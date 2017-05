Jan 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9963.50 NSE 26274.30 ============= TOTAL 36237.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 99.7700 7.5600 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 101.4500 7.2000 10.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 100.7159 3.8700 250.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.1666 7.6200 1500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.0573 8.1000 5.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 10-Nov-16 100.7534 9.5300 500.00 INE949L08020 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 14.40% 28-Nov-16 103.7798 9.9200 100.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 109.9401 0.0000 125.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.9925 8.0100 250.00 INE514E08ET1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 7.83% 30-Nov-18 99.9469 7.8400 800.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8516 8.1000 250.00 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.0000 12.5000 0.50 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 119.7551 0.0000 1500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.0589 8.2900 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.2440 8.2800 130.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.3445 8.2300 300.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9500 9.2800 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.2000 9.3000 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3976 8.3400 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.6933 8.4300 480.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 124.5800 9.3500 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0000 11.6300 200.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.2900 8.3800 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.5063 8.3700 790.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3800 0.0000 5.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.3372 8.3100 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7352 8.4700 1900.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.1137 8.3600 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.4974 8.3100 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.3500 9.4300 1.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.8200 9.2600 4.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0380 8.3100 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.5797 7.3000 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.3385 8.3600 100.00 NSE === INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.2600 7.2500 25.90 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 100.7500 8.2200 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5700 9.6000 15.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.2000 9.1000 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.0000 10.7500 1.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 176.1200 0.0000 7.70 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.1381 7.5004 150.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.1759 7.4997 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.1666 7.3498 1500.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7285 8.5000 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.2801 7.4500 100.00 INE866I07222 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-16 101.5595 9.0001 96.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.3352 9.0033 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.6354 10.0800 15.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.7285 8.5000 150.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.4270 8.5000 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.4270 8.5000 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4120 8.5000 1000.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4120 8.5000 1000.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 129.6500 0.0000 4.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 103.7798 10.3000 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.2120 10.5501 98.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.2120 10.5501 98.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5584 8.1150 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5584 8.1150 100.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.2717 7.9200 250.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 109.9401 9.5000 125.00 INE138A07082 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 31-Jul-17 101.0000 12.8400 120.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 134.2940 8.4284 4.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3418 8.0000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3418 8.0000 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.3569 8.1693 25.00 INE896L07256 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 14-Sep-18 98.7227 10.4300 50.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 99.5495 8.0500 250.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.9925 8.0000 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5105 8.4724 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.6529 8.1500 100.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.9469 7.9000 800.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.8516 8.0900 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.0000 8.0895 1000.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.4669 8.1450 200.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.4669 8.1450 200.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.0480 8.4925 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.0480 8.5000 250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.7900 8.4662 126.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED - 08-Aug-19 119.7551 10.4000 1500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.6100 8.0954 50.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.2521 8.5084 1000.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.2521 8.5084 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0589 8.2800 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.8600 8.4838 30.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.3411 8.2900 110.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2440 8.2700 280.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2090 8.2800 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1800 8.3100 12.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.0300 8.4800 47.00 INE039A09ME0 IFCI LIMITED 9.25% 31-Jul-20 97.6500 9.8800 1.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 99.9300 9.0000 2.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 100.3445 8.2200 300.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 100.0800 8.5300 8.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0400 9.1300 120.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4500 9.9200 15.00 INE039A09NA6 IFCI LIMITED 10.00% 31-Mar-21 100.3500 9.8800 1.40 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 106.1300 10.1500 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2000 9.2300 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4925 8.3200 150.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.7600 10.7600 30.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 103.6500 10.4500 200.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.2600 9.3000 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3716 8.3400 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3788 8.4800 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3788 8.4800 23.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 124.7000 - 1.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 108.2885 9.4000 192.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.3013 9.4000 280.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.0126 11.0500 200.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.0126 11.0500 200.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.6046 9.4000 57.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 105.6870 8.3750 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2500 9.8600 39.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 105.6900 8.4100 24.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.0498 9.0900 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.5018 8.2400 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.5018 8.2400 50.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.7341 9.3900 30.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.7237 8.3600 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6926 8.3650 300.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.9361 8.5100 38.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.3372 8.2969 200.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.8200 9.0400 16.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.0000 7.7871 1500.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 100.0000 7.7871 1500.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7352 8.4600 3150.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.7352 8.4600 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9039 8.3100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9039 8.3100 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3655 8.3200 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.4974 8.3031 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0368 9.0600 13.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.5756 8.4700 100.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 100.8200 9.2500 4.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2300 9.2500 70.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 13-Oct-25 99.7500 9.2700 95.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 100.0380 8.3050 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0000 8.7200 2.40 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.7500 8.5700 0.40 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 100.8900 7.2400 2.50 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 104.3385 8.3500 100.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 109.5100 7.2400 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-29 110.8000 7.2400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : 