Dec 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17922.20 NSE 44547.30 ============= TOTAL 62469.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 05-Jan-16 85.0000 0.0000 3174.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 20-Jan-16 100.0305 8.7200 100.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.10% 22-Feb-16 100.0968 7.8500 2150.00 INE121A07GN3 CHOLAMANDLAM INVESTMENT AND FINANC 9.60% 13-May-16 99.9571 9.1400 50.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 154.3531 0.0000 500.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 10.50% 15-Jun-16 100.3543 9.6700 77.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.2185 9.1700 250.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.75% 24-Aug-16 100.8004 9.3000 5.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.8908 8.7200 450.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.3083 8.9000 13.00 INE660A07KC5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.55% 27-Sep-16 100.9806 8.9000 8.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.8477 9.3200 19.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 99.7322 9.3500 10.00 INE306N07GO1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.76% 28-Dec-16 99.9058 8.9000 2.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 102.8074 8.9500 17.20 INE523E07BT0 LNT FINANCE LIMITED 8.77% 20-Feb-17 99.7761 8.9500 5.00 INE306N07GN3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.77% 20-Feb-17 99.7759 8.9500 3.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.3742 9.2600 750.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.4601 8.1700 4.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 1.43% 28-Mar-17 91.9633 8.5000 3250.00 INE523E07BJ1 LNT FINANCE LIMITED 8.80% 02-May-17 99.8109 8.8800 5.00 INE523E07BU8 LNT FINANCE LIMITED 8.81% 15-May-17 99.6547 9.0000 37.50 INE306N07GJ1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.91% 15-May-17 99.7852 9.0000 34.00 INE691I07BH1 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 14-Jun-17 100.0624 8.8300 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6336 9.3100 717.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5502 8.6700 8.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6525 8.1600 250.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 14.0000 1.50 INE476M07651 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 25-Sep-17 99.7137 9.3500 500.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.5587 8.1700 50.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.4176 8.7500 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-17 102.1024 8.0600 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 85.1550 8.3500 20.00 INE860H07896 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 26-Feb-18 107.1373 9.0000 7.00 ine202b07dj4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 12-Mar-18 108.1829 9.5800 150.00 INE033L07BL2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.00% 12-Mar-18 99.9333 9.0000 7.00 INE721A07JG8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Mar-18 108.1900 9.1300 2.00 INE759E07475 LNT FINCORP LTD 9.22% 15-Jun-18 100.0601 9.1400 720.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.9005 8.6000 300.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.90% 22-Jun-18 100.0262 8.8700 500.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.3481 8.5100 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.2157 8.6000 300.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 8.79% 26-Oct-18 99.5418 8.9500 230.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.3597 0.0000 200.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 99.4142 8.0800 200.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.23% 09-Apr-19 99.8500 8.4500 3.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.8133 8.3700 250.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 100.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 100.3600 8.5400 2.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 100.3300 8.5400 2.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 101.1642 10.7200 470.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.93% 20-Oct-21 102.5848 8.3400 100.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 107.5900 9.7600 188.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.3000 1.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 124.0700 9.4000 3.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 105.5300 9.4200 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5226 8.4000 250.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.93% 20-Oct-24 103.3520 8.3700 50.00 ine0208880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0806 8.3900 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5500 8.3200 7.00 INE476M08014 L N T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.4600 9.0900 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4377 8.3800 150.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 101.0500 9.0600 5.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.32% 23-Dec-25 99.9437 8.3300 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.0600 7.2100 5.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.6991 8.1800 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.6900 7.2500 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.6973 8.1800 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.32% 23-Dec-30 99.8500 8.3400 100.00 NSE === INE804I07HV8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-Jan-16 148.9920 0.0000 29.10 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 20-Jan-16 100.0305 8.3995 100.00 INE804I07RH6 ECL FINANCE LIMITED -- 02-Mar-16 123.2350 11.5000 2.50 INE121A07IL3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.63% 21-Mar-16 100.1819 8.3091 500.00 INE774D07KE4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SER 9.33% 11-Mar-16 100.2572 7.9001 400.00 INE511C07466 MAGMA FINCORP LIMITED 10.17% 21-Mar-16 100.3211 8.5501 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.72% 25-Mar-16 100.2893 7.8800 500.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 137.7600 0.0000 1.00 INE465N07017 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-16 100.1600 8.5600 2.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 98.1300 14.0000 2.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.80% 02-May-16 99.8790 8.6635 750.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-May-16 100.2793 8.6000 300.00 INE523E07863 L & T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 99.7495 8.9500 141.00 INE523E07863 L & T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 99.7495 8.9500 141.00 INE090A08LP3 ICICI BANK LIMITED 11.30% 29-May-16 98.5000 14.1800 0.90 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 100.0253 9.0053 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 154.3531 8.5000 500.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 10.50% 15-Jun-16 100.3543 9.2151 77.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9692 7.8300 250.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.2185 8.9644 250.00 INE975F07DE7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 09-Aug-16 94.8152 8.9500 1.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3881 8.1512 40.00 INE040A08229 HDFC BANK LIMITED RESET 08-Sep-16 98.3000 12.5000 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8908 8.6000 450.00 INE465N07025 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-16 100.1600 9.0200 2.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.1545 9.3200 400.00 INE331A07158 THE RAMCO CEMENTS LTD 8.55% 30-Jan-17 99.6730 8.8701 1000.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.5835 8.1659 250.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.3742 9.2509 750.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 91.9633 8.5100 3250.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0500 9.1200 200.00 INE465N07033 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-17 100.1600 9.1100 2.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 99.8768 8.5600 230.00 INE523E07BJ1 L & T FINANCE LIMITED 8.79% 02-May-17 99.8109 8.8598 30.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.94% 14-Jun-17 100.0624 8.8400 100.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7506 8.5500 250.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7506 8.5500 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6336 9.3000 700.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6525 8.1500 250.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 10.15% 15-Sep-17 101.1476 9.5984 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.5587 8.1800 50.00 INE465N07041 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-17 100.1600 9.1500 2.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.4376 8.7376 50.00 INE875Q07010 JLS REALTY PRIVATE LIMITED 22.25% 28-Oct-17 100.0000 22.2500 400.00 INE871D07OV4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL-- 20-Dec-17 100.1593 8.6500 500.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-17 102.1024 8.0500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9879 8.1400 210.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9879 8.1400 200.00 INE953L07115 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES PRI 13.50% 27-Feb-18 100.9878 12.8850 25.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 101.2138 8.5400 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 101.2138 8.5400 100.00 INE465N07058 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-18 100.1600 9.1700 2.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE L 14.00% 09-Apr-18 124.6346 22.0000 340.00 INE477L07347 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD-- 17-Apr-18 106.8375 10.3300 1.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.3590 8.0800 7.00 INE759E07475 L&T FINCORP LIMITED 9.22% 15-Jun-18 100.0601 9.2000 720.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.9005 8.6000 50.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.5465 8.0100 1.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.90% 22-Jun-18 100.0196 8.8415 250.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.3481 8.5000 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 99.9461 8.5300 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 99.9461 8.5300 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0296 8.2300 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0722 8.2119 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.7023 8.3600 8.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Sep-18 100.2236 8.4700 50.00 INE465N07066 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-18 100.1600 9.1800 2.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.5418 8.9500 100.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.79% 26-Oct-18 99.5418 8.9500 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 102.7464 8.4900 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 102.7464 8.4900 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9689 8.1455 10.00 INE148I07CA5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.17% 22-Nov-18 99.3448 9.4100 50.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 126.3597 8.4500 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.2753 7.9100 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.2753 7.9100 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.2130 7.9100 80.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.2130 7.9100 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9700 8.0446 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7043 8.1500 500.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.3699 8.5306 210.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.3425 8.5400 140.00 INE092T08AL1 IDFC BANK LIMITED 8.65% 27-Dec-18 100.3425 8.5400 140.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7761 8.1357 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0309 8.0000 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0444 8.0000 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 102.9393 8.5000 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 102.9393 8.5000 500.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 99.5897 8.5600 141.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8989 8.1440 57.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.7900 8.5300 13.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.8138 8.4500 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0438 8.1700 300.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0438 8.1700 300.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.8815 9.1700 100.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.8815 9.1700 100.00 INE465N07074 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-19 100.1600 9.1900 2.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.8900 8.4420 11.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0526 8.2800 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0526 8.2800 50.00 INE843S07014 SURAJ ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LI-- 30-Jun-19 100.0000 22.0000 330.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 102.7672 8.5000 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 102.7672 8.5000 500.00 INE465N07082 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-19 100.1600 9.2000 2.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 110.3554 9.9400 8.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4479 8.4600 1000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4479 8.4600 1000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6600 8.5460 778.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6663 8.5450 450.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.7892 8.5000 1000.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.7892 8.5000 1000.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8734 8.3000 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8734 8.3000 50.00 INE465N07090 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-20 100.1600 9.2000 2.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.30% 15-Apr-20 103.2105 8.3500 50.00 INE623B07180 FUTURE RETAIL LIMITED SR IX-J 10.10% 29-Apr-20 100.2209 10.9556 200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.8133 8.5300 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2006 8.6000 10.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2006 8.6000 10.00 INE465N07108 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-20 100.1600 9.2100 2.00 INE538L07148 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 11-Dec-20 100.8400 9.4200 40.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-20 100.0000 8.3100 200.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.6000 8.9800 4.00 INE848E07237 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-21 101.8272 8.2300 50.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 102.4331 8.2300 50.00 INE848E07237 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-21 101.8272 8.2300 50.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 102.4331 8.2300 50.00 INE465N07116 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-21 100.1600 9.2100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 02-Jun-21 106.1500 10.1500 1.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 104.2586 8.3800 350.00 INE465N07124 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-21 100.1600 9.2100 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-21 102.5848 8.3300 100.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 99.6500 9.0900 16.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 107.3500 9.8100 188.00 INE465N07132 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-22 100.1600 9.2200 12.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.0000 8.2400 4.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.1000 8.7000 7.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.3000 9.2900 1.00 INE465N07140 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-22 100.1600 9.2200 2.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 20-Dec-22 97.5286 10.6879 500.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.5533 8.3000 450.00 INE465N07157 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-23 100.1600 9.2200 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1784 8.3900 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1784 8.3900 200.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 124.1100 9.4000 3.00 INE465N07165 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-23 100.1600 9.2200 2.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.5200 9.6000 400.00 INE465N07173 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-24 100.1600 9.2200 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 103.1649 9.1761 700.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 103.8235 9.0650 100.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.8855 8.4284 200.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 100.8855 8.4300 200.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 103.9761 9.1100 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5226 8.3950 250.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.6677 8.4186 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.6677 8.4200 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 104.6611 8.5350 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 104.6611 8.5350 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-24 105.5800 8.8100 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 105.3885 8.6979 70.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.1132 8.4450 350.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.0824 8.4500 290.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7500 8.3500 2.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-24 103.3520 8.3600 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4287 8.4400 350.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4287 8.4397 344.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5443 8.3800 110.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 104.1000 9.0500 100.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.2400 9.3100 14.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0806 8.3800 300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.9945 8.3927 50.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.5900 9.4900 6.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8000 8.3500 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.8843 8.5200 10.00 INE092T08386 IDFC BANK LIMITED 8.81% 15-Jan-25 102.1300 8.4600 22.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.4175 9.1000 5.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4500 8.5300 1.00 INE465N07199 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-25 100.1600 9.2300 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4377 8.3850 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4228 8.3875 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 100.9762 9.0700 5.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0685 8.5200 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0685 8.5200 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 21-Aug-25 100.5400 8.8900 2.00 INE092T08584 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 24 OPT II 8.82% 29-Sep-25 102.0800 8.4900 16.00 INE465N07207 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-25 100.1600 9.2300 2.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 99.9800 7.0600 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3230 8.3500 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3230 8.3500 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 9.30% 09-Oct-25 100.2100 9.2500 39.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 99.7500 8.7720 23.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-25 104.4103 8.2400 200.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.90% 27-Oct-25 100.4700 8.8100 203.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.4000 8.6500 2.10 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-25 99.9437 8.3200 200.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.4000 8.6200 34.50 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.9845 8.3000 200.00 INE465N07215 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-26 100.1600 9.2300 2.00 INE465N07223 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-26 100.1600 9.2300 2.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.9868 8.3000 200.00 INE465N07231 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-27 100.1600 9.2300 2.00 INE465N07249 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-27 100.1600 9.2300 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.1300 7.1900 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.9801 8.3000 200.00 INE465N07256 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-28 100.1600 9.2300 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.2613 7.3000 100.00 INE465N07264 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-28 100.1600 9.2300 2.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.4581 8.2400 150.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.9822 8.3000 200.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD -- 31-Mar-29 99.8536 10.1611 4100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-30 98.7888 8.3400 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-30 98.7888 8.3400 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-30 100.0000 8.3100 500.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.50% 21-Dec-35 100.6500 7.4338 7.20 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.5324 8.9400 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.7965 9.4000 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3900 9.0695 4.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.9670 10.4000 2.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.8800 10.3700 1.00 ===============================================================================================