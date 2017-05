Jan 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4941.00 NSE 13956.10 ============= TOTAL 18897.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07918 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-16 99.9222 7.4900 250.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.1096 8.4200 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5745 8.1300 450.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3677 8.1300 500.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 11.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.3395 8.2500 130.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.0444 8.1700 250.00 INE217R08011 REVITAL REALITY PVT LTD 20.39% 11-Sep-19 160.2316 3.0800 2590.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.4000 7.3800 8.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 98.2584 8.5000 300.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.3000 0.0000 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7454 8.5400 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.3347 7.2900 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4500 9.8200 1.00 NSE === INE752E07918 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-16 99.9222 7.2500 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.0856 7.2658 3.00 INE660A07KR3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.00% 11-May-16 96.9162 8.8657 1.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9350 7.9000 1.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.3783 10.2188 100.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0490 9.3169 200.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0502 9.3155 500.00 INE915D07RC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 19-Jan-17 108.8107 9.0000 299.50 INE915D07RC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 19-Jan-17 108.8107 9.0004 299.50 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.5123 8.1153 2.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.1096 8.4500 250.00 INE804I07RS3 ECL FINANCE LIMITED - 23-Jun-17 134.9770 13.7500 3.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1682 8.1800 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1682 8.1800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5745 8.1200 450.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5802 8.1200 950.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5610 8.1800 250.00 INE722A08032 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 27-Aug-17 102.4208 9.9700 100.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 01-Sep-17 133.0850 13.7500 9.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3677 8.1200 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0061 8.1300 1.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 101.4645 8.5500 50.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8799 11.1112 1300.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9700 8.0601 750.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8528 8.0900 250.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.7835 8.5300 50.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.1300 9.9100 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.9765 8.3800 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.9765 8.3800 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.0000 8.3079 300.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 103.9500 7.2300 21.10 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.7015 8.8500 4.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 98.4400 8.4600 150.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.8150 9.2000 2.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.8150 9.2000 2.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7300 8.5700 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.6400 8.3749 372.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 105.6700 8.6340 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2300 8.4253 368.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2045 8.4300 250.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.2299 8.5000 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1200 8.3737 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6686 8.3700 50.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 102.2650 8.4100 1500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1430 8.3275 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1430 8.3275 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6200 8.3558 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.2060 8.3500 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9600 9.0726 7.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 101.9000 11.4700 3.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4514 8.3300 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.4514 8.3300 400.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.0300 8.7352 500.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8000 9.2631 7.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 103.2184 8.3400 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 103.2184 8.3400 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0000 8.1875 400.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0200 8.3080 350.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.4925 7.2695 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.0000 8.3187 300.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 100.0200 7.3600 9.40 INE053F07819 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 100.0200 7.2400 15.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1011 10.3500 14.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5700 7.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.9800 10.4000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 