4000 350.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.6264 8.4000 350.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.3512 7.0800 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.6453 8.6400 70.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.6453 8.6400 70.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4500 7.0800 5.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4556 8.3700 150.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4556 8.3700 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.7738 8.6800 100.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3776 9.1000 150.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3776 9.1000 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1805 8.3800 82.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.8404 8.3250 100.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.8404 8.3250 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 106.4600 8.6400 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2500 9.8600 7.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.4500 8.6834 290.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6700 8.3767 150.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 103.0000 9.0800 10.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 103.8800 9.0500 8.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.5494 8.3900 554.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.9700 8.4518 110.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.2500 9.1300 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 96.8000 9.9200 0.50 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6300 8.3600 200.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.4000 9.2121 23.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.3300 9.4300 20.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.5000 7.0623 84.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.3500 8.9300 30.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.1000 9.3700 3.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.2912 8.3550 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.2912 8.3550 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2500 9.2500 7.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 100.0400 9.2300 6.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.4800 8.8100 1.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1817 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.5883 8.3600 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.5883 8.6000 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.5666 8.3600 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.5666 8.3600 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 99.6300 7.4300 6.20 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.2738 8.4125 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.2738 8.4125 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.5380 8.3600 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.5380 8.3600 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.2732 7.3000 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.9676 7.2200 100.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 101.7735 8.3000 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.5212 8.3600 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.5212 8.3600 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.2173 8.2600 100.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 101.8526 8.3000 50.00 INE949L07360 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% - 100.0550 10.4312 20.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 10.50% - 107.0000 9.3300 15.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.5032 8.3600 450.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.5032 8.3600 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 100.6169 7.2100 250.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 101.7283 7.0700 10.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 100.9800 10.0000 791.10 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 99.1000 7.2700 200.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1600 9.1200 60.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1400 9.1100 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7300 9.5800 13.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.9985 10.3700 11.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA - 31-Dec-99 104.3000 9.1800 10.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.3300 11.0100 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3140 10.8080 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange