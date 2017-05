Dec 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9292.00 NSE 66480.70 ============= TOTAL 75772.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.9791 8.9900 650.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.0242 8.8300 750.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 18-Mar-16 100.3431 8.4100 50.00 INE121A07IN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.63% 21-Mar-16 100.3273 8.1700 250.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.7460 8.9400 34.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 138.1950 10.1500 2.50 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 138.0850 10.1500 3.50 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 132.4560 10.0000 6.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.0974 9.3500 46.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.65% 14-Nov-16 100.1545 9.4000 400.00 INE306N07GN3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.77% 20-Feb-17 99.8305 8.8900 50.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 91.9633 8.5000 1000.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 107.4800 6.6000 3.00 INE804I07RS3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 - 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5991 8.1900 5.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7681 8.8500 500.00 INE804I07SR3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 131.4630 - 3.50 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4900 8.1900 10.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 - 29.50 INE860H07896 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 26-Feb-18 107.2185 0.0000 50.00 INE121A07IW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 09-Mar-18 100.3509 9.1300 35.00 INE121A07JI7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.09% 15-Mar-18 99.8686 9.1300 250.00 INE220B08027 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 9.55% 20-May-18 99.9372 9.5300 1000.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.4116 8.6000 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.4688 10.0500 13.10 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9609 8.1500 450.00 INE121A07KG9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.23% 22-Nov-18 100.2624 9.1300 300.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.8500 8.4500 7.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.00% 30-Dec-19 103.1800 8.0300 2.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 02-Apr-20 108.0972 10.1000 6.70 INE018A08AF8 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.6634 8.4600 200.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.1500 8.2800 500.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 103.6900 9.2400 30.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 104.2586 8.3900 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.7800 9.3300 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6569 8.3000 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0130 7.1000 1.00 INE018A08AJ0 LNT LIMITED 9.75% 11-Apr-22 105.9875 8.4600 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.6857 9.8600 300.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.1100 8.7100 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5888 8.9600 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.5000 10.6400 5.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5317 8.3000 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 101.5100 9.7300 70.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.4000 8.7800 5.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 99.9394 8.2000 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0000 8.3200 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.7213 8.1700 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.7194 8.1700 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.53% 21-Dec-30 101.1900 7.2900 20.20 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.9700 8.3300 100.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.1993 7.1800 44.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.7500 9.8200 250.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.4700 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.3883 0.0000 1.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 103.2200 11.0000 1.00 NSE === INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 20-Jan-16 100.0305 8.4000 1250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 20-Jan-16 100.0305 8.4000 500.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.9138 8.0500 850.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.9138 8.0500 850.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.4057 7.8874 950.00 INE909H07BP2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-16 100.3159 8.1648 200.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.8752 8.6500 750.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 106.6996 9.8590 500.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.2630 8.6500 150.00 INE523E07863 L & T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 99.7784 8.9500 250.00 INE523E07863 L & T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 99.7495 8.9500 250.00 INE148I07738 INDBULLS HSG FIN 10.45% 15-Jun-16 100.3559 9.1701 750.00 INE092T08709 IDFC BANK LIMITED 8.85% 15-Jun-16 99.9791 8.6000 650.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2490 8.7500 100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2490 8.7500 100.00 INE752E07CG0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-16 100.0000 8.2500 1.30 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.0800 8.6400 1.00 INE523E07BT0 L & T FINANCE LTD 8.77% 20-Feb-17 99.8308 8.9000 50.00 INE523E07BT0 L & T FINANCE LTD 8.77% 20-Feb-17 99.8308 8.9000 50.00 INE306N07GN3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.77% 20-Feb-17 99.8305 8.9000 50.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7441 8.4879 400.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0116 8.6200 850.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0116 8.6200 850.00 INE860H07938 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 24-Mar-17 100.0378 8.9000 1000.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 101.3100 8.6600 1.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 100.3588 9.1769 191.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.8526 8.5036 250.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 107.5000 6.5800 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3209 8.6000 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3209 8.6000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6123 8.1800 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6123 8.1800 100.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7681 8.8400 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4724 8.2000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4724 8.2000 50.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED - 14-Sep-17 86.8726 8.5800 250.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.4176 8.7500 50.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.50% 18-Oct-17 101.3848 11.1859 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.9226 8.5600 170.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.9226 8.5600 170.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9550 8.6500 1000.00 INE261F08436 NABARD 8.37% 15-Jan-18 99.9550 8.6500 1000.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 99.9593 8.3800 6600.00 INE556F09452 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.29% 19-Jan-18 99.9500 8.5000 5300.00 INE557F08EU5 NATIONAL HOUSING BANK 7.96% 20-Jan-18 99.9162 8.6500 5000.00 INE557F08EU5 NATIONAL HOUSING BANK 7.96% 20-Jan-18 99.9162 8.6500 5000.00 INE860H07896 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR- 9.00% 26-Feb-18 107.2185 8.9500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2949 8.2500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2949 8.2500 50.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 100.0233 8.9500 900.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 100.0233 8.9500 100.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 100.0233 8.9500 100.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.3202 8.1465 250.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.8860 10.7252 200.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.3996 9.4634 30.00 INE640N07049 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 12-Jun-18 100.0000 - 320.00 INE759E07475 L&T FINCORP LIMITED 9.22% 15-Jun-18 100.0601 9.2000 750.00 INE759E07475 L&T FINCORP LIMITED 9.22% 15-Jun-18 100.0601 9.2000 750.00 INE812R07011 THREE C GREEN DEVELOPERS PVT. LTD - 08-Jul-18 100.0000 - 138.80 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.6734 8.3542 342.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 99.5710 8.4737 500.00 INE252T07024 XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED 11.50% 03-Aug-18 100.0000 11.4223 200.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.4500 8.4700 8.00 INE896L07256 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 14-Sep-18 98.6403 10.4650 20.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 108.1250 - 20.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 139.1417 9.0886 160.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.6905 8.1227 150.00 INE891K07143 AXIS FINANCE LIMITED - 23-Oct-18 100.6573 8.7732 310.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4101 8.5222 50.00 INE970M07042 KUMAR HOUSING CORPORATION PVT - 01-Nov-18 108.4692 - 200.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 101.2490 8.8900 19.20 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.7294 8.1000 250.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.7294 8.1000 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.0265 8.0200 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0183 8.0100 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8375 8.0100 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8375 8.0064 200.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.6951 8.3800 2.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 99.7500 8.5000 2.00 INE970M07059 KUMAR HOUSING CORPORATION PRIVATE - 01-Feb-19 104.1718 - 66.50 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.0152 8.3956 100.00 INE477A07142 CANFIN HOMES LIMITED SERIES 8.55% 22-Mar-19 100.0100 8.5500 500.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.6975 8.5000 15.00 INE860H08DO4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 03-May-19 100.5505 9.3000 1950.00 INE860H08DO4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 03-May-19 100.5495 9.3000 150.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 103.7168 8.6901 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1248 8.2475 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1248 8.2500 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 97.4500 12.1000 22.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7953 8.2940 50.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.6780 8.9675 14.40 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3167 8.5003 576.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 103.2000 8.0300 2.00 INE659T07012 SHIVSHAKTI REALHOME PRIVATE LTD 18.00% 31-Dec-19 100.0000 - 160.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.7175 8.5300 751.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.5698 8.5750 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0011 8.3400 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9881 8.3436 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0372 8.3500 20.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4400 8.5441 150.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.6634 8.4500 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.4248 8.2225 250.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8000 8.5400 38.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2905 8.3500 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2667 8.3000 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2667 8.3000 100.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 100.4624 10.0000 1000.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 100.5052 10.0000 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.2388 8.3000 10.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6600 9.1000 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 68.2300 8.0000 225.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.0700 8.2900 1900.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0800 8.5199 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1700 9.0900 23.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.4500 9.9300 95.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.1200 10.0000 3.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 102.8500 9.4400 15.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 99.6000 9.1100 21.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.5487 8.6600 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6569 8.3000 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.7612 7.1500 5.00 INE018A08AJ0 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.75% 11-Apr-22 105.9875 8.4600 250.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 104.7238 9.2000 150.00 INE538L07106 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 10-Sep-22 101.0000 9.5600 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 101.4000 9.1600 7.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.3465 8.6000 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.5800 8.3025 3.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 104.1000 8.4500 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.0686 8.4300 450.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.0420 8.4313 250.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.8212 8.5745 600.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 123.3067 9.5000 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5888 8.9500 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6919 8.5300 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6919 8.5300 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.5800 8.8100 6.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.0500 9.0900 4.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 105.4600 9.2900 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.5400 8.4000 42.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.0300 9.3500 1150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.4500 8.3200 7.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.3608 8.4218 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.3608 8.4200 150.00 INE092T08386 IDFC BANK LIMITED 8.81% 15-Jan-25 101.4000 8.5700 22.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.5317 8.2922 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4228 8.3875 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4228 8.3875 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 101.1400 9.0440 10.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.2894 7.1466 150.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.3300 9.9200 35.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 100.0293 7.1335 100.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED - 15-Sep-25 100.1500 8.3200 10.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED 8.82% 29-Sep-25 101.9364 8.5000 22.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 99.9600 7.0693 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.7700 8.2809 200.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 99.9500 8.7400 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1932 9.2500 6.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 104.4003 8.2400 200.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.8704 8.2600 750.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.4700 8.8100 2.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.0200 8.3100 700.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1809 150.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1809 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 99.9000 8.3267 1800.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.4000 8.6200 11.50 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.0820 8.1400 210.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.1229 8.1400 210.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7262 8.4200 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.1946 8.1300 200.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.4481 8.2500 150.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.2121 8.1400 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% - INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% - 100.0535 8.3100 1600.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 101.1900 7.1500 502.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.4000 9.1708 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.6800 16.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.4000 10.6900 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3091 10.8080 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.3600 11.0000 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.0286 10.7700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange