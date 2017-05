Jan 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7821.90 NSE 34842.40 ============= TOTAL 42664.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE682Q07010 INDIAN HOSPITALS CORPORATION LTD 11.80% 25-Apr-16 100.4675 9.6100 2000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 100.0005 8.0900 500.00 INE759E07400 LNT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 100.1816 8.9800 250.00 INE691I07BH1 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 14-Jun-17 100.0085 8.8700 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.2099 8.1600 750.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6285 9.3100 200.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 12.0000 0.50 INE138A07413 PENINSULA LAND LIMITED 12.25% 30-Dec-17 100.0000 12.2500 0.50 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 100.3400 9.7900 50.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 - 10.50 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.8993 8.0100 130.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.9300 8.4800 50.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.7982 8.4700 370.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1084 8.2900 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4886 8.2300 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8079 8.5000 500.00 INE039A08122 IFCI LIMITED 7.85% 15-Sep-20 78.4550 - 0.90 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.3000 8.2400 300.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 106.2000 8.8100 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK 9.15% 31-Dec-22 103.3826 8.4900 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.0989 8.5200 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.0000 8.4300 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.3500 3.8600 8.00 INE090A08PQ2 ICICI BANK LIMITED 8.90% 12-Jan-25 101.1118 8.5500 150.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 100.8823 8.5500 160.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0500 8.3100 500.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.2007 7.3200 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.1033 7.3600 101.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.1150 8.2600 480.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 101.3500 7.2100 8.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.1500 11.5500 0.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.1500 10.4000 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.6000 10.8000 1.00 NSE === INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 175.9960 0.0000 1.70 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.2335 7.7500 50.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-16 140.1540 9.1150 510.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.0919 9.1500 1200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9727 8.0100 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9727 8.0100 500.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.3648 8.6512 45.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.4067 4.00 INE148I07CD9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 13-Dec-16 105.0491 9.1722 20.00 INE140A08SK2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 13-Dec-16 99.9519 - 10.00 INE759E07400 LT FINCORP LIMITED 9.20% 15-Feb-17 100.1816 9.0000 250.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.9526 8.0800 250.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.9526 8.0800 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.1096 8.4500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.1096 8.4500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 92.1096 8.4500 500.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 99.2399 8.5100 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1241 8.1836 16.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.7255 8.1700 50.00 INE121A07KK1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 12-Jun-17 104.9262 9.1113 10.00 INE148I07CE7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 12-Jun-17 104.5759 9.3314 10.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.94% 14-Jun-17 100.0085 8.8800 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2099 8.1500 750.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6285 9.3000 200.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.0432 8.8613 20.00 INE557F08EU5 NATIONAL HOUSING BANK 7.96% 20-Jan-18 99.9951 7.5000 8000.00 INE557F08EU5 NATIONAL HOUSING BANK 7.96% 20-Jan-18 99.9951 7.5000 4250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0870 8.0920 5.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.9010 8.0800 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.8993 8.0000 130.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.8047 9.2000 500.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.8047 9.2000 500.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8781 8.5000 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.2715 8.2800 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.2715 8.2800 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1084 8.2800 550.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1084 8.2800 500.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 101.1500 8.5000 7.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4886 8.2200 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.7377 8.4746 850.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3767 8.4800 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3767 8.4795 250.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 94.8500 10.8500 6.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6800 8.5391 260.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 97.4400 10.4000 2.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.3684 8.2600 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.3684 8.2600 150.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.9900 8.3761 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 99.9900 8.3761 100.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 100.6600 9.1000 8.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 98.3000 8.3200 2.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.3000 8.2317 300.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 100.0000 8.1800 250.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.3999 8.2800 50.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 103.9600 9.1800 18.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 105.7812 8.9000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.8821 9.3000 2.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 104.5604 8.2780 300.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 104.5604 8.2800 300.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 112.7000 9.7200 60.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.0943 7.2000 21.10 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.5097 8.2950 1200.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.5097 8.2950 600.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3230 8.3500 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3230 8.3494 200.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3826 8.4800 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.8000 8.3600 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3390 8.3567 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3390 8.3600 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.0989 8.5100 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 106.0650 8.3550 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.1800 8.4500 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.8700 9.1200 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.9983 8.4300 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.5000 8.6700 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.4500 8.4000 1000.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2010 8.4300 250.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 102.8600 9.1000 7.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7261 8.3618 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7261 8.3600 50.00 INE090A08PQ2 ICICI BANK LIMITED RESET 12-Jan-25 101.0815 8.5588 150.00 INE871D07NM5 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN. 8.75% 23-Jan-25 101.1782 8.5468 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8225 8.3200 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3018 8.3300 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3018 8.3300 100.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 101.0000 9.1225 6.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.3561 8.4800 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.3300 8.3500 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.1500 9.2600 27.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.8100 9.2611 116.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 98.8226 8.1850 300.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.3500 8.7900 16.50 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0500 8.3033 600.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.8935 8.0000 1.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.8519 8.3200 300.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.9176 8.3100 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.8461 8.3200 300.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.8461 8.3200 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.8320 8.3200 300.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.9054 8.3100 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.9056 8.3100 250.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.9056 8.3100 50.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 102.3200 10.0600 20.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 106.8400 9.3500 19.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0954 8.2525 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.8232 8.3200 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.9032 8.3100 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 100.7038 7.2000 10.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.6200 7.2100 4.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 100.0200 7.3600 9.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 101.6700 7.1800 118.60 INE053F07819 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 100.0200 7.2400 15.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0303 10.9000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0303 10.9000 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange