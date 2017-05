Dec 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8098.70 NSE 31026.40 ============= TOTAL 39125.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 112.5347 11.0300 500.00 INE155A08100 TATA MOTORS LTD 9.84% 10-Mar-17 101.1073 8.8100 20.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 99.8259 8.2300 750.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.1711 8.1900 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6336 9.3100 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5459 8.1500 250.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LTD 10.50% 14-Nov-17 100.1648 9.9100 500.00 INE958G07999 RELIGARE FINVEST LTD 10.50% 14-Nov-17 112.0367 9.9100 40.00 INE036T07013 WONDER VALUE REALTY DEVELOPERS 18.00% 22-May-18 100.0000 - 1000.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 99.5872 8.5000 50.00 INE785J07099 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 6.25% 28-Jul-18 100.0000 7.0000 600.00 INE069R07075 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.25% 21-Sep-18 100.0000 12.0000 400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.0456 8.1700 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 103.2031 8.3100 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.9781 8.3300 850.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7808 8.5100 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.5614 8.5200 200.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.4585 8.5100 200.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 56.6626 8.4600 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 106.7000 9.5700 50.00 INE092T08386 IDFC BANK LIMITED 8.81% 15-Jan-25 101.6177 8.5400 100.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.0200 9.3800 250.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3552 8.3500 350.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8333 8.7500 15.70 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 109.1000 7.6200 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.0000 8.3100 300.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP. 7.50% 21-Dec-35 100.0000 7.5000 8.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 110.0000 7.3300 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 110.0000 6.6100 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 108.5000 6.9800 5.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.2063 9.1300 50.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 103.0000 8.5900 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 103.0000 9.0400 50.00 NSE === INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.0527 8.0000 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.1773 7.6500 530.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.8829 8.6300 750.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 116.7202 8.4600 632.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 99.8521 9.2600 200.00 INE752E07CG0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-16 100.1139 8.5000 1.30 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.2165 8.5000 1.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0042 9.3668 170.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0200 9.3500 750.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0200 9.3500 250.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0010 9.3712 113.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2561 7.9500 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2561 7.9500 250.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 99.7886 9.4467 30.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7735 8.4600 450.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7735 8.4600 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.4750 8.1500 2.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 101.5104 8.5000 1.00 INE523E07BJ1 L & T FINANCE LIMITED 8.79% 02-May-17 99.8308 8.8448 30.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.7492 8.5500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1711 8.1825 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6336 9.3000 400.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.8593 9.2000 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.2000 10.7000 2.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.5152 8.6383 850.00 INE804I07H31 ECL FINANCE LIMITED 21.06% 19-Dec-17 100.3553 9.9900 60.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.6875 8.5878 250.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1244 9.6949 27.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1552 7.3500 750.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 101.4645 8.5500 50.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.5872 8.5000 50.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.0346 9.2239 50.00 INE148I07CM0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 26-Jun-18 100.0346 9.2300 50.00 INE252T07024 XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED 11.50% 03-Aug-18 100.0000 11.4221 200.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 97.6572 - 35.60 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0680 8.2135 224.00 INE612J07046 REPCO HOME FINANCE LTD. - 06-Sep-18 102.7890 9.2202 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 99.8568 8.4733 100.00 INE896L07256 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 14-Sep-18 98.6413 10.4650 480.00 INE584T07046 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS - 17-Sep-18 105.8956 18.0000 400.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 107.6502 18.0000 225.00 INE149A07238 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.90% 25-Sep-18 99.8329 8.9325 600.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7056 8.2300 150.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8299 11.1841 650.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8299 11.1838 40.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.7354 8.1028 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0551 8.1100 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0551 8.1100 150.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.5813 7.8900 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.7253 8.1415 224.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8299 8.1000 200.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8299 8.1000 150.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 17-Dec-18 99.8730 8.7715 224.00 INE756I07787 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.67% 26-Dec-18 99.9800 8.6783 500.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.9939 8.0717 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.0095 8.0500 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.0095 8.0500 500.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 103.9477 8.1800 100.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 103.9477 8.1800 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0469 8.0800 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0469 8.0800 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0358 8.0848 22.00 INE359S07011 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 117.50 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0447 8.1688 50.00 INE477A07142 CANFIN HOMES LIMITED SERIES 8.55% 22-Mar-19 99.9374 8.5802 450.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.2031 8.3050 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.5955 8.1000 50.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 101.2200 8.6000 7.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3493 8.4900 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3493 8.4900 50.00 INE428A09125 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-19 95.0900 10.6500 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7145 8.5300 1010.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7145 8.5300 650.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.8502 8.4900 50.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.8502 8.4900 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8730 8.2943 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8730 8.3000 100.00 INE003S07122 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD 12.29% 23-Mar-20 104.0128 11.7450 500.00 INE623B07115 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 100.7932 11.0250 500.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.4000 10.2000 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0000 8.3600 12.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.5614 8.5100 200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.9051 8.5100 258.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.9051 8.5100 129.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6135 8.3321 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2649 8.3000 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2649 8.3027 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.4585 8.5000 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0700 8.3400 2.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.4278 8.5100 200.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6600 9.1000 8.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.1700 8.2658 50.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0000 8.5400 10.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2800 9.0600 15.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.1080 8.4000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.0532 8.3950 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.0532 8.3950 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2533 8.8900 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7583 9.3300 53.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7583 9.3300 50.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.2000 8.5200 1.00 INE923L07134 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-21 100.2122 9.3400 500.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 104.3000 8.5000 8.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6689 8.3600 150.00 INE535H08629 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 03-Aug-22 100.0000 9.3700 46.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 103.1897 8.4000 250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 103.1897 8.4000 250.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 105.0000 9.1500 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.8299 8.3500 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.8299 8.3500 100.00 INE538L07122 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 04-Nov-22 100.5000 9.5800 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3819 8.3400 108.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 56.6626 8.4500 400.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.1553 8.2500 150.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.1553 8.2500 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.6500 8.2800 5.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 98.3900 10.2500 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 98.2284 8.1900 150.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 123.3400 9.5000 100.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.1553 8.2500 150.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.1553 8.2500 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2000 9.8700 16.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.3006 9.0500 25.00 INE465N07181 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-24 100.1600 9.2200 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.6300 8.6438 6.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2045 8.4300 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2045 8.4300 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7500 8.3500 2.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 105.5903 9.2700 79.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.0599 8.5268 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4274 8.4400 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4274 8.4400 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.5443 8.3800 70.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.7092 9.4000 35.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0806 8.3800 300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0874 8.3800 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6688 8.3700 308.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6688 8.3700 300.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.0400 8.4948 10.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE LIM RESET 15-Jan-25 99.9729 10.3600 291.20 INE092T08386 IDFC BANK LIMITED 8.81% 15-Jan-25 101.4200 8.5719 100.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.1553 8.2500 200.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.1553 8.2500 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.7500 8.1950 55.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6600 8.3500 54.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4996 8.3750 50.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 100.0000 9.4800 15.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9600 9.0726 7.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.4000 9.4200 4.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 99.9900 7.0649 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3229 8.3500 450.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2200 9.2400 27.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8000 9.2631 7.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 99.0000 8.1582 350.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0500 7.9800 36.40 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.2394 8.3500 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.5747 8.1836 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.5747 8.3500 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.4000 7.1600 10.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.6452 8.1836 200.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.6452 8.3500 200.00 INE540O07015 NAVAYUGA DEVANAHALLI TOLLWAY PVT - 31-Mar-29 99.9180 10.7500 1190.00 INE598K07029 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD - 31-Mar-29 99.8522 10.1612 454.20 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD - 31-Mar-29 99.8522 10.1612 445.80 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.7178 8.1836 150.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.7178 8.3500 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.7888 8.3400 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.7888 8.3400 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.6618 8.3400 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.6618 8.3400 100.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 100.0000 7.2800 0.90 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 17-Oct-35 103.5500 7.0000 110.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 101.3500 7.2100 2.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6000 9.6000 121.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.2063 9.1000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1024 10.3500 6.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.0700 11.0500 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.9696 10.4000 4.00 ===============================================================================================