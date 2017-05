Jan 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13315.80 NSE 36922.40 ============= TOTAL 50238.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07963 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 21-Jan-16 100.0681 7.7600 1250.00 INE018A08AP7 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 7.80% 03-Feb-16 99.9810 7.7700 3000.00 INE975F07DN8 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 9.43% 15-Mar-16 100.2819 7.7600 500.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.4406 7.5500 350.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 18-Mar-16 100.4400 8.1400 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.3109 7.9300 750.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.4710 9.3700 427.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.3725 8.9200 1000.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.23% 01-Jul-16 100.5059 8.8800 138.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 10-Nov-16 100.7834 9.4900 1000.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 109.9331 0.0200 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6260 9.3100 450.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 100.6212 8.1100 1350.00 INE138A07413 PENINSULA LAND LIMITED 12.25% 30-Dec-17 100.0000 12.2500 3.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 12.50 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.7479 8.0100 275.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.8200 8.0600 70.00 INE115A07IM3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 28-Feb-19 99.8520 8.4600 100.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.5064 8.4900 188.50 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.9233 8.2600 100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 101.1300 9.1000 4.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4091 8.2400 200.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 106.2000 8.8100 50.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LTD 10.21% 22-Aug-22 105.0104 9.2100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5400 8.3200 4.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.5585 8.7100 200.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.9631 8.2000 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 102.9564 8.5000 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7300 3.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9833 8.3100 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7700 8.3300 200.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.0005 8.1900 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.2035 8.2900 150.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.5110 7.2800 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.3414 7.3300 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 110.4720 7.2500 64.80 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0950 8.2600 500.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.9500 8.3200 150.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 102.8297 7.0800 4.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 106.8000 0.0000 9.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 110.1829 10.2600 13.00 NSE === INE296A07963 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.83% 21-Jan-16 100.0681 7.6000 1250.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.0821 7.5500 1100.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.0821 7.5500 1100.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 176.5900 0.0000 1.50 INE018A08AP7 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 7.80% 03-Feb-16 99.9810 7.5000 3000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1752 7.6500 250.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.4400 7.7500 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.3109 7.6500 750.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.3201 7.6500 250.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 132.8726 9.5400 1020.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1407 8.4000 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1407 8.4000 200.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.4710 8.9000 427.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.3725 8.9001 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7500 8.4500 1.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.5059 9.3100 138.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 19-Jul-16 100.3400 8.3500 2.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.8951 9.1180 95.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.3437 9.0000 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.6642 10.0450 37.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 99.8827 9.2120 50.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2578 8.3500 50.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2578 8.3500 50.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0506 9.3146 37.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 138.7900 0.0000 2.40 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 109.9331 9.5000 50.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.70% 26-May-17 100.9589 8.8500 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6260 9.3000 450.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 17-Jul-17 100.0301 8.8500 1500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.1559 8.1350 1800.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.1559 8.1350 1800.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.6212 8.1050 1600.00 INE660A07NK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 04-Dec-17 99.6953 8.8500 250.00 INE660A07NK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 04-Dec-17 99.6953 8.8500 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.3469 8.1744 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2208 8.4300 100.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2366 8.0700 1.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.5190 8.3500 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.5190 8.3500 50.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 0.80 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.9771 8.0000 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.9771 8.0000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.6529 8.1500 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.6529 8.1500 100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 1.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 79.7429 7.9200 50.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 79.7429 7.9200 50.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0208 8.0000 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0208 8.0000 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.9400 8.3500 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.7479 8.0000 275.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.8200 8.0500 70.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.8419 8.4500 50.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.8419 8.4500 50.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 2.60 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.7500 8.4900 63.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED - 30-Apr-19 100.0974 10.6491 400.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.50 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.30 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 1.80 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8881 8.5000 100.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 2.70 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.9233 8.2600 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3203 8.2636 400.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3203 8.2636 400.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.7143 8.1350 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9919 8.2300 300.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9919 8.2300 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3757 8.4795 1000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3757 8.4800 1000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8900 8.4750 75.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.3095 8.3000 300.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.3095 8.3000 150.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.0856 10.7315 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.6053 8.1800 5.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4091 8.2600 200.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0400 8.3627 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0400 8.3627 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.0000 8.3077 100.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 100.0000 8.1800 1000.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 99.9700 8.5500 27.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 105.7788 8.9000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9600 9.2900 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 110.1000 10.2900 80.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.2050 8.2400 50.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.2050 8.2400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3961 8.3500 250.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.4500 10.4979 5.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 105.0104 9.1400 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.3000 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3967 8.3400 50.00 INE766N07026 PUNE DYNASTY 18.00% 23-Apr-23 179.6001 9.2513 1500.00 INE766N07026 PUNE DYNASTY 18.00% 23-Apr-23 179.6001 9.2500 1500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.5585 8.7000 200.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.9631 8.3700 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.2100 9.0000 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7400 8.3586 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.5344 8.4400 264.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 105.5344 8.4400 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.0835 8.4650 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.0800 9.0900 56.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.2693 8.3855 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.6500 8.6400 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.5075 8.3800 290.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.5075 8.3800 40.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9564 8.4900 50.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 105.0200 8.7000 88.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 103.0000 9.0800 7.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6694 8.4000 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6694 8.4000 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6400 9.7200 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4146 8.4100 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4146 8.4100 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.3481 8.2950 600.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.3281 8.2981 300.00 INE871D07NM5 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.75% 23-Jan-25 101.3439 8.5200 50.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.4000 8.5400 7.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 96.8000 9.9100 0.80 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7344 8.4600 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7344 8.4600 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9833 8.3000 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7783 8.3300 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7783 8.3300 50.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.6401 8.4600 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.5172 8.4500 100.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.7200 9.2700 4.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 99.9178 8.7500 100.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 101.2800 9.0900 14.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.7900 9.2641 5.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 100.0005 8.1800 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.2035 8.2800 250.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 99.8700 9.2600 10.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.5563 8.3400 10.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.5563 8.3400 8.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.8288 8.3200 50.00 INE115A07FV0 LIC HSG FIN 9.24% 19 T229 OP1 9.24% - 102.1882 8.5132 500.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 105.5900 9.3800 20.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.50% PERPETUAL 106.8400 9.3500 6.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.1150 8.2500 1250.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.0600 7.2720 25.90 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 99.9500 8.3177 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.6400 9.2600 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0800 10.8900 23.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0800 10.8900 15.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.5000 10.6700 7.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.9900 10.7800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com