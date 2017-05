Dec 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13261.10 NSE 40643.10 ============= TOTAL 53904.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.9754 9.0400 250.00 INE804I07HY2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Feb-16 183.8850 11.5000 10.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.0464 8.1300 10.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.2574 8.0200 50.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.49% 25-Mar-16 100.2191 7.9900 500.00 INE033L07AD1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 25-Mar-16 100.2181 8.0000 500.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.2211 7.9800 250.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 99.9600 9.2500 250.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 137.4290 10.0000 13.80 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.1739 8.6400 250.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 23-Sep-16 104.5000 6.2100 20.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.1369 9.3900 1100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.9036 8.7100 200.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.2631 9.3500 350.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 101.5000 10.1600 6.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.0247 8.9000 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5864 8.2100 250.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7681 8.8500 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.4661 8.2700 250.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9675 8.3800 2000.00 INE721A07JG8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Mar-18 108.1382 9.1300 250.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 99.9796 9.1600 450.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 101.6900 10.0600 0.80 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0000 11.9300 0.50 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 103.7400 - 3.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.2981 7.7300 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 17-Jan-19 103.0721 8.4600 250.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 99.8956 9.1700 1150.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.1133 8.1000 50.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.8679 8.4500 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.9302 8.3900 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.8500 8.4500 3.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 109.5737 9.5500 450.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9263 8.4500 250.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.7500 12.0000 1.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 100.2000 9.4100 4.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5894 8.5700 2000.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5324 8.7300 250.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.3056 8.5300 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 101.2500 8.4100 10.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.9009 8.6900 50.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.2500 8.5300 20.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.2500 8.5600 8.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7473 8.7900 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 103.3610 8.7000 20.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.6857 9.8600 300.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2500 9.3000 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.1091 10.3600 10.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4817 8.3100 50.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 100.7500 9.3500 8.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3233 8.3500 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0000 8.7200 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.5462 8.3700 200.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.2000 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.3100 0.0000 2.00 NSE === INE860H07722 ADITYA BIRFIN 8.85% 20-Jan-16 100.0561 7.9717 266.00 INE891K07010 AXIS FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jan-16 100.0521 7.9723 500.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0972 7.8717 2000.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.1420 7.9314 1250.00 INE804I07RH6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 123.1490 11.5000 2.50 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.2574 7.7500 50.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0526 8.3000 135.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.7435 9.2051 500.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 100.0276 9.0300 150.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 99.9600 9.0000 250.00 INE092T08709 IDFC BANK LIMITED 8.85% 15-Jun-16 99.9754 8.6743 2200.00 INE092T08709 IDFC BANK LIMITED 8.85% 15-Jun-16 99.9661 8.8000 1250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.3179 8.6500 300.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.3179 8.6700 300.00 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PVT LTD 18.00% 14-Sep-16 104.8764 - 50.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 99.5800 9.2400 2.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.5000 10.0300 10.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.5591 8.1407 5.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.6587 8.4500 500.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.6587 8.4500 500.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 99.8440 9.2700 800.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.1369 9.3000 1100.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 100.7674 8.4059 5.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.2699 8.1689 5.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.6674 8.7500 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.6674 8.7500 50.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 100.2505 8.7673 3.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.9036 8.7200 200.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 107.5000 6.5800 6.00 INE523H07312 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 9.54% 15-May-17 99.6298 9.8800 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5864 8.2000 250.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7681 8.8400 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4661 8.2600 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4751 8.2000 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4751 8.2000 400.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 115.8604 10.1500 25.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 320.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 99.6225 8.0800 150.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9675 8.4000 2400.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9675 8.4000 400.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.4861 10.1242 25.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 104.7918 10.1500 20.00 INE640N07049 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 12-Jun-18 100.0000 - 320.00 INE532F07BF7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 6.00% 20-Jun-18 104.8010 10.1500 130.00 INE850T07017 BHAGYA LAKSHMI PROPERTIES PVT LTD 22.00% 06-Aug-18 100.0000 - 180.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.7129 8.3600 16.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 108.0759 - 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.4006 10.0800 13.10 INE121A07KG9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.22% 22-Nov-18 100.2623 9.1300 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9500 8.0530 1300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7766 8.2000 400.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7766 8.2000 360.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.2981 7.9000 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0721 8.4500 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8628 8.1500 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8628 8.1500 250.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.3234 8.2000 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.3234 8.2000 50.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.1133 8.0900 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0462 8.1700 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0462 8.1700 120.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0000 8.3900 2700.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.7100 8.5000 84.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 109.5737 9.5500 50.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 200.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9263 8.4500 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9135 8.4000 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9135 8.4000 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3000 11.7100 1.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 103.2000 8.0300 4.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7850 8.5100 4054.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.5231 8.5800 2050.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.7302 8.6650 750.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.3056 8.5200 50.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.1682 8.3286 500.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.9009 8.6800 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.2221 8.3000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.2221 8.3000 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.8412 8.7000 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.8412 8.7000 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.9178 8.1000 225.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 98.0700 8.3900 4.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.1300 8.5000 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6026 8.9800 22.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4500 9.9200 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.8583 10.0500 9.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.3147 8.3000 150.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.3147 8.3000 150.00 INE916D08DO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.80% 30-Jun-21 107.0400 9.0900 40.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7473 8.7800 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.7000 9.1200 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.9820 8.4000 450.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.9820 8.4000 450.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 104.3041 8.5000 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0794 7.1500 160.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.5100 9.8500 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.5100 9.8500 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.4653 9.8500 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.4653 9.8500 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.6857 9.8500 300.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.3500 9.2700 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.2900 8.3600 85.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.8696 8.5808 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.8696 8.5800 50.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 105.1000 9.1700 68.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.6100 8.3900 11.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0000 8.4800 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6725 8.3700 65.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6725 8.3700 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.0500 8.5000 13.00 INE092T08386 IDFC BANK LIMITED 8.81% 15-Jan-25 101.4000 8.5700 22.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4817 8.3000 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 97.0000 9.9000 1.50 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7212 8.3400 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7212 8.3400 300.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.1712 7.1100 124.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3233 8.3500 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6464 8.3000 150.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 101.1000 9.1100 10.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 99.9500 8.7400 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.4000 8.6500 2.10 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.9500 8.8500 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.4000 8.6200 35.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0500 7.9800 9.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.8000 8.3100 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.5381 8.3601 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.5277 8.3590 100.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 106.8700 9.3500 4.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.2600 7.2520 806.30 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.2478 9.7115 520.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.1794 9.8130 350.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5400 9.6100 180.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.2000 9.5500 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.6781 10.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- 